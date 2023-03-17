24 saat olmadan Togg'a 17 bin 275 sipariş

Togg'un T10X modeli için ön sipariş başladı. Trumore uygulamasını indiren veya Togg web sitesi üzerinden Tru.ID oluşturan her bir tekil kullanıcı, nakit ya da kredi kartı aracılığıyla cüzdanlarına aktardıkları 60 bin lira ön ödemeyi yaparak, çekiliş sürecine katılmaya hak kazanacak.