Ekonomi 2020 yatırımla büyüme yılı olacak
TÜRKİYE EKONOMİSİ

2020 yatırımla büyüme yılı olacak

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, uluslararası kuruluşların Türkiye'nin 2019 büyümesine ilişkin rakamları birkaç kez yukarı yönlü güncellediğini belirterek, "Ben bu revizyonların 2020 yılında da devam edeceğini düşünüyorum ve buna inanıyorum. Bu sene Türkiye için yatırımlarla sağlıklı büyüme yılı olacak" dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Mustafa Varank
Mustafa Varank

Dünya Bankası, Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD), Uluslararası Yatırımcılar Derneği (YASED) ve Türkiye İhracatçılar Meclisi iş birliğiyle İstanbul'da düzenlenen "Ticaret ve Küresel Değer Zincirleri Konferansı" başladı.

ÖRNEK ÜLKE TÜRKİYE

Değer zincirlerinden maksimum faydayı sağlamak için piyasa dostu reformların, yatırımı ve ticareti teşvik edecek önlemlerin uygulanmasının oldukça önemli olduğunu dile getiren Varank, Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu'nda bunun gibi önlemlere odaklandıklarını söyledi.

Uyguladıkları yapısal reformlar sayesinde Dünya Bankası İş Yapma Kolaylığı Endeksi'nde son 2 senede 27 sıralık sıçramayla 33'üncülüğe yükseldiklerini ifade eden Varank, "Bu sene de benzer bir performansı sergilemek için çalışıyoruz. İş ortamını daha yatırımcı dostu hale getirip, ticareti kolaylaştıran ve yatırımları teşvik eden pek çok düzenlemeyi hayata geçireceğiz" diye konuştu.

Dünya Bankası ile pilot proje

  • Dünya Bankası ile otomotiv sektöründe pilot proje yapacaklarını dile getiren Mustafa Varank, şu bilgileri verdi: "Bu proje yerel tedarikçi geliştirme politikalarımız açısından öncü bir rol oynayacak. Projeyle, sektörde ülkemizde faaliyet gösteren çok uluslu şirketlerle, yerel tedarikçileri bir araya getirecek, kapasitelerini geliştirmelerine odaklanacağız. Bakanlığımız programla bir yöntem bilgisi elde ederek farklı sektörlerde daha büyük ölçekli benzerlerini geliştirmeyi amaçlamaktadır."

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