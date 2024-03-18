2024’ü keşif yılı ilan edeceğiz

İstanbul’un Pendik ilçesinde gençlerle bir araya gelen Bakan Bayraktar, burada yaptığı konuşmada, “2024 yılını keşif yılı olarak ilan edeceğiz” diye konuştu. Türkiye'nin yenilenebilir enerji alanındaki potansiyeline de değinen Alparslan Bayraktar, “Güneşi, rüzgarı ve yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanan, petrol ve doğal gazını kendisi üreten, nükleer enerjisini yapmış bir Türkiye olarak enerjideki bu dışa bağımlılık sorununu hep birlikte ortadan kaldırmış olacağız” diye konuştu.