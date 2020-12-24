Ekonomi Dolar kaç lira oldu?
TÜRKİYE EKONOMİSİ

24 Aralık döviz fiyatları: Dolar kaç lira oldu?

Dolar kaç lira oldu?

Döviz fiyatlarında 24 Aralık fiyatları belli oldu. Merkez Bankası'nın faiz kararı öncesinde doların fiyatının ne kadar olduğu euronun kaç liradan işlem gördüğü merak ediliyor. İşte dolar ve euroda son rakamlar..

Haber Merkezi Yeni Şafak
24 Aralık döviz fiyatları
24 Aralık döviz fiyatları

Dövizler, yeni faiz artışı beklenen Merkez Bankası'nın (TCMB) Para Politikası Kurulu toplantısının yapılacağı güne hafta başında geriledikleri düzeylerde başladı.

DOLAR GÜNE KAÇ LİRADAN BAŞLADI?

İstanbul serbest piyasada dolar 7,6450 liradan, avro 9,3400 liradan güne başladı.

Serbest piyasada 7,6430 liradan alınan dolar, 7,6450 liradan satılıyor. 9,3380 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 9,3400 lira olarak belirlendi.

Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 7,6290 lira, avronun satış fiyatı ise 9,3060 lira olmuştu.

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