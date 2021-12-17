Yeni asgari ücret sonrası dikkat çeken detay: Tüm maaşlar 215 lira artacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2022 asgari ücret rakamlarını açıkladı. Asgari ücret 2022 yılı için net 4 bin 253 TL oldu. Asgari ücret artışı yüzde 50.54 seviyesinde gerçekleşti.

2022 yılı asgari ücret brüt 5 bin 4 TL, işverene maliyeti ise 5 bin 879 TL oldu. Yıl başından itibaren asgari ücretten alınan gelir vergisi ve damga vergisi da kaldırıldı.

Asgari ücrete kadar olan kazançların vergi dışı bırakılmasından, işçi ve memur olmak üzere bordro ile çalışan herkes yararlanacak

NET ÜCRET 215 LİRA DAHA ARTACAK

Gelecek yıl tüm çalışanların 5004 liraya kadar olan brüt kazançları vergi dışı bırakılacak. Habertürk'ün haberine göre; bu sayede gelecek yıl hiç zam almasalar dahi bekâr işçi ve memurun eline geçen net ücret 215 lira artacak.

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Evli, eşi çalışmayan ve çocuklu çalışanlar, asgari geçim indirimi (AGİ) yoluyla mevcut sistemde de daha az vergi ödüyorlar. Dolayısıyla asgari ücretin vergi dışı bırakılması evli ve çocuklu çalışanların ücretlerindeki artış daha az olacak.

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