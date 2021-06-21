Ekonomi Altın fiyatlarında düşüş sürüyor
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Altın fiyatlarında düşüş sürüyor

Altın fiyatları son dakika gelişmeleri haftanın ilk günü itibariyle binlerce kişinin gündemine geliyor. Yaz aylarının gelmesi düğün sezonunu beraberinde getirirken hediye amaçlı alınan altın fiyatlarındaki anlık değişimler yakından takip ediliyor. Son olarak çeyrek altın 811 lira, cumhuriyet altını 3 bin lira civarında seyrediyor. Bugün ise küçük ve büyük ölçekli yatırımcılar kuyumcuların yolunu tutmadan önce canlı ve güncel rakamları araştırmaya başladı. Buna göre altın fiyatları ne kadar? 21 Haziran 2021 yarım, cumhuriyet, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu?

Haber Merkezi Yeni Şafak
21 Haziran altın fiyatlarında düşüş sürüyor: Bugün gram altın ne kadar çeyrek altın kaç liradan alınıp satılıyor?
Altın fiyatları merak ediliyor.

Piyasaların kalbinin arttığı Kapalıçarşı'dan altın fiyatları son dakika haberleri gelmeye başladı. Küçük ve büyük ölçekli yatırımcıları yakından ilgilendiren alış satış fiyatlarında anlık değişimler piyasaları da hareketlendiriyor. Geçtiğimiz haftalarda rekor yükselişe ulaşan gram altının 500 TL'nin altına düşmesi dikkatlerden kaçmazken altının ile Haziran ayı sonuna doğru izleyeceği grafik araştırılıyor. Altın fiyatları anlık olarak değişiklik gösterdiği için serbest piyasalardan ve Kapalıçarşı'dan güncel, anlık alış satış altın fiyatı rakamları merak konusu oluyor. Buna göre; Altın fiyatları ne kadar? İşte 21 Haziran altın fiyatları...

GRAM ALTIN NE KADAR?

ALIŞ: 499,86

SATIŞ: 499,97

ÇEYREK ALTIN KAÇ TL?

ALIŞ: 810,00

SATIŞ: 825,00

Altın fiyatları resmen çakıldı
EKONOMİ
Altın fiyatları resmen çakıldı

YARIM ALTIN FİYATI

ALIŞ: 1.621,00

SATIŞ: 1.650,00

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

ALIŞ: 3.294,00

SATIŞ: 3.344,00

Uzman isim tarih verdi: Gram altının 600 lira olması bekleniyor
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Edirne’de 43 yıldır kuyumculuk yaptığını belirten İsmail Kalkan, yükselen altın fiyatlarıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.
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Altının gramının şu anda 500 lira civarında seyrettiğini kaydeden Kalkan, yakın zamanda altının gramının 550 liraya yükseleceğini ifade etti.
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Başkan Kalkan, Eylül ayı itibariyle de altının gramının 600 liraya kadar yükselmesini tahmin ettiklerinin altını çizdi.
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Öte yandan altın fiyatlarındaki yükselişi yenisafak.com okuyucuları için yorumlayan uzmanlar ise yatırımcılara alım için uyarıda bulunurken, gram altında 600 lira seviyesinin ise sürpriz olmayacağının altını çiziyor.
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Altının gram fiyatının haziranda yükselişini sürdüreceğini tahmin ettiklerini dile getiren İslam Memiş, ''Mayıs ayında altının gram fiyatında 502 lira seviyesi yukarı yönlü kırılabilir. Önümüzdeki iki hafta için 492-504 lira aralığını takip ediyorum. Düşüş veya yükseliş için bu bant aralıklarının dışına çıkması gerekiyor. Altının ons fiyatında ise yükselişlerin 1.855-1.860 ve 1.860 dolar seviyesine kadar devam edeceğini tahmin ediyorum.'' dedi.
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Uzman isim tarih verdi: Gram altının 600 lira olması bekleniyor
Edirne Kuyumcular Derneği Başkanı İsmail Kalkan, Eylül ayında altının gramının 600 liraya kadar yükselebileceğini söyledi.

Değeri arttı sahte ve çalıntı oranı yükseldi: Kuyumcular vatandaşları uyardı
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Turizmin başkenti Antalya’da özellikle yaz aylarında düğün sezonunun da açılması ile birlikte artan sahte ve çalıntı altınlarını satmaya çalışan dolandırıcılara karşı kuyumcular kurdukları Whatsapp grubu üzerinden birbirlerini bilgilendiriyor. Şüpheli gördükleri şahıs ve ürünlerin fotoğraflarını grup üzerinden meslektaşlarıyla paylaşan kuyumcular, bu yöntemle sahtecilik konusunda mağduriyetin önemli ölçüde azalmasının önüne geçiyor.
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Kuyumcular kendilerine gelen ihbarın ardından saniyeler içerisinde harekete geçerek, birbirlerini sözlü olarak da uyarıyor. İhbar üzerinden gelen ürünü uzun uzun inceleyen kuyumcular, kendilerine gelen benzer ürünler üzerinden harekete geçerek şüpheli şahısları polise bildiriyor.
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Bu grubun 400 tane üyesi var. İhbarın dağılması 1 dakika sürmez <BR> <BR> 36 yıldır kuyumculuk yaptığını belirten Süleyman Koç, “İhbar hattımızı kuralı yaklaşık 2 yıl oldu. Çalıntı mal olsun, ayarı düşük mal olsun hemen buradan haberleşiyoruz. Çok faydasını gördük. Ürün bize geldiği anda emniyete haber veriyoruz. Bu grubun 400 tane üyesi var. İhbarın dağılması 1 dakika sürmez. Bir ürün çalan kişi biraz bekliyor, onu yakalamak biraz zor oluyor...
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Acil olarak satanları yakalama şansımız daha fazla oluyor. Çalıntı ürün ile gelen adamı önce bir sakinleştiriyoruz. Çay ve kahve söyleyerek oyalıyoruz. Sonra emniyete haber veriyoruz. Adam inkar etse de fotoğrafta belli oluyor. Sonunda itiraf ediyor. Polise gizli ihbarda bulunuyoruz” dedi.
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Altın fiyatları arttı, sahte altın satmak isteyen de arttı <BR> <BR> Altın fiyatlarının artması ile sahte ürün satmak isteyenlerde de artış olduğunu belirten Koç, “Bunlar ile çok sık karşılaşmaya başladık. Bizim kuyumcu arkadaşlarımıza çok ürün gelmeye başladı. Hatta çeyreğin sahtesini yapmaya başladılar. Yeni arkadaşlarımızı uyarıyoruz. Altın ayarını mihenk taşından biliyoruz...
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Çeyrek altında cama attığımız zaman ‘tın’ sesinden anlıyoruz. ‘Tok’ sesi gelirse sahtedir. Bizim de bazen gözümüz yanılıyor. Mihenk taşı daha garantidir. Sahte ürün daha çok bilezik ve çeyrek altında oluyor. Bu sene çok karşılaştık. 22 ayar bilezik 8 ayar çıkıyor. Vatandaşımız bildiği kuyumcudan alsın” sözlerine yer verdi.
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Yakalanması daha hızlı oluyor <BR> <BR> 35 yıldır kuyumculuk yapan Hasan Çakır ise, sistemi şöyle anlattı: “Benim bir ürünüm çalınırsa anında bunu dernek ile paylaşıyorum. Bütün kuyumculara benim ürünümün resmi gider. Kuyumcu arkadaşlarımız müşterinin gelmesi durumunda anında haber verirler...
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Yakalanması daha hızlı oluyor. Bu kolaylık iyi oldu. İhbar 500 kişi kayıtlı ise 500 kişiye gider. Gelen kişiyi ben oyalarım. Ayarına bakayım derim. Sonra polisler haber veririz” açıklamasını yaptı.
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Vatandaşları sahte altına karşı da uyaran Çakır, “Bu işi kuyumculuk mesleğinde bulunan insanlar yapıyor. İmalatçılar yapıyor. Ayarını düşük yapıyor. 14 ayarı 8 ayar yapmaya çalışıyorlar. Biz ayar suyu ile ölçüyoruz” dedi.
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Değeri artan altında sahte ve çalıntı oranı yükseldi
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Değeri artan altında sahte ve çalıntı oranı yükseldi
Title
Değeri artan altında sahte ve çalıntı oranı yükseldi
Title
Değeri artan altında sahte ve çalıntı oranı yükseldi
Title
Değeri artan altında sahte ve çalıntı oranı yükseldi
Değeri arttı sahte ve çalıntı oranı yükseldi: Kuyumcular vatandaşları uyardı
Değeri her geçen gün artan ve en önemli yatırım araçlarından biri haline gelen altında, dolandırıcılık ve hırsızlık olaylarına karşı kuyumcu esnafı da kendi tedbirini alıyor. Antalyalı kuyumcular, sahte, hırsızlık yoluyla elde edilen ya da düşük ayarlı altınları yüksek ayarlı göstererek bozdurmak isteyen şüpheli kişilerin fotoğraf ve videolarını, kurdukları WhatsApp grubu üzerinden birbiriyle paylaşıyor. Kuyumcular kendilerine gelen ihbarın ardından saniyeler içerisinde harekete geçerek şüpheli şahısların yakalanmasını sağlıyor. Öte yandan kuyumcular altının değerinin artması ile sahte altın satmak isteyenlerde de artış olduğunu bildirdi.


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