Ekonomi Asgari ücret için en güçlü tahmin Zam oranı yüzde 20yi aştı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Asgari ücret için en güçlü tahmin: Zam oranı yüzde 20'yi aştı

7 milyon asgari ücretli çalışanı yakından ilgilendiren asgari ücret zammı için görüşmelerin önümüzdeki günlerde başlaması beklenirken zam tahminleri de ortaya çıkmaya başladı. 2022 yılı asgari ücret zammı için gözler enflasyon oranlarına çevrilirken, yapılan hesaplamalara göre ufukta yüzde 22'lik zam görünüyor.

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Haber Merkezi Diğer
2022 yılı ​asgari ücreti için en güçlü tahmin: Yüzde 22 zam mı yapılacak?
Foto/arşiv

Türkiye ekonomisinde yaşanan dalgalanmaların ardından asgari ücretli vatandaş da görüşmelerden çıkacak sonuca kilitlendi.

Önümüzdeki günlerde başlayacak asgari ücret görüşmelerinden önce piyasada konuşulan rakamlar daha yüksek sesle dile getirilmeye başlandı.

UFUKTA YÜZDE 22 ZAM GÖRÜNDÜ

Merkez Bankası'nın Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre yıl sonunda enflasyonun yüzde 16,40 gerçekleşeceği ön görülüyor. Bu öngörüde asgari ücret artışının da 5-6 puan üzerinde olacağına işaret ediyor. Yani bu puan artışı yüzde 22 zamma tekabül ediyor.

Yapılacak zamla birlikte 2022 yılında asgari ücretin 3 bin 477 lira olması bekleniyor.

GÖRÜŞMELER ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERDE BAŞLAYACAK

Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, görüşmelerin önümüzdeki günlerde başlayacağını ve görüşmelerde vatandaşların taleplerinin göz önüne alınacağını ifade etti.

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