Ekonomi Altın fiyatlarında büyük düşüş
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Altın fiyatlarında büyük düşüş

Altın fiyatlarında gerileme yaşanıyor. Gram altınının fiyatı 500 TL'nin altın düştü. Altın fiyatlarındaki hareketlilik ise gündemde takip edile konular arasında bulunuyor. Gram, çeyrek, yarım ve cumhuriyet altını fiyatları ile ilgili son dakika gelişmeleri haberde yer alıyor. Peki 23 Haziran altın fiyatları ne kadar oldu?

Haber Merkezi Yeni Şafak
23 Haziran altın fiyatlarında son durum: Bugün gram altın ne kadar çeyrek altın kaç liradan alınıp satılıyor?
Altın fiyatları merak ediliyor.

Altın fiyatları, bankaların yatırım sayfalarında ve Kapalıçarşı altın fiyatları listesinde yakından takip edilirken, dönemlik grafikler de yatırımcıların ilgi odağı olmuş durumda. Koronavirüs salgını döneminin erken dönemlerinde, altın fiyatları hızlı bir yükseliş yaşamış ve sonrasında tedavi ve aşı hakkında gelen umut verici haberler sonrası düşüş yaşamıştı. 21 Haziran tarihinde de altın alış satış işlemi gerçekleştirecek olanlar, Kapalıçarşı altın fiyatları hakkında araştırma yapıyorlar. Haftanın üçüncü işlem gününde alınan son verilere göre yarım, Cumhuriyet, gram ve çeyrek altın fiyatları kaç TL, ne kadar?

GRAM ALTIN NE KADAR?

ALIŞ(TL) 495,70

SATIŞ(TL) 495,78

ÇEYREK ALTIN KAÇ TL?

ALIŞ(TL) 803,00

SATIŞ(TL) 818,00

Altın fiyatları yükseliyor
EKONOMİ
Altın fiyatları yükseliyor

YARIM ALTIN FİYATI

ALIŞ(TL) 1.606,00

SATIŞ(TL) 1.636,00

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

ALIŞ(TL) 3.206,00

SATIŞ(TL) 3.260,00

Gerçeği ile birebir aynı: 40 bin TL olan ziynet alışverişini bin liraya mal ediyorlar
FOTOĞRAF 6
Title
Çeyrek altının gerçeğinin 16 kat aşağısına yani 50 TL’ye satıldığını ve son zamanlarda artan altın fiyatlarından sonra vatandaşların altının 10’da 1 fiyatına satılan imitasyon altına yöneldiklerini söyleyen Gümüşçü Gökhan Yanmaz, ”İmitasyona ilgi yoğun. Biz de çeşidimizi o yönde geliştirdik. Vatandaşlar altın fiyatlarının yükselmesinden dolayı takı ve ziynet eşyası istiyorlar. Biz de getiriyoruz. İşimiz de güzel...
Title
İmitasyon altınlar, normal altınların 10’da 1’i fiyatında. Güzel bilezik çeşitlerimiz var. Kolye çeşitlerimiz var. Saat arkası modellerimiz var. Bileziklerimizin fiyatı 100 TL’den başlıyor. Birebir orijinal ve kaplaması çok güzel garantili ürünler satıyoruz. Trabzon hasırları var, saat arkası dediğimiz modeller var. Normal bir saat arkasının fiyatı ise ortalama 200 TL’ye satılıyor. 7 sıralı Trabzon hasırları da ortalama 250 TL’ye satılıyor. Sıra sayısı düştükçe fiyatları da düşüyor” dedi.
Title
Gerçeği ile birebir aynı <br> <br> Düğün yapan ailelerin de altın fiyatlarının çok yüksek olmasından dolayı imitasyon altına yöneldiklerini ifade eden Yanmaz, ”Tuğralı kolyelerden alıyorlar, saat arkası bileziklerden alıyorlar, bileziklerden alanlar var. Hatta gelin kızlarına gelip alanlar bile oluyor. Yani mesela 3 tane gerçek bilezik alıyorlar, daha sonra bize gelerek onun arkasını imitasyon bilekliklerle dolduruyorlar. Bu şekilde de gelin kızımızın 8 tane bileziği oluyor...
Title
Altın alacak kadar durumu olmayan aileler düzen alışverişini bizden yapıyor. Bileziğini, kolyesini ve saat arkasını alıyorlar. Ortaya güzel de bir kombin çıkıyor. Altının fiyatı da bundan sonra düşmez hatta daha çıkar diye düşünüyorum. Bu dünya piyasasında pekte düşeceğe benzemiyor. Altının fiyatının artmasıyla da imitasyona olan ilgi daha da artıyor...
Title
Mesela geçen seneki imitasyona olan ilgi ile bu seneki arasında çok fark var. Satışlarımız 2-3’e katlandı. Vatandaşlarımız gönül rahatlığı ile alıp kullanabilirler. Çünkü ürünlerimiz gerçeği ile birebir aynı. Garantili ve birebir değişim yapıyoruz. Yani rahat bir şekilde takabilirler” ifadelerini kullandı.
Title
Çeyrek altının imitasyonu bile 50 TL
Gerçeği ile birebir aynı: 40 bin TL olan ziynet alışverişini bin liraya mal ediyorlar
Kayseri'de altın fiyatlarının yükselmesi ile birlikte imitasyona altına olan ilgi arttı. Çeyrek altının imitasyonu bile 50 TL'ye satılırken, vatandaşlar normalde 40 bin TL olan ziynet alışverişini bin TL'ye mal ediyorlar. 15 yıldır gümüşçülük yapan Gökhan Yanmaz imitasyon altın satışları ile ilgili, “Durumu olmayan aileler düzen alışverişini bizden yapıyor" dedi.


Abone Ol Google News
Koronavirüs Bilim Kurulu toplanıyor

Koronavirüs Bilim Kurulu toplanıyor

İkinci müjde28 Haziranda gelebilir

İkinci müjde
28 Haziran'da gelebilir

​Rus turist tamam sıra İngiliz'de.
Terörle mücadelede elde edilen başarılar muhalefetin gündemine neden hiç girmiyor? Yoksa?

Alevlerin arasında kalan ​üç kardeş hayatını kaybetti

​Günde 4 reklam izlettiren saadet zinciri yakayı ele verdi.

Şef Ömür Akkor'dan Türkiye'nin Gastronomi Atlası.

​Yeni cazibe merkezi oldu, göz kamaştırıyor.

Mersin Limanı'nda 463 kilogram kokain ele geçirildi.

​Türkiye, Kovid-19 ile mücadelede yerli aşıyı kullanmaya çok yaklaştı.

​Pandemi sonrasında küresel doğrudan yatırımı çekecek strateji.

​O saldırının önü arkası araştırılsın.

​Doksanlı yıllar bir kaos ise 1993 bunun en görünen yüzü.

Lütfü Türkkan'ın adamları İHA muhabirini hastanelik etti.
Ani sel ve<br>su baskını olabilir

Ani sel ve
su baskını olabilir

Çok sayıda ile kuvvetli yağış uyarısı.

PKK, İzmir'deki saldırı ve kapatma davasını provokasyona çevirecek.

​Sezgin Baran Korkmaz, iki arkadaşı birbirine düşürdü.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.