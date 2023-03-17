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Ekonomi

24 saat olmadan Togg'a 17 bin 275 sipariş

Türkiye’nin doğuştan elektrikli ilk akıllı cihazı Togg T10X için ön sipariş süreci başladı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varak, "24 saat bile olmadan Türkiye'nin otomobili Togg'a 17 bin 275 sipariş" dedi.

14:59 . 17/03/2023 Cuma
Yeni Şafak
Yerli otomobil TOGG

Yerli otomobil TOGG

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varak, Twitter hesabından yapılan açıklamada, "24 saat bile olmadan Türkiye'nin otomobili Togg'a 17 bin 275 sipariş" ifadelerini kullandı.



#Mustafa Varank
#TOGG
#Yerli otomobil
6 dakika önce
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24 saat olmadan Togg'a 17 bin 275 sipariş
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