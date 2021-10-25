Asgari ücret için en güçlü tahmin: Zam oranı yüzde 20'yi aştı

Türkiye ekonomisinde yaşanan dalgalanmaların ardından asgari ücretli vatandaş da görüşmelerden çıkacak sonuca kilitlendi.

Önümüzdeki günlerde başlayacak asgari ücret görüşmelerinden önce piyasada konuşulan rakamlar daha yüksek sesle dile getirilmeye başlandı.

UFUKTA YÜZDE 22 ZAM GÖRÜNDÜ

Merkez Bankası'nın Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre yıl sonunda enflasyonun yüzde 16,40 gerçekleşeceği ön görülüyor. Bu öngörüde asgari ücret artışının da 5-6 puan üzerinde olacağına işaret ediyor. Yani bu puan artışı yüzde 22 zamma tekabül ediyor.

Yapılacak zamla birlikte 2022 yılında asgari ücretin 3 bin 477 lira olması bekleniyor.

GÖRÜŞMELER ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERDE BAŞLAYACAK

Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, görüşmelerin önümüzdeki günlerde başlayacağını ve görüşmelerde vatandaşların taleplerinin göz önüne alınacağını ifade etti.

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EKONOMİ Asgari ücreti iyileştirme hazırlığı