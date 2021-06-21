Altın fiyatlarında düşüş sürüyor Altın fiyatları son dakika gelişmeleri haftanın ilk günü itibariyle binlerce kişinin gündemine geliyor. Yaz aylarının gelmesi düğün sezonunu beraberinde getirirken hediye amaçlı alınan altın fiyatlarındaki anlık değişimler yakından takip ediliyor. Son olarak çeyrek altın 811 lira, cumhuriyet altını 3 bin lira civarında seyrediyor. Bugün ise küçük ve büyük ölçekli yatırımcılar kuyumcuların yolunu tutmadan önce canlı ve güncel rakamları araştırmaya başladı. Buna göre altın fiyatları ne kadar? 21 Haziran 2021 yarım, cumhuriyet, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu?

Haber Merkezi 21 Haziran 2021, 08:15 Son Güncelleme: 21 Haziran 2021, 08:29 Yeni Şafak