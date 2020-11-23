Altın fiyatlarında hareketlilik devam ediyor

Altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın ve gram altın fiyatları ne kadar oldu? sorusu araştırılıyor. Bir zamanlar 520 liranın üzerinde olan altın fiyatları düşüşe geçmişti. Son günlerde düşüş trendinde olan altın yeniden yükselişe geçti. Altın alarak yatırımlarını korumak isteyen vatandaşlar, altındaki son gelişmeleri öğrenmek istiyor. Peki 23 Kasım Pazartesi günü altın fiyatları ne kadar?
GRAM ALTIN NE KADAR?
ALIŞ: 458,75
SATIŞ: 458,85
ÇEYREK ALTIN KAÇ TL?
ALIŞ: 749,60
SATIŞ: 772,60
EKONOMİ
Altın fiyatları dibi gördü
YARIM ALTIN FİYATI
ALIŞ: 1.499,30
SATIŞ: 1.540,50
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
ALIŞ: 3.080,00
SATIŞ: 3.120,00
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Son on gün içerisinde altın fiyatlarının hızla düşmesi ile vatandaşların altına olan ilgisi yeniden arttı. İleriye dönük olarak yatırım yapmayı düşünerek altın almak isteyen ancak yüksek fiyatları nedeniyle beklemeye geçen vatandaşlar, düşen altın fiyatları sonrası kuyumculara koştu.
Ellerindeki birikimleri yatırıma dönüştürmek isteyenleri uyaran İzmitli kuyumcular ise elinde altın olanların paniğe kapılmamasını, en güvenilir yatırımın altın olduğunu söylediler.
Altın fiyatlarının para politikaları toplantısında çıkacak kararla göre şekilleneceğini ifade eden kuyumcu işletmecisi Faruk Mamik, “Bir faiz artırımı olup olmayacağı ile ilgili bir beklenti var piyasalarda. Tabi altında da ciddi anlamda çıkış ve düşüşler yaşandı bu on gün içerisinde 565'a kadar altın fiyatları yükseldi. Daha sonra 530'lere kadar gerileme oldu. Eğer faizde artış olursa altında da gerileme olacağını düşünüyoruz. Türkiye de en güvenilir liman altın bunu göz ardı etmemek lazım dedi.
Altın her zaman uzun vadede kazandırıyor <br> <br>Altın fiyatlarının düşmesi sonrası vatandaşların altına olan talebinin arttığını belirten Mamik, “Fiyatların yükselişinde de ciddi bir talep oluyor. Düşüşünde de panik halinde olduğu için vatandaşlarımız altınlarını bozmaya çalışıyorlar. Bir kuyumcu olarak şunu söylemek isterim çok paniğe kapılmamak lazım, sabırlı olmak lazım. Altın her zaman uzun vadede kazandırıyor, kısa vadede de vatandaşların altınlarını bozdurmalarını tavsiye etmiyoruz. Dolara, Euro'ya yatırımdansa altına yatırım yapmalarını tavsiye ediyorum diye konuştu.
Fiyat farkı kuyumcuyu da vatandaşları da olumsuz etkiliyor <br> <br><br> <br>Fiyat yükselişlerinden memnun olmadıklarını söyleyen Mamik, “Bu aralar çok fazla altın alımı oluyor. Altına talep fazla oldu. Altın fiyatlarının düşüş ve yükselişlerinden vatandaşlarımızın hiç biri memnun değil. Ciddi anlamda bir fiyat farkları oluşuyor. Bu fiyat farkı da hem kuyumculuk sektörünü hem de vatandaşları da zor durumda bırakıyor. Pandemi nedeniyle düğünlerin olmaması satışımızın yüzde 50, yüzde 60'ını etkiledi şeklinde konuştu.
Altın fiyatlarının düştüğünü duyunca kuyumcuya koştu <br> <br>Fiyatlar düşmesini değerlendirmek amacıyla altın almaya geldiğini belirten Atamer Cambazlar ise, Evlilik yıl dönümümüz var. Eşime hediye almak için geldim. Altın fiyatlarının düştüğünü duydum, onun için altın almaya karar verdim. Bu ara altın fiyatları düştü ileriye dönük yatırım yapmak için hem de hediye almak güzel bir fikir bence. Şu an sun'i indirimde olduğunu altın fiyatlarının yükseleceğini düşünüyorum ifadelerini kullandı.
Fiyatları hızla düşen altına rağbet her geçen gün artıyor
Altın fiyatlarında yaşanan hızlı düşüş sonrasında vatandaşların altına olan ilgisini arttırdı. Yatırım yapacak olanları uyaranlara önerilerde bulunan kuyumcular, en güvenli yatırımın altın olduğunu söyledi.
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Konuyla ilgili açıklamada bulunan Van Kuyumcular Derneği Başkanı Mehmet Yıldırımoğlu, Türkiye'de ve dünyada etkili olan koronavirüs pandemisinin her sektörde olduğu gibi kuyumculuk sektörünü de olumsuz etkilediğini ifade etti.
Koronavirüs nedeniyle düğünlerin, toplantıların iptal edildiğini dile getiren Yıldırımoğlu, “Tüm olumsuzluklara rağmen altın yine de yatırımcısının yüzünü her zaman güldürüyor. Güldürdüğü için insanlar altına yönelik yatırım yapıyor. Bizler bu anlamda düğünlere ya da ziyaretlere gittiğimiz zaman hediye olarak altın götürüyoruz. Hediyelerimiz hep altın üzerine olduğu için insanlar altına yatırım yapıyor. Altın, insanların geleceğinin garantisi, gelin veya damadın sigortasıdır. Bunun için insanlar hep hediyeleşmede altın götürüyor dedi.
Dünyada değer kaybetmeyen tek yatırım aracının altın olduğuna vurgu yapan Yıldırımoğlu, “Kağıt yanar, doğal afetlerde yatırımlarınızın hepsi gidebilir ama sel de olsa, yangında olsa, afette olsa altın yine para eder. Kuyumcudan içeri girdiğiniz zaman onun bir alış bir satış rakamı vardır. Hiçbir zaman kapı kapı götürüp ucuza mal edecek bir sıkıntısı yoktur. İnsanların anında paraya dönüştürebileceği bir araç olan altın, alıcısının da satıcısının da yüzünü güldürür ifadelerini kullandı.
Son günlerde altın fiyatlarındaki düşüşten kaynaklı bir yoğunluğun yaşandığına dikkat çeken Yıldırımoğlu, “Sene başında altın 205-210'larda seyrederken, ben ilk altı ay içerisinde altının 350- 450 civarında seyredeceğini demiştim. Koronavirüsten dolayı bu biraz hızlandı. Biz yılsonuna kadar beklerken pandemiden dolayı biraz erken geldi. Yine yılsonuna kadar altının 500 civarında seyreder demiştim. O da oldu. 2021 yılının ilk 6 ayı içerisinde 550'lerde seyredecek olan altın, ikinci 6 ayda ise 600-650'leri görecek. Yani altın 2021 yılında da yatırımcısının yüzünü güldürecek. İnsanlar tedirgin olmasın diye konuştu.
Dünya ekonomisinin altın üzerine ayarlandığını da sözlerine ekleyen Yıldırımoğlu, “Önümüzdeki yıl koronavirüs etkisini azalttığında düğünler artacak ve dolayısıyla altına olan talep de artacak. Çünkü düğün olduğu zaman sirkülasyon da olacak. Şimdiden kuyumcu arkadaşlarımız o günün hazırlığını yapıyor. İnşallah işler iyi olacak. Bu geçici bir hastalık. Bunlar bittikten sonra herkes normal yaşamına devam edecektir dedi.
Altın fiyatındaki düşüş satışları arttırdı: Kuyumcular Derneği Başkanı altın tahminlerini açıkladı
Son günlerde altın fiyatlarındaki düşüş sonrası vatandaşlar kuyumcularda yoğunluk oluşturdu. Van Kuyumcular Derneği Başkanı Mehmet Yıldırımoğlu, 2021 yılı için tahminlerini açıkladı.
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Altın fiyatlarındaki son günlerdeki dalgalanmalardan dolayı, çeyrek altın 870 TL’ye kadar yükseldi ardından tekrar düşüşe geçti.
Bu anlık fiyat değişikliği durumunun vatandaşlarda şaşkınlık oluşturduğunu söyleyen Sarraf Mustafa Zağlı, çeyrek altının son 1 senede 425 TL artışa geçtiğini ve fiyatların daha fazla artmaması gerektiğini söyledi.
Önceden düğün alışverişi için gelenlerin bütün ihtiyaçlarının karşılandığını ama belirsiz ve yüksek fiyatlardan dolayı sadece yüzük alabildiklerini söyleyen Mustafa Zağlı, “Altın fiyatları artık günde değil dakika da dalgalanmakta...
Altın fiyatların da o kadar çok dalgalanma, o kadar bir belirsizlik var ki dakika başı değişmesi ile birlikte müşteriler geliyor fiyat alıyor. Birkaç dakika içerisinde geri geldiğinde fiyat o kadar değişmiş oluyor ki biz bile müşteriye ne diyeceğimizi şaşırıyoruz...
Yani süper derecede bir belirsizlik, bir dalgalanma içerisindeyiz. Fiyatlar da çok farklı bir kaosun içerisindeyiz. Satışlardan memnunuz. Altına yatırım fazla oluyor. 50-60 tane altın alan müşteri oluyor. Bunun sebebi ise geçen sene altının fiyatı ile bu sene altın fiyatının arasında 425 TL fark var...
u çok afaki bir rakam ve önceden düzenciler geldiğinde a’dan z’ye kadar her şeyini verirdik şimdi ise 2 tane yüzük, 1 tane tektaş, 1 tane kolye, 1 tane bilezik alıyorlar. Şuan da o kadar belirsizlik içerisindeyiz ki tam net bir şey söyleyemiyoruz...
Duyumlarımız var altının bin TL olacağı yönünde umarım öyle olmaz, altın olduğu yerde kalır.
Dakika başı değişiyor: Çeyrek altının fiyatı bir senede 425 TL arttı
Son günlerde altın fiyatlarındaki artışlar hakkında değerlendirmelerde bulunan Sarraf Mustafa Zağlı, “Vatandaşlar 10 dakika önce sordukları fiyata altın alamıyorlar” dedi.