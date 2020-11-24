Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Ekonomi Dolar kaç lira oldu?
TÜRKİYE EKONOMİSİ

24 Kasım döviz fiyatları: Doların fiyatı kaç lira oldu?

Dolar kaç lira oldu?

Döviz fiyatlarındaki dalgalı seyir yatırımcılar tarafından da yakından takip ediliyor. 24 Kasım döviz fiyatları belli oldu. Doların fiyatının kaç lira olduğu euronun kaç liradan işlem gördüğü merak ediliyor. İşte dolar ve euroda son rakamlar..

Haber Merkezi Yeni Şafak
24 Kasım 2020 döviz fiyatları.
24 Kasım 2020 döviz fiyatları.

Merkez Bankası'nın (TCMB) 475 baz puanlık faiz artırımı sonrası sert düşen dövizler, yeni güne, haftanın ilk işlem günündeki yükseldikleri düzeylere yakın başladılar.

DOLAR KAÇ LİRA OLDU?

İstanbul serbest piyasada dolar 7,9070 liradan, avro 9,3740 liradan güne başladı.

Serbest piyasada 7,9050 liradan alınan dolar, 7,9070 liradan satılıyor. 9,3720 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 9,3740 lira olarak belirlendi.

Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 7,9340 lira, avronun satış fiyatı ise 9,4410 lira olmuştu.

BDDK'dan yeni karar: Aktif rasyosu uygulaması kaldırılacak
EKONOMİ
BDDK'dan yeni karar: Aktif rasyosu uygulaması kaldırılacak

Yüzde 90'ı yerli ve milli olarak üretildi: Ülkeye katkısı 90 milyon dolar
EKONOMİ
Yüzde 90'ı yerli ve milli olarak üretildi: Ülkeye katkısı 90 milyon dolar
Abone Ol Google News
Tüm sürücüleri ilgilendiriyor

Tüm sürücüleri ilgilendiriyor

​1 Aralık'ta uygulamaya girecek, denetimler başlayacak.
Kaçak alkol vakalarını bitirecek buluş

​DNA sayesinde damladan üreticiye kadar iz sürülebiliyor.
Sonrasındaeyvah yetmez

Sonrasında
'eyvah' yetmez

​Kadına şiddet ile ilgili Bakan Soylu'dan önemli mesaj.

BDDK'dan normalleşme adımı

BDDK'dan normalleşme adımı

​Aktif rasyosu düzenlemesi kaldırıldı.

Peş peşe gelen şikayetler kafaları karıştırıyor.
Öğrenci evlerinde<br>yeniden yapılanıyordu

Öğrenci evlerinde
yeniden yapılanıyordu

​Emniyet ve MİT'in takibiyle FETÖ'nün hücre evleri çökertildi.

İçişleri Bakanı Soylu: Sonrasında 'eyvah' yetmez
Gündem

İçişleri Bakanı Soylu: Sonrasında 'eyvah' yetmez

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "(Kadınlara koruyucu tedbir kararı) Gerek kolluk birimlerimiz, gerek mülki idare amirlerimiz böyle bir mesele geldiğinde lütfen tedbir kararı vermekten çekinmesinler ve gecikmesinler. Çünkü sonrasında 'eyvah' yetmez. Hatta 'bu kararları verirken gecikmeyin' demek bile belki doğru değil, 'acele edin'. Öyle hassas davranın ki şiddet mağduru bir kadın, sizin yanınızdan asla tedbir alınmamış şekilde çıkmasın. 'Gittim ama bir şey yapmadılar' demesin."
Numarasını verene kadar minibüste zorla tutulan Özbek kadın dehşet anlarını anlattı: Aklımdan Özgecan geçti, çok korktum
Gündem

Numarasını verene kadar minibüste zorla tutulan Özbek kadın dehşet anlarını anlattı: Aklımdan Özgecan geçti, çok korktum

İstanbul'da minibüsle Topkapı'ya gitmek isterken otogara götürülen 46 yaşındaki Özbekistanlı Nodira M, tüm yolcuların inmesinin ardından iddiaya göre şoförün tacizine uğradı. Minibüs şoförü İzzet A'nın, "Sana ev açarım" dediği kadının telefon numarasını alana kadar da kapıyı açmayarak minibüsten inmesine izin vermediği ileri sürüldü. Telefon numarasını vererek minibüsten inebildiği iddia edilen kadının şikayeti üzerine soruşturma yapan savcılık, minibüs şoförü İzzet A. hakkında 9 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle dava açtı. O, anlar minibüs kamerasına da yansıdı. Yaşadıklarını anlatan Nodira M. "Tek başıma kalınca aklımdan Özgecan geçti, çok korktum." dedi.
Çıray’dan Menemen Belediyesi açıklaması: Gözaltına alınan İYİ Partililer hakkındaki iddialar ciddi, görevden alınmalılar
Gündem

Çıray’dan Menemen Belediyesi açıklaması: Gözaltına alınan İYİ Partililer hakkındaki iddialar ciddi, görevden alınmalılar

İYİ Parti İzmir Milletvekili Aytun Çıray, Menemen Belediyesinde 'ihaleye fesat karıştırma ve tehdit' suçlarından başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan İYİ Partili isimler hakkında açıklama yaptı. Derhal görevden alınmaları gerektiğini söyleyen Çıray, “Bana gelen bilgilere göre iddialar çok ciddi. İYİ Partili bu isimler çoktan görevden alınmalıydılar” dedi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.