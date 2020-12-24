Dolar kaç lira oldu?

Dövizler, yeni faiz artışı beklenen Merkez Bankası'nın (TCMB) Para Politikası Kurulu toplantısının yapılacağı güne hafta başında geriledikleri düzeylerde başladı.
DOLAR GÜNE KAÇ LİRADAN BAŞLADI?
İstanbul serbest piyasada dolar 7,6450 liradan, avro 9,3400 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 7,6430 liradan alınan dolar, 7,6450 liradan satılıyor. 9,3380 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 9,3400 lira olarak belirlendi.
Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 7,6290 lira, avronun satış fiyatı ise 9,3060 lira olmuştu.