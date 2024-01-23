Merkezi yönetim brüt borç stoku, aralık sonu itibarıyla 6 trilyon 722,5 milyar lira olarak belirlendi. Hazine ve Maliye Bakanlığından yapılan açıklamada, borç stokunun 2 trilyon 408,7 milyar lira tutarındaki kısmı Türk lirası, 4 trilyon 313,8 milyar lira tutarındaki bölümü ise döviz cinsi borçlardan oluştuğu bildirildi. Hazine alacakları ise 27,2 milyar lira oldu.