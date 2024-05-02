210 milyon TL'lik yatırımla parça lojistik merkezi açtı: 100 kişilik ek istihdam sağlayacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Artık hepimizin en kıymetlisi zaman; yani hiçbirimiz bir yerde beklemek istemiyoruz. Onun için de biz Serbest Geçiş Sistemi'ni hayata geçirdik. Büyük şehirlerde uygulamaya koyduğumuz Serbest Geçiş Sistemi'ni, yakında ülke genelinde de inşallah yaygınlaştıracağız" dedi.