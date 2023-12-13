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Ekonomi

2024 yılına ilişkin Alman ekonomisi için kötü haber

Alman ekonomi enstitüsü IW, bütçe krizinin yol açtığı belirsizlik nedeniyle Alman ekonomisinin 2024 yılında yüzde 0,5 oranında daralacağını söyledi.

11:10 - 13/12/2023 Çarşamba
Diğer
Foto/arşiv
Foto/arşiv

IW Direktörü Michael Huether, "Alman hükümeti bu krizde belirleyici bir rol oynadı. Koalisyon şimdi maliye politikası açısından harekete geçme kabiliyetini göstermelidir." dedi.


Federal bütçe üzerindeki anlaşmazlığın şirketleri tedirgin ettiğini ve birçoğunun yatırım kararlarını şimdilik ertelediğini belirten IW'nin hesaplamalarına göre, mahkeme kararı nedeniyle toplam 20 milyar Avro'dan fazla kamu harcaması kesilecek ve GSYH yüzde 0,5 oranında azalacak. IW, en kötü senaryoda yüzde 1'lik bir daralmanın bile mümkün olduğunu söyledi.




#Almanya
#Alman ekonomisi
#Michael Huether
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