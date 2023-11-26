Resmi Gazete'de yayımlanan uygulama tebliği ile sürü yöneticisi desteği 12 bin TL'den 30 bin TL'ye, buzağı desteği 900 TL'den 2 bin 100 TL'ye, anaç koyun keçi desteği 50 TL'den 100 TL'ye çıkarıldı. 2023 yılı için koç ve teke alım desteği 2 bin TL, düve alım desteği ise damızlık düve yetiştirme merkezlerinden ve hastalıktan ari işletmelerden hayvan alımlarda yüzde 50 hibe olarak uygulanacak.