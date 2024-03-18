2024’ü keşif yılı ilan edeceğiz

İstanbul’un Pendik ilçesinde gençlerle bir araya gelen Bakan Bayraktar, burada yaptığı konuşmada, “2024 yılını keşif yılı olarak ilan edeceğiz” diye konuştu. Türkiye'nin yenilenebilir enerji alanındaki potansiyeline de değinen Alparslan Bayraktar, “Güneşi, rüzgarı ve yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanan, petrol ve doğal gazını kendisi üreten, nükleer enerjisini yapmış bir Türkiye olarak enerjideki bu dışa bağımlılık sorununu hep birlikte ortadan kaldırmış olacağız” diye konuştu.
TERÖRDEN ARINDIRDIK PETROL ÜRETİYORUZ
Bayraktar, petrolde dışa bağımlılığı düşürmek için geçmişte terör nedeniyle uzak kalınan coğrafyalarda arama yaptıklarını belirterek, "Artık petrol üretiyoruz. Şırnak Gabar'da, Türkiye bugün 37 bin varil petrol üretiyor. Üretimi 100 bin varile çıkaracağız. Yeni keşiflerle dışa bağımlılık kaderini ortadan kaldıracağız” değerlendirmesinde bulundu. Nükleer enerjinin Türkiye'nin 70 yıllık hayali olduğunun altını çizen Bayraktar, Akkuyu'da devreye alınacak 4 ünitenin Türkiye'nin enerjisinin yüzde 10'unu karşılayacağını bildirdi.
Hedef katma değer
Madencilik alanında yoğun çalışmalar yürüttüklerinin altını çizen Alparslan Bayraktar, yer altındaki tüm kaynakları ülke ekonomisine kazandırmak istediklerini belirtti. Madencilikte önce önce iş sağlığı ve güvenliği, daha sonra çevre, çevreye zarar vermeden ama katma değerli madencilik prensibini esas aldıklarını vurgulayan Bayraktar, “Ortaya koyduğumuz projeleri gerçekleştirdiğimizde Türkiye ekonomik anlamda ileriye gidecek” dedi.