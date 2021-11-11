Ekonomi Asgari ücrette son durum ne? Asgari ücret 2022 zam oranı belli oldu mu?
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Asgari ücrette son durum ne? Asgari ücret 2022 zam oranı belli oldu mu?

Asgari ücret yeni yılda ne kadar olacak? sorusu gündemde... Asgari ücrete yapılacak zam ile ilgili gelişmeler vatandaşlar tarafından merak ediliyor. 2022 yılı asgari ücret zam oranına ilişkin çalışmalar başladı. Birçok isimden asgari ücret 2022'de ne kadar olacak? sorusu ile ilgili tahminler ve açıklamalar geliyor. "Asgari ücretin 2022 yılında ne kadara çıkacağı, net ve brüt asgari ücret tutarı, AGİ'li AGİ'siz asgari ücret 2022 miktarı" için bekleyiş devam ederken yetkililerden de açıklamalar geliyor. Peki 2022 yılı asgari ücret zam miktarı ne kadar olacak? Asgari ücret 2022 ile ilgili son durum ne? İşte asgari ücrette son durum...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Asgari ücrette son durum ne? Asgari ücret 2022 zam oranı belli oldu mu?
asgari ücret zammı

Asgari ücrete ne kadar zam yapılacak? 2022 yılının son aylarında her yıl olduğu gibi bu yıl da asgari ücret zammına ilişkin detaylar merak ediliyor. 2022 yılında net ve brüt asgari ücret oranının ne kadar olacağı araştırılırken hükümet tarafından asgari ücrete ilişkin açıklamalar geliyor. İşte 2022 asgari ücret tahminleri ve asgari ücret ile ilgili son gelişmeler haberimizde...

2022 ASGARİ ÜCRETTE SON DURUM NE?

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu,

"Asgari ücretten EYT'ye, 3600 ek göstergeden emeklilerin maaşına kadar her alanda çalışmalar devam ediyor. Bunları nihayetlendirerek bütün toplum kesimlerinin alım gücünü artıracağımızı bir kez daha hatırlatmak isterim." dedi.

Akbaşoğlu, sanayide hamle üstüne hamle yapıldığına işaret ederek, "Asgari ücretten EYT'ye, 3600 ek göstergeden emeklilerin maaşına kadar her alanda çalışmalar devam ediyor. Bunları nihayetlendirerek bütün toplum kesimlerinin alım gücünü artıracağımızı bir kez daha hatırlatmak isterim. Bütçeyle beraber inşallah bunların hepsini bir bir hayata geçireceğiz." diye konuştu.

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'BUGÜNE KADARKİ EN YÜKSEK ZAM'

AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, 2022 asgari ücret zammının 19 yıllık AK Parti iktidarı dönemindeki en yüksek zam olacağını ifade etti.

Cahit Özkan açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Bugüne kadar ortalama olarak enflasyon artışının yaklaşık yüzde 50 üzerinde asgari ücrette zamla bugüne kadar getirmişiz. 2002’den bugüne kadar asgari ücret ne kadar, enflasyon ne kadar bu dikkate alındığı zaman yıllık enflasyon ortalaması yüzde 10 ise yüzde 15 , yüzde 15 ise yüzde 22 buçuk-23 oranın biz zam yaparak getirmişiz.

Biliyorsunuz asgari ücret komisyonu toplandığı zaman bu noktada bir taraftan bakanlık, sendikalar TÜİK’in verileri ve bütün emtia fiyatlarındaki değişiklik dikkate alınarak masaya yatırılıyor.

Bu noktada vatandaşın refahını artıracak, kur karşısında erozyonu ortadan kaldıracak bir rakam olacaktır.

2022 ASGARİ ÜCRET ZAM ORANI NE KADAR?

Yeni yıla kısa bir süre kalırken asgari ücret zam görüşmelerine gözler çevrildi. Zam oranın belirlenmesinde enflasyon rakamları etkili oluyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, asgari ücret ile ilgili bir açıklama gerçekleştirdi.

Bakan Bilgin, asgari ücretin belirlenmesine yönelik kapsamlı bir kamuoyu çalışmasının yapılacağını belirterek, "Aralık'ta Asgari Ücret Komisyonu toplanacak. Anket ve araştırma sonuçları daha öncesinde elimizde olacak. Sonuçları kamuoyu ile paylaşacağız. Bunu, bizim de içinde olduğumuz komisyon açıklayacak." ifadelerini kullandı.

Bilgin, "Asgari ücretlinin toplumumuzda rahat nefes almasını sağlayacak, asgari ücreti sorun olmaktan çıkaracak, bir çözüm bulma çalışması içerisindeyiz. Bunda da mesafe katettik, Neticede aralık ayının ilk 15 gününde bu sorunu da çözeceğiz. Memura yönelik 3600, onu da aynı şekilde, yeni yılın ocak ayında muhtemelen o meselenin de hallolacağı bir aşamaya geldik." diye konuştu.

  • "Asgari ücret 4 bin lira olacak mı?" sorusu üzerine AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, "Bu dediğiniz anlattıklarımızdan çıkabilecek sonuç, belki bu tarafları gösterebiliyor. Endişe etmeyin diyorum" diyerek cevap verdi.

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2021'DE ASGARİ ÜCRETE NE KADAR ZAM YAPILMIŞT?

Asgari ücrete 2021 yılında geçerli olmak üzere yüzde 21.56 oranında zam yapılmıştı. Bu da 500 liralık artışa denk geliyordu. Asgari ücrete yapılan zam enflasyonun üzerinde gerçekleşmişti. Geçen yıl kasımda yıllık enflasyon yüzde 14’tü. Yani bu oranın 7 puan üzerine çıkılmıştı.

Bu yıl ekim itibarıyla yıllık enflasyon yüzde 19.89 oldu. Kasımda da artışın sürmesi bekleniyor. Yine enflasyonun 7-10 puan üzerinde bir zam yapılırsa toplam zam yüzde 30 civarı olabilir. Bu da 3.500-3.700 lira arası asgari ücret anlamına geliyor. Net rakam aralıktaki pazarlıkta ortaya çıkacak.

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