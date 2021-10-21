2022’de yüzde 5 büyüme tek haneli enflasyon

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, hükumetin enflasyonu tek haneye indirmede kararlı olduğunu söyledi. Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu’na 2022 yılı bütçe teklifini sunan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, bütçenin Türkiye’yi daha da büyütmek, geliştirmek ve kalkındırmak üzere hazırlandığını vurguladı. Oktay, 2022’de üretim ve talep yönüyle dengeli bir görünüm sergileyerek yüzde 5 büyüme hedeflendiğini belirtti. Oktay, “Para ve maliye politikalarımızı arz yönlü yapısal politikalarımızla, verimlilik artışıyla destekleyerek, enflasyonu tek haneye indirmeye kararlıyız” dedi.

İŞSİZLİK HEDEFİ YÜZDE 12,6

Yıl sonunda işsizlik oranının yüzde 12.6 olarak tahmin edildiğini aktaran Oktay, Türkiye’de elektrik fiyatlarının Avrupa ülkelerinin oldukça altında seyrettiğini belirtti. Oktay, yılın ilk 9 ayı itibariyle elektrik fiyat ortalamasının megavat saat başına 41 avro ile, Almanya, Fransa ve İtalya’ya göre 30-40 avro daha düşük seviyede olduğunu söyledi.

REKLAM

VATANDAŞA YANSITILMADI

Oktay, “Küresel enerji piyasalarındaki anormal artışları göğüsleyerek vatandaşımıza yansıtmadık, bundan sonra da küresel eğilimlerin milletimize etkisini asgari düzeyde tutmak için gayret göstereceğiz” diye konuştu. Salgın kapsamında ekonomiyi desteklemek amacıyla alınan tedbirlerin Ağustos itibariyle 705,5 milyar TL’ye ulaştığını kaydeden Oktay, desteğin milli gelire oranının yüzde 10.6 olduğunu belirtti.

EKONOMİ Bütçeden 67 programa ödenek aktarılacak

ADALETLİ GELİR DAĞILIMI

Bütçe ödeneklerinin yüzde 30.1 (404,8 milyar) arttığını kaydeden Oktay, “2022 yılı bütçemiz; istihdam oluşturan, ihracata dayalı, istikrarlı, dengeli ve gelir dağılımı adaletini gözeten büyüme yapısı oluşturma amacı doğrultusunda salgın sonrası toparlanma sürecinde büyüme potansiyelini arttırma, ülkemizin yeşil dönüşümünü ivmelendirme ve milli teknoloji hamlemiz çerçevesinde yenilikçiliği yaygınlaştırma hedeflerini destekliyor” dedi. Oktay, 2002 yılında 9 bin 279 dolar olan kişi başı gelirin 2022’de 33 bin 605 dolara çıkmasını beklediklerini söyledi.

REKLAM

TBMM’de bütçe maratonunun komisyon nayağı dün Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın sunumuyla başladı.

YATIRIMA ÖNCELİK

2022 yılında da tasarrufları arttıracak yapısal değişikliklerin hayata geçirileceğini anlatan Oktay, her bütçede olduğu gibi bu yıl da yatırımlara önem verdiklerini belirterek, “Yatırım bütçemizi, sektörlerin yenilikçi ve rekabetçi yapısını güçlendirerek, istihdamı arttırarak projeler üzerine oluşturduk” dedi.

Salgın nedeniyle sağlığa takviye

Salgın nedeniyle sağlık sektörü ihtiyaçlarının arttığını belirten Oktay, “Bu kapsamda merkezi yönetim bütçesinden sağlığa ayrılan kaynağı, Sosyal Güvenlik Kurumu hariç olmak üzere, 2022 yılında yüzde 47,3 oranında arttırarak 122,6 milyar liraya çıkardık” diye konuştu.

Yerli aşıda son durum

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Kovid-19’a karşı aşılamada Türkiye’nin dünyada 7. sırada yer aldığını hatırlatarak, yerli aşı çalışmaları hakkında “Yerli aşımız olan Turkovac’ın Faz-3 çalışmaları son hızla devam etmektedir. VLP aşımızın da Faz-2 aşaması tamamlanmıştır. Önümüzdeki günlerde Faz-3 aşamasına geçmesini bekliyoruz” bilgisini verdi.

KOMİSYON AYAĞI BİR AY SÜRECEK

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay tarafından dün Plan ve Bütçe Komisyonu’na sunulan bütçe teklifinin geneli üzerinde önümüzdeki hafta görüşmeler yapılacak. Teklifin komisyon görüşmeleri 26 Kasım’da sona erecek. Bir haftalık aranın ardından teklifin Genel Kurul mesaisi başlayacak. Genel Kurul görüşmelerinin ise iki hafta sürmesi bekleniyor.