2021 yılı asgari ücretinde gözler üçüncü toplantıda

Milyonlarca asgari ücretlinin yakından takip ettiği 2021 yılı asgari ücretine ilişkin yapılan toplantıların ikisi gerçekleştirildi. şimdi gözler ise Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından yapılması beklenen üçüncü toplantıda.

Toplantılarda şimdiye kadar asgari ücrete yapılacak zama ilişkin her hangi bir ücret teklifi gündeme gelmez iken 2021 yılı asgari ücretinin Aralık ayının son haftasında düzenlenecek toplantıda belirlenmesi bekleniyor.

2019 yılında yüzde 15 zam yapılan asgari ücrete 2021'de yapılması beklenen olası beş artış tahmini de paylaşıldı.

ASGARİ ÜCRET 2. TOPLANTI SONUCU TİSK'İN AÇIKLAMASI

Kovid-19 salgını tedbirleri kapsamında çevrim içi düzenlenen toplantı, Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu'nun (TİSK) ev sahipliğinde yapıldı.

Toplantı sonrası TİSK'ten yazılı bir açıklama, "Asgari ücret destekleri tüm işletmeleri kapsayacak şekilde devam etsin. Ücret üstündeki vergi ve prim yükleri uygun seviyeye çekilsin. İstihdamı korumak için dengeli bir asgari ücret belirlenmesi her zamankinden daha önemli" ifadeleri kullanıldı.

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EKONOMİ Asgari ücret ne kadar olacak? Bakan Selçuk'tan ilk mesaj

Asgari Ücret Tespit Komisyonu

ASGARİ ÜCRET 1. TOPLANTISINDA NE OLDU?

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantısının ardından Bakan Selçuk açıklama yaparak, "Asgari ücretin işçi ve işverenlerin beklentilerine uygun, çalışma hayatına olumlu katkı sağlayacak seviyede belirleneceğine inanıyorum. Asgari ücret, hangi kanuna tabi olarak çalıştığına bakılmaksızın tüm iş kollarını kapsamakta, toplumun tüm kesimleri için eşit olarak belirlenmekte. Çalışma hayatında, işçi kardeşlerimizin ekonomik ve sosyal haklarının korunmasında, ücret politikalarının alt sınırını ortaya koyuyor. Komisyonun nihai hedefi, tüm sosyal tarafların görüşleri, talepleri ve koşulları göz önünde bulundurarak bu düzeyi belirlemek. Bakanlık olarak bu süreçte bir hakem rolü üstlenerek işçi ve işverenlerimizin mutabakatıyla asgari ücreti tespit etmeyi hedefliyoruz." dedi.

ASGARİ ÜCRET TESPİT KOMİSYONU ÜÇÜNCÜ KEZ TOPLANIYOR

Asgari Ücret Tespit Komisyonu 2. toplantısında karar alındı mı araştıran vatandaşlar, 2021 asgari ücret zammı 3. toplantı ne zaman, saat kaçta gerçekleştirilecek araştırıyor.

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Asgari Ücret Tespit Komisyonu ikinci toplantı tarihini Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonunun (TİSK) ev sahipliğinde 15 Aralık'ta gerçekleşti.

Geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi 2021 asgari ücret zammı görüşmeleri üçüncü toplantısını da yapacak

Asgari Ücret Tespit Komisyonu üçüncü toplantı tarihini Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonunun (Türk-İş) başkanlığında 22 Aralık'ta online olarak yapacak.

EKONOMİ Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ikinci toplantısı başladı

ASGARİ ÜCRETE GEÇTİĞİMİZ YIL YÜZDE 15 ZAM YAPILDI

2019 yılında 2 bin 20 lira olan asgari ücret geçen yılın sonundaki görüşmelerde yüzde 15.03 artırılarak 2 bin 324 liraya çıkarılmış, 304 lira artış yapılmıştı. Bu yıl ise henüz işçi sendikalarından 2021 yılı asgari ücretine ilişkin bir açıklama gelmedi.

2021 YILI ASGARİ ÜCRETİ İÇİN OLASI ARTIŞ TAHMİNLERİ

Çeşitli senaryolara göre asgari ücrette yapılacak olası artışlar şöyle:

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OVP’DEKİ 2021 ENFLASYON HEDEFİNE GÖRE:

OVP’de 2021 yılı için enflasyonun yüzde 8 olacağı öngörülüyor. Asgari ücret bu hedef doğrultusunda yüzde 8 oranında artırılırsa brüt asgari ücret 3.178 TL, net asgari ücret 2.510 TL olur.

MERKEZ BANKASI’NIN 2021 ENFLASYON HEDEFİNE GÖRE:

Merkez Bankası 2021 yılında enflasyonun yüzde 9.4 oranında olacağını tahmin ediyor. Bu oranda artış yapıldığında brüt asgari ücret 3 bin 220 TL, net asgari ücret 2 bin 542 TL olur.

MERKEZ BANKASI’NIN 2020 ENFLASYON TAHMİNİNE GÖRE:

Merkez Bankası 2020 yılı enflasyon tahminini son raporunda yüzde 12.1 olarak revize etti. Asgari ücret artışı yüzde 12.1 oranında yapılırsa brüt asgari ücret 3.299 TL, net asgari ücret 2605 TL olur.

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TCMB’NİN 2021 ENFLASYON HEDEFİNE REFAH PAYI EKLENİRSE:

Merkez Bankası’nın 2021 yılı enflasyon hedefine 3 puan refah payı eklenerek yüzde 12.4 oranında artış yapılırsa brüt asgari ücret 3.308 TL, net asgari ücret 2.612 TL olur.

TCMB’NİN 2020 YILI ENFLASYON TAHMİNİNE REFAH PAYI EKLENİRSE:

Merkez Bankası’nın yüzde 12.1 olarak belirlenen 2020 yılı enflasyon tahminine 3 puanlık refah payı eklenerek yüzde 15 oranında artış yapılırsa brüt asgari ücret 3.384 TL, net asgari ücret de 2.673 TL olur.

SENDİKALAR GEÇTİĞİMİZ YIL 558 LİRA ZAM İSTEMİŞTİ

2021 yılı asgari ücretini belirleyecek toplantılara katılacak işçi sendikalarından henüz 2021 yılı asgari ücretine ilişkin talepler açıklanmaz iken geçtiğimiz yıl asgari ücret toplantıları devam ederken DİSK, Türk-İş ve Hak-İş yaptıkları ortak açıklama ile 2020 yılı için asgari ücret talebini 2 bin 578 lira (558 lira zam) olarak açıklamıştı.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN AÇIKLAMA

2021 asgari ücret görüşmelerinin devam ettiğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu görüşmelerden sonra durum bizim önümüze gelecek ondan sonra adımları birlikte atacağız, temennimiz odur ki isabetli bir karar çıkar ve yola devam ederiz." ifadelerini kullandı.

2021 YILI ASGARİ ÜCRET NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

Asgari ücret her yıl olduğu gibi bir önceki yılın aralık ayında Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun toplantılarında yaptığı çalışmalarla belirleniyor.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2021 yılı asgari ücretini belirlemek üzere yine her yıl olduğu gibi bu yıl da 1 Aralık’tan itibaren çalışmaya başladı. Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda işçi, işveren ve devlet 5’er üye ile temsil ederek yer alıyor. İşçiler adına en fazla üyeye sahip konfederasyon olarak TÜRK-İŞ, işverenler adına da Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu’ndan (TİSK) üyeler görev yapıyor. 2021 yılı asgari ücretinin Aralık ayının son haftasında düzenlenecek 4. toplantının ardından açıklanması bekleniyor.

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