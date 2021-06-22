Ekonomi Altın fiyatları yükseliyor
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Altın fiyatları yükseliyor

Haftanın ikinci işlem gününde altın fiyatları yatırımcılar tarafından altın fiyatlarındaki son durum merak ediliyor. Geçtiğimiz haftalarda hem dolar kurundaki artış hem de ons altının değer kazanması iç piyasada altının gramının 500 lirayı aşmasını sağlamıştı. Son hafta ise Merkez Bankası faiz kararının da etkisiyle altın fiyatlarında düşüş yaşanmıştı. Peki, bugün çeyrek altın ne kadar, 22 Haziran 2021 Salı günü gram altın kaç TL?

Haber Merkezi Yeni Şafak
22 Haziran altın fiyatlarında son durum: Bugün gram altın ne kadar çeyrek altın kaç TLden alınıp satılıyor?
Altın fiyatları merak ediliyor.

Piyasaların kalbinin attığı Kapalıçarşı'da altın fiyatları son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Küçük ve büyük ölçekli yatırımcılar kuyumcuya gitmeden önce canlı ve güncel rakamları sorguluyor. Pandemi sürecinden direkt olarak etkilenen sarı metalin Haziran ayı sonuna doğru çizeceği grafik ise merak konusu oluyor. Yatırım yapacak en doğru zamanı yakalamaya çalışanlar için 22 Haziran gram, çeyrek, yarım ve cumhuriyet altını fiyatları ne kadar oldu? İşte son dakika altın fiyatları...

GRAM ALTIN NE KADAR?

ALIŞ(TL) 504,43

SATIŞ(TL) 504,53

ÇEYREK ALTIN KAÇ TL?

ALIŞ(TL) 817,00

SATIŞ(TL) 832,00

Altın fiyatlarında düşüş sürüyor
EKONOMİ
Altın fiyatlarında düşüş sürüyor

YARIM ALTIN FİYATI

ALIŞ(TL) 1.637,00

SATIŞ(TL) 1.668,00

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

ALIŞ(TL) 3.262,00

SATIŞ(TL) 3.316,00

Gerçeği ile birebir aynı: 40 bin TL olan ziynet alışverişini bin liraya mal ediyorlar
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Çeyrek altının gerçeğinin 16 kat aşağısına yani 50 TL’ye satıldığını ve son zamanlarda artan altın fiyatlarından sonra vatandaşların altının 10’da 1 fiyatına satılan imitasyon altına yöneldiklerini söyleyen Gümüşçü Gökhan Yanmaz, ”İmitasyona ilgi yoğun. Biz de çeşidimizi o yönde geliştirdik. Vatandaşlar altın fiyatlarının yükselmesinden dolayı takı ve ziynet eşyası istiyorlar. Biz de getiriyoruz. İşimiz de güzel...
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İmitasyon altınlar, normal altınların 10’da 1’i fiyatında. Güzel bilezik çeşitlerimiz var. Kolye çeşitlerimiz var. Saat arkası modellerimiz var. Bileziklerimizin fiyatı 100 TL’den başlıyor. Birebir orijinal ve kaplaması çok güzel garantili ürünler satıyoruz. Trabzon hasırları var, saat arkası dediğimiz modeller var. Normal bir saat arkasının fiyatı ise ortalama 200 TL’ye satılıyor. 7 sıralı Trabzon hasırları da ortalama 250 TL’ye satılıyor. Sıra sayısı düştükçe fiyatları da düşüyor” dedi.
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Gerçeği ile birebir aynı <br> <br> Düğün yapan ailelerin de altın fiyatlarının çok yüksek olmasından dolayı imitasyon altına yöneldiklerini ifade eden Yanmaz, ”Tuğralı kolyelerden alıyorlar, saat arkası bileziklerden alıyorlar, bileziklerden alanlar var. Hatta gelin kızlarına gelip alanlar bile oluyor. Yani mesela 3 tane gerçek bilezik alıyorlar, daha sonra bize gelerek onun arkasını imitasyon bilekliklerle dolduruyorlar. Bu şekilde de gelin kızımızın 8 tane bileziği oluyor...
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Altın alacak kadar durumu olmayan aileler düzen alışverişini bizden yapıyor. Bileziğini, kolyesini ve saat arkasını alıyorlar. Ortaya güzel de bir kombin çıkıyor. Altının fiyatı da bundan sonra düşmez hatta daha çıkar diye düşünüyorum. Bu dünya piyasasında pekte düşeceğe benzemiyor. Altının fiyatının artmasıyla da imitasyona olan ilgi daha da artıyor...
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Mesela geçen seneki imitasyona olan ilgi ile bu seneki arasında çok fark var. Satışlarımız 2-3’e katlandı. Vatandaşlarımız gönül rahatlığı ile alıp kullanabilirler. Çünkü ürünlerimiz gerçeği ile birebir aynı. Garantili ve birebir değişim yapıyoruz. Yani rahat bir şekilde takabilirler” ifadelerini kullandı.
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Çeyrek altının imitasyonu bile 50 TL
Gerçeği ile birebir aynı: 40 bin TL olan ziynet alışverişini bin liraya mal ediyorlar
Kayseri'de altın fiyatlarının yükselmesi ile birlikte imitasyona altına olan ilgi arttı. Çeyrek altının imitasyonu bile 50 TL'ye satılırken, vatandaşlar normalde 40 bin TL olan ziynet alışverişini bin TL'ye mal ediyorlar. 15 yıldır gümüşçülük yapan Gökhan Yanmaz imitasyon altın satışları ile ilgili, “Durumu olmayan aileler düzen alışverişini bizden yapıyor" dedi.


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