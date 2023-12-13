2024 yılına ilişkin Alman ekonomisi için kötü haber

Federal bütçe üzerindeki anlaşmazlığın şirketleri tedirgin ettiğini ve birçoğunun yatırım kararlarını şimdilik ertelediğini belirten IW'nin hesaplamalarına göre, mahkeme kararı nedeniyle toplam 20 milyar Avro'dan fazla kamu harcaması kesilecek ve GSYH yüzde 0,5 oranında azalacak. IW, en kötü senaryoda yüzde 1'lik bir daralmanın bile mümkün olduğunu söyledi.