Ekonomi 2020 yılında 1 milyon 110 binden fazla araç üretildi
OTOMOTİV

2020 yılında 1 milyon 110 binden fazla araç üretildi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Yıllık Sanayi Ürün (PRODCOM) İstatistikleri’ne göre 2020 yılında 1 milyon 110 bin 711 adet otomobil üretildi.

Haber Merkezi İHA
2020 yılında 1 milyon 110 bin 711 adet otomobil üretildi
Foto/arşiv

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2020 senesi Yıllık Sanayi Ürün (PRODCOM) İstatistikleri’ni açıkladı.

Buna göre, Türkiye’de 2020 yılında 1 milyon 110 bin 711 adet otomobil , 9 milyon 733 bin 466 adet ev tipi buzdolabı ve dondurucu, 1 milyon 104 bin 389 adet kombi (hermetik), 103 milyon 905 bin 993 litre kolonya, 206 milyon 909 bin 671 ton hazır beton ve 4 milyar 644 milyon 346 bin 447 TL’lik tıbbi ilaçlar üretildi.

Üretimden yapılan satışlar 2 trilyon 503 milyar 774 milyon TL oldu

Girişimlerin ürettikleri ürünlerden yaptıkları satış 2020 yılında 2 trilyon 503 milyar 774 milyon TL oldu. Bu değer 2019 yılında 2 trilyon 47 milyar 5 milyon TL iken 2018 yılında 1 trilyon 763 milyar 373 milyon TL olarak gerçekleşti.

Üretimden yapılan satışların yüzde 14,2’sini gıda sanayi ürünleri oluşturdu

Girişimlerin 2020 yılında ürettikleri ürünlerden yapılan satış tutarının yüzde 14,2’sini gıda sanayi ürünleri oluşturdu. Bunu yüzde 11,3 ile ana metal sanayi ürünleri, yüzde 9,4 ile motorlu kara taşıtı, treyler (römork) ve yarı treyler (yarı römork) imalatı ve yüzde 8,2 ile tekstil sanayi ürünleri takip etti.

Ticaret borsalarında 596 bin ton fındık satıldı
EKONOMİ
Ticaret borsalarında 596 bin ton fındık satıldı

Merkez'den piyasaya 60 milyar lira
EKONOMİ
Merkez'den piyasaya 60 milyar lira

Ziraat Bankası Bankacılık Okulu ve Ziraat Katılım Bankası Katılım Bankacılığı Okulu’nda yeni eğitim dönemleri başladı
EKONOMİ
Ziraat Bankası Bankacılık Okulu ve Ziraat Katılım Bankası Katılım Bankacılığı Okulu’nda yeni eğitim dönemleri başladı
Abone Ol Google News
Devlet desteğiyle üretimi 5 kat arttı

Devlet desteğiyle üretimi 5 kat arttı

​'Sarı gelin' çiftçiye kazanç Ağrı'ya güzellik getirdi.
22 yıllık korku bitti

22 yıllık korku bitti

​İzmit'in 'Pisa Kulesi' olarak adlandırılan binaları yıkılıyor.
Yunanistanın Türk hazımsızlığı

'Buradaki insanların hayatlarıyla oynamanıza kimse müsaade edemez'

WhatsApp duyurdu

WhatsApp duyurdu

​Fotoğraflar sadece tek sefer görülebilecek.

​Yangın malzemelerindeki fırsatçılık üzerine bakanlık harekete geçti.
Manavgat'ta mahalleye sıçrayan orman yangını muhtarı gözyaşlarına boğdu
Gündem

Manavgat'ta mahalleye sıçrayan orman yangını muhtarı gözyaşlarına boğdu

Antalya’nın Manavgat ilçesinde Düzağaç Mahallesi’ne sıçrayan yangın, muhtarı ağlattı. "Dayanamaz hale geldik, gece gündüz. Olmaz ki şöyle bir tanıyın, canımız gitti, yanıyoruz. Sadece söndürme çalışmalarını izliyoruz elimizden bir şey gelmiyor" diyerek ağlayan muhtar, çaresizce söndürme çalışmalarını takip etti.
Yangın söndürme ekipmanlarında fahiş fiyat artışına inceleme
Ekonomi

Yangın söndürme ekipmanlarında fahiş fiyat artışına inceleme

Türkiye'nin dört bir yanında çıkan yangınlar sonrası fırsatçılar, alevlerin söndürülmesinde kullanılan malzemelerin fiyatlarını arttırmıştı. Ticaret Bakanı Mehmet Muş, "Ülkemizin yangınlarla mücadele ettiği bu dönemde, çalışmaları sekteye uğratacak olan her türlü suistimal cezasız kalmayacaktır ve fırsatçılar cezalandırılacaktır" diyerek inceleme başlatıldığını açıkladı.
Ankara'da YHT garı binası yanındaki inşaatta yangın: Erdoğan Anıtkabir ziyaretindeyken kent siyaha büründü
Gündem

Ankara'da YHT garı binası yanındaki inşaatta yangın: Erdoğan Anıtkabir ziyaretindeyken kent siyaha büründü

Ankara'da özel hastane inşaatında kaynak makinesinden çıkan kıvılcımlar, izolasyon malzemelerine isabet edince yangına neden oldu. Kentin birçok noktasından görülen ve paniğe neden olan alevler, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Dumandan etkilenen 2 inşaat işçisine ambulansta müdahale edildi. Ankara Valisi Vasip Şahin, Ankara YHT Gar binası yanındaki inşaatta izolasyon malzemelerinin tutuşması sonucu başlayan yangının itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındığını açıkladı. Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan Anıtkabir'deyken yakınlarda çıkan yangınla gökyüzü siyaha büründü.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.