2022'de Avrupa'nın en yoğunu İstanbul Havalimanı oldu

Türkiye'nin imza projeleri harcanan emeğin karşılığını vermeyi sürdürüyor. Ülkemizin dünyaya açılan kapısı olan İstanbul Havalimanı, Uluslararası Havalimanları Konseyi'nin (ACI World) yayınladığı '2022 Dünyanın En Yoğun 10 Havalimanı' listesinde 7'nci sırada yer aldı.

İstanbul Havalimanı işletmecisi İGA'nın sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, "Uluslararası Havalimanları Konseyi'nin yayımladığı 'Dünyanın En Yoğun 10 Havalimanı' listesinde 2022 yılında 64 milyondan fazla yolcu ağırlayarak 7. sırada yer aldık. Bizi tercih eden tüm yolcularımıza teşekkür ederiz" ifadeleri kullanıldı. İstanbul Havalimanı listede Atlanta, Dallas, Denver, Chicago, Dubai ve Los Angeles havalimanlarının ardından 7'nci sırada yer aldı.