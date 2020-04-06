21 il için çiftçiye tohum müjdesi: Hibe edilecek

'Temazsız dış ticareti başlattık'

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan sosyal medya hesabından paylaştığı videoyla temazsız dış ticareti başlattıklarını duyurdu. Bakan Pekcan paylaşımında 'Hiçbir zorluk bizi durdurmamalı, her şeye rağmen üretim ve ihracat devam etmeli” dedik, insan teması olmayan Temassız Ticaret'i hayata geçirdik. Bu örnek uygulamamızla ticaretin etkin ve güvenli bir şekilde devamını sağlıyoruz' ifadelerini kullandı.