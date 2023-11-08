2022'de 58 milyar sterlinlik harcama yaptılar: İngiltere'den 3,7 milyon turist bekleniyor

Londra Turizm Fuarı'nda açıklama yapan Bağlıkaya, İngiltere'nin Türkiye için çok önemli bir turizm pazarı olduğunu anlattı.





Avrupa'nın en önemli iki turizm fuarından biri olarak nitelediği Londra Turizm Fuarı'nın tanıtım için çok önemli olduğunu, pazarlama ve satış anlamında daha fazla öne çıktığını aktaran Bağlıkaya, İngiltere'de her iki kişiden birinin yurt dışına seyahat ettiğini dile getirdi.





Bağlıkaya, "Fakat yılda bir kez seyahat etmiyorlar. İngiltere'de 2022'de 71 milyon yurt dışı seyahat gerçekleşti. Türkiye olarak yıl sonunda İngiltere'den 3,7 milyon ziyaretçi ağırlamayı hedefliyoruz. Yani bizim bu pazarda daha çok gidecek yolumuz var. Biz Türkiye'nin daha fazlasını hak ettiğini düşünüyoruz. İngiltere vatandaşları 2022 yılında yaklaşık 58 milyar sterlin yurt dışı harcaması yapmışlar. Türkiye olarak bu harcamanın en az yüzde 20'sine talip olmamız gerekiyor." diye konuştu.





İngilizlerin yurt dışında kişi başı ortalama harcamasının 825 sterlin olduğunu ifade eden Bağlıkaya, şunları kaydetti:





"İngiltere vatandaşları en çok İspanya'yı ziyaret ediyor. İspanya'yı, Fransa ve İtalya takip ediyor. Ülkemiz 2022'de 8. sırada. Mevzubahis ülkeler Akdeniz kuşağında Türkiye'nin rakip pazarlar olarak gördüğü ülkeler. Türkiye'nin İngiltere pazarında yapacak çok işi var. Elbette pazar çeşitliliği önemli fakat ana pazarlarda halen çok yüksek potansiyeller olduğunu unutmamak gerekiyor. 2022 yılında biz İngiltere'den 3,3 milyon misafir ağırladık. Bu ziyaretçi sayısı tarihin en yüksek seviyesiydi. Tarihi rekorlar peşi sıra gelmeye devam edecek."





"Türkiye'den yeni destinasyonları da tanıtmamız gerekiyor"





İngilizlerin favori destinasyonlarının genel olarak deniz, kum, güneş tatilinin yapıldığı Antalya, Muğla gibi kentler olduğunu vurgulayan Bağlıkaya, "İngiltere'den gelen misafirlerimizin genel tercihi ve ihtiyaç duydukları tatil modeli belli. Bizim bu pazarda Türkiye'den yeni destinasyonları da tanıtmamız gerekiyor." dedi.





Firuz Bağlıkaya, Türkiye'nin kültür ve gastronomisinin daha iyi tanıtılması gerektiğine işaret ederek, şöyle devam etti:





"İstanbul, Türkiye'nin en büyük markası. İstanbul'un çok daha iyi tanıtılması gerekiyor. Kapadokya, Gaziantep, Karadeniz destinasyonları da bu anlamda öne çıkabilir. Bütün seyahat acentelerine, fuarda çok geniş bir alanda yer alan TÜRSAB çatısı altında tanıtım ve pazarlama imkanı veriyoruz. Kültür ve Turizm Bakanlığının da büyük bir alanı var. Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) burada çok güçlü bir şekilde yer alıyor. Turizm kurumları olarak ülkemizin tanıtımı için yoğun bir çaba gösteriyoruz."





Gelecek yıllarda çok daha iyi sezonlar beklediklerini aktaran Bağlıkaya, Cumhuriyet'in 100. yıl dönümünü de rekorla bitireceklerini, bundan sonra da rekorlar ekleyerek yollarına devam edeceklerini söyledi.





Bağlıkaya, sözlerini, "9-10 günlük kalış ortalamaları olan yerlerde 850-900 dolar iyi rakamlardır. İngiltere'ye gelen turistler 2022 yılında ortalama 8,4 gece konaklamışlar ve 848 sterlin harcamışlar. Ülkemiz de benzer rakamları yakalayabiliyor. Türkiye'nin önemli bir turizm ülkesi olduğunu buradan tekrar tescil edebiliriz." diye tamamladı.











