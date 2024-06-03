24 milyar doları aştı: Bakan Bolat 'Cumhuriyet tarihinin rekoru' diyerek duyurdu

İhracatın ithalatı karşılama oranı, geçen ay yıllık bazda 15,3 puan artarak yüzde 78,7, enerji verileri hariç tutulduğunda 17,9 puan yükselişle yüzde 88,1, enerji ve altın verileri hariç tutulduğunda 14,4 puan artarak yüzde 91,7 olarak belirlendi.
Ürün, ülke ve ülke gruplarına göre ihracat
Söz konusu ayda sektörlere göre ihracatın payı, imalat sanayisinde yüzde 94,8 (22 milyar 816 milyon dolar), tarım, ormancılık ve balıkçılıkta yüzde 3,1 (741 milyon dolar), madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 1,7 (405 milyon dolar) olarak kaydedildi.
Mayısta en fazla ihracat yapılan ülke 1 milyar 902 milyon dolarla Almanya oldu. Bu ülkenin ardından 1 milyar 475 milyon dolarla ABD ve 1 milyar 448 milyon dolarla İngiltere geldi.
Mayısta en fazla ihracat yapılan ülke grupları, 9 milyar 933 milyon dolarla Avrupa Birliği, 3 milyar 952 milyon dolarla Yakın ve Orta Doğu, 3 milyar 742 milyon dolarla diğer Avrupa ülkeleri olarak kayıtlara geçti.
İthalat verileri
Sektörlere göre ithalatın payı yüzde 82,9 ile imalat sanayisinde (25 milyar 349 milyon dolar), yüzde 10,5 ile madencilik ve taş ocakçılığında (3 milyar 211 milyon dolar), yüzde 3,6 ile tarım, ormancılık ve balıkçılıkta (1 milyar 109 milyon dolar) hesaplandı.
Söz konusu ayda en fazla ithalat yapılan ülke grupları, 10 milyar 209 milyon dolarla Avrupa Birliği, 8 milyar 209 milyon dolarla Asya ülkeleri ve 6 milyar 25 milyon dolarla diğer Avrupa ülkeleri oldu.
Ocak-mayıs döneminde dış ticaret açığı yüzde 34,4 azaldı
GTS kapsamında ocak-mayıs döneminde ihracat, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4,5 artarak 106 milyar 914 milyon dolar, ithalat yüzde 9,3 azalışla 143 milyar 674 milyon dolar, dış ticaret hacmi de yüzde 3,8 düşüşle 250 milyar 588 milyon dolar olarak hesaplandı.