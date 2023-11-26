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Ekonomi

Çiftçiler merakla bekliyordu: Tarımsal destek ödemesi artırıldı

2024 yılında çiftçiye yapılacak tarımsal desteklerle ilgili tebliğ Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre; buğday, arpa, çavdar, tritikale ve yulaf için dekar başına 149 TL mazot ve gübre desteği ödenecek.

14:20 - 26/11/2023 Pazar
DHA
Mazot ve gübre desteği Resmi Gazete'de yayımlandı.

Mazot ve gübre desteği Resmi Gazete'de yayımlandı.

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın bitkisel üretim destek ödemelerine ilişkin tebliği, Resmi Gazete'de yayımlandı.


Buna göre; çiftçilere, 2023 üretim yılı içinde tarımsal üretimde bulunulan Çiftçi Kayıt Sistemi'nde kayıtlı tarım arazisi büyüklüğü dikkate alınarak mazot ve gübre desteklemesi yapılacak.


  • Hesaplanan mazot ve gübre desteği, çiftçilerin Ziraat Bankası hesaplarına mazot ve gübre alımında kullanılmak üzere tanımlanacak, nakdi ödeme yapılmayacak.

Mazot ve gübre desteği

Dekar başına; arpa, buğday, çavdar, tritikale ve yulaf üretimine 103 TL mazot, 46 TL gübre, aspir üreticilerine 103 TL mazot, 21 TL gübre, kolza (kanola) üreticilerine 121 TL mazot, 21 TL gübre, fındık, kuru soğan, yaş çay, zeytin, şeker pancarı üretimine 86 TL mazot, 21 TL gübre, kütlü pamuk üreticilerine 345 TL mazot, 21 TL gübre, çeltik üretimine 250 TL mazot, 21 TL gübre, patates, soya üreticilerine 172 TL mazot, 21 TL gübre, yağlık ayçiçeği üretimine 121 TL mazot, 21 TL gübre, yem bitkileri üretimine 94 TL mazot, 21 TL gübre, diğer ürünlerde 86 TL mazot, 21 TL gübre destek ödemesi yapılacak. Mazot ve gübre desteğinden yararlanmak isteyen çiftçiler, taleplerini 29 Aralık'a kadar yazılı olarak bildirecek.



#tarımsal destek ödemesi
#tarım
#Resmi Gazete
#Tarım ve Orman Bakanlığı
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