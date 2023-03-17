Yerli otomobil TOGG
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varak, Twitter hesabından yapılan açıklamada, "24 saat bile olmadan Türkiye'nin otomobili Togg'a 17 bin 275 sipariş" ifadelerini kullandı.
#Mustafa Varank
#TOGG
#Yerli otomobil
6 dakika önce
24 saat olmadan Togg'a 17 bin 275 sipariş
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