Ziraat Bankası Bankacılık Okulu ve Ziraat Katılım Bankası Katılım Bankacılığı Okulu’nda yeni eğitim dönemleri başladı.

Ziraat Bankası Bankacılık Okulu’nun Yeni Eğitim Dönemi’nin Açılış Töreni, Ziraat Bankası’nın Ankara Ulus’taki Tarihi Genel Müdürlük Binası’nda Hazine ve Maliye Bakanı Sayın Lütfi Elvan ve diğer davetlilerin katılımlarıyla yapıldı.

Bakan Lütfi Elvan, törende yaptığı konuşmada Bankacılık Okulunda eğitim görecek olan öğrencileri tebrik ederek, iş yaşamlarında başarılar diledi.

Bankacılık Okulu Töreninin açılış konuşmasını gerçekleştiren Ziraat Bankası Genel Müdürü Alpaslan Çakar konuşmasında “Ziraat Bankası olarak 157 yıldır, ekonomimizin ve finans sektörümüzün en önemli aktörlerinden biriyiz. Bugün 1 Trilyon TL’yi aşan aktif büyüklüğümüz ile Türkiye’nin en büyük bankasıyız. 1800’e varan şube sayımız ile en yaygın hizmet ağına sahibiz.

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Misyonumuzu sürdürürken, en önemli aktifimizi ise insan kaynağımız olarak görüyoruz. Kökleri 95 yıl öncesine dayanan, 1989 yılında güncel adını alan “Ziraat Bankası Bankacılık Okulu”, sektörde bilinen, kaliteli ve profesyonel eğitim veren bir marka eğitim kurumu olmuştur” dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan.

Ziraat Bankası Bankacılık Okulu

Bu yıl 152 bankacı adayının eğitim alacağı Ziraat Bankası Bankacılık Okulu’nun kökleri 1926 yılında kurulan “Ameli Bankacılık Mektebi”ne dayanıyor. İlk mezunlarını verdiği 1927 yılından bu yana faaliyetlerini sürdüren okul, Ziraat Bankası’nın yanı sıra tüm bankacılık sektörü için de insan kaynağı yetiştirmeye devam ediyor.

Genç bankacı adaylarını iş hayatına kazandırmak, ulusal ve uluslararası alanda tanınan ve tercih edilen bir eğitim markası olma vizyonuyla kurulan Ziraat Bankası Bankacılık Okulu’ndan bugüne kadar birçok bankacı ve ekonomist mezun oldu. Titiz bir çalışma neticesinde belirlenen adaylar, sektör gelişmeleriyle yenilenen müfredat doğrultusunda eğitim görüyorlar. Sağlanan eğitim programında, Mesleki Eğitimler, Uzaktan Eğitim Uygulamaları, Pekiştirme Uygulamaları ve İşbaşında Eğitim Uygulamaları yer alıyor.

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100 yıla yaklaşan Bankacılık Okulu geleneği, Uluslararası Finans Merkezi olma vizyonu doğrultusunda daha da güçlenecek. Bu minvalde Ziraat Bankası Bankacılık Okulu, Ankara Üniversitesi ile gerçekleştirdiği işbirliği ile yeni bir ilke de imza atıyor. Okul, kendi markası ile açılacak yüksek lisans ve doktora programları ile ülkemize ve dünyaya üst düzey bankacılar yetiştirmek üzere nice yıllar eğitim faaliyetlerine devam edecek.

Ziraat Katılım Bankası 3. Dönem Katılım Bankacılığı Okulu, Sabahattin Zaim Üniversitesi’nde Gerçekleşen Açılış Programıyla Yeni Eğitim Dönemine Başladı.

Sabahattin Zaim Üniversitesi’nde 2 Ağustos’ta gerçekleştirilen açılış törenine; Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Dr. Şakir Ercan Gül, BDDK Başkanı Mehmet Ali Akben, Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkan Yardımcısı Murat Ali Çengelci, Ziraat Bankası Genel Müdürü Alpaslan Çakar ve katılım bankacılığı sektöründen temsilciler katıldı.

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Törende konuşan Ziraat Katılım Genel Müdürü Metin Özdemir: “Katılım Bankacılığı ilkeleri doğrultusunda, müşterilerimize etkin hizmet sunmak amacıyla 90 uzman yardımcısı arkadaşımız, bugün eğitimlerine başlıyor. Bugüne kadar, açmış olduğumuz sınavlarla genç ve ilk iş tecrübesine sahip toplamda 450 çalışan istihdam edildi. 1450 çalışanı istihdam eden genç bir banka olarak yeni işe alım oranımız %31 seviyelerinde. Son dönemlerde yöneticiliğe terfi eden arkadaşlarımızın büyük çoğunluğu ise kendi çalışanlarımızdan seçilmekte. Bu da Bankamızda yeni başlayan kişiler için kariyer fırsatlarının ve imkânlarının yüksek olduğunu göstermektedir” ifadelerini kullandı.

2 ay sürecek olan eğitim programında, alanında uzman 47 eğitmen ders verecek. Katılım Bankacılığı Okulu’nda Toplamda 300 saat eğitim görecek Uzman Yardımcıları, ders programlarının tamamlanmasının ardından göreve başlayacak. ZİRAAT BANKASI Genel Müdürlüğü Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

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