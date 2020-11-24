Dolar kaç lira oldu?

Merkez Bankası'nın (TCMB) 475 baz puanlık faiz artırımı sonrası sert düşen dövizler, yeni güne, haftanın ilk işlem günündeki yükseldikleri düzeylere yakın başladılar.
DOLAR KAÇ LİRA OLDU?
İstanbul serbest piyasada dolar 7,9070 liradan, avro 9,3740 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 7,9050 liradan alınan dolar, 7,9070 liradan satılıyor. 9,3720 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 9,3740 lira olarak belirlendi.
Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 7,9340 lira, avronun satış fiyatı ise 9,4410 lira olmuştu.