24 Aralık döviz fiyatları: Dolar kaç lira oldu? Dolar kaç lira oldu? Döviz fiyatlarında 24 Aralık fiyatları belli oldu. Merkez Bankası'nın faiz kararı öncesinde doların fiyatının ne kadar olduğu euronun kaç liradan işlem gördüğü merak ediliyor. İşte dolar ve euroda son rakamlar..

Haber Merkezi 24 Aralık 2020, 09:27 Son Güncelleme: 24 Aralık 2020, 09:32 Yeni Şafak