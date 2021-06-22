Altın fiyatları yükseliyor

Haftanın ikinci işlem gününde altın fiyatları yatırımcılar tarafından altın fiyatlarındaki son durum merak ediliyor. Geçtiğimiz haftalarda hem dolar kurundaki artış hem de ons altının değer kazanması iç piyasada altının gramının 500 lirayı aşmasını sağlamıştı. Son hafta ise Merkez Bankası faiz kararının da etkisiyle altın fiyatlarında düşüş yaşanmıştı. Peki, bugün çeyrek altın ne kadar, 22 Haziran 2021 Salı günü gram altın kaç TL?
Piyasaların kalbinin attığı Kapalıçarşı'da altın fiyatları son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Küçük ve büyük ölçekli yatırımcılar kuyumcuya gitmeden önce canlı ve güncel rakamları sorguluyor. Pandemi sürecinden direkt olarak etkilenen sarı metalin Haziran ayı sonuna doğru çizeceği grafik ise merak konusu oluyor. Yatırım yapacak en doğru zamanı yakalamaya çalışanlar için 22 Haziran gram, çeyrek, yarım ve cumhuriyet altını fiyatları ne kadar oldu? İşte son dakika altın fiyatları...