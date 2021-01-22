Altın fiyatları ne durumda?

Altın fiyatları ons başına 1.862 dolar civarında yatay seyrediyor.
ALTININ ONS FİYATI NE KADAR?
Ons altın 22 Ocak Cuma gününe 1.862 dolar seviyesinde başladı.
GRAM ALTIN NE KADAR?
Haftanın son işlem gününde altının gram fiyatı 441 liradan işlem görüyor.
ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
Yatırımcısının gram altın kadar tercih ettiği ürünlerden biri olan çeyrek altın bugün 720 liradan alınırken aynı dakikalarda 737 liradan da satışa sunuluyor.
CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?
Ons altındaki sert düşüş sonrası 3 bin liranın altına gerileyen ve burada sabitlenen cumhuriyet altını ise bugün 2 bin 869 liradan alınırken aynı dakikalarda 2 bin 911 liradan da satışa sunuluyor.
22 AYAR BİLEZİK NE KADAR?
Bugün 22 ayar bilezik alış 403 TL, satış ise 406 TL'den işlem görüyor.