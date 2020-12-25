Ekonomi Haftanın son günü altın fiyatları ne durumda?
TÜRKİYE EKONOMİSİ

25 Aralık 2020 Cuma altın fiyatları: Çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar?

Haftanın son günü altın fiyatları ne durumda?

Haftanın son işlem gününde altın fiyatları ne durumda? Çeyrek, gram, yarım, tam altın fiyatlarının alış ve satış fiyatları ne kadar? Son zamanlara göre düşüşe geçen altın fiyatları bugün ne kadar? İşte senenin son günlerinde altın fiyatları 2020 listesi...

Haber Merkezi Diğer
Foto: Arşiv.
Foto: Arşiv.

Bugün altın almak veya altın bozdurmak isteyen vatandaşların yakından takip ettiği altın fiyatları kaç liradan alınıyor, kaç liraya satılıyor. Yatırım amaçlı veya hediyelik amaçlı altın almak isteyenler, altının satış fiyatını araştırırken, elinde olan altınını bozdurmak isteyenler altının alış fiyatını araştırıyor. İşte 25 Aralık Cuma günü altın fiyatları...

  • ALTIN FİYATLARI
  • GRAM ALTIN: Alış Fiyatı:456,59 TRY Satış Fiyatı:459,20 TRY
  • ÇEYREK ALTIN: Alış Fiyatı:742,00 TRY Satış Fiyatı:750,30 TRY
  • YARIM ALTIN: Alış Fiyatı:1.483,90 TRY Satış Fiyatı:1.499,30 TRY

Mutasyon altın fiyatlarını da hareketlendirdi: Altın fiyatları yükseldi
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Yeni tip koronavirüsün mutasyona uğramış türünün İngiltere’de görülmesinden sonra altının ons fiyatı yükselişe geçti.
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Ons altın mutasyon açıklamalarının ardından 1850 dolardan 1900 dolara fırladı.
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İç piyasada dolarTL paritesindeki düşüşe bağlı olarak gram altın 468 lira, çeyrek altın 770 liradan satılıyor.
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Gram altın, yeni haftaya yükselişle başlamasının ardından saat 10.30 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 2,2 üzerinde 471,3 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 770 lira, Cumhuriyet altını da 3.145 liradan satılıyor.
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Analistler, İngiltere'de yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) yüzde 70 daha hızlı yayılan bir türünün ortaya çıkması ve ABD'deki 900 milyar dolarlık teşvik paketinde anlaşmaya varılmasının altının ons fiyatını desteklediğini söyledi.
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Bugün, ABD'de Chicago Fed ulusal aktivite endeksinin ve Kovid-19'un yeni türüne ilişkin haber akışının takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.876 doların destek, 1.923 doların direnç olarak öne çıktığını kaydetti.
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Ons altın virüsün mutasyona uğramasıyla yükseldi.
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Ons altın virüsün mutasyona uğramasıyla yükseldi.
Mutasyon altın fiyatlarını da hareketlendirdi: Altın fiyatları yükseldi
Ons altın virüsün mutasyona uğramasıyla yükseldi. İç piyasada dolar/TL paritesindeki düşüşe bağlı olarak gram altın 468 lira, çeyrek altın ise 770 liradan satılıyor.

Altın alınır mı, satılır mı? Uzmanından altında kritik tavsiye
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Altın fiyatları geçtiğimiz ay başında ciddi bir artış gösterdi.
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Gram altın 535 lira seviyesine çıkarak rekor kırarken, kısa zamanda 450 lira civarına geriledi.
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Altındaki fiyat dalgalanmasını değerlendiren Sarraf Mehmet Yavaşoğlu, “Altının gramı geçtiğimiz aylarda 435 lira civarındaydı. Daha sonra 535 liraya kadar çıktı ve kısa süre sonra 450 lira civarına düştü.
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Bugünlerde ise altın yavaş yavaş kendini toplamaya başladı. Altın şu sıralar 460-465 lira civarında geziyor. Aşının bulunması yönündeki haberler altına büyük bir etki yaptı ve düşmesini sağladı” dedi.
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Altının uzun vadeli bir yatırım aracı olduğunu kaydeden Yavaşoğlu, “Yatırımcılar en az 6 ay 1 sene gibi uzun vade düşünüyorlar ise altın alsınlar. Altın her zaman uzun vadede yatırımdır, kısa vadede yatırım yapacaklar için altını tavsiye etmiyorum. Elinde olanlar beklesin, parası olan da satın alsın” diye konuştu.
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Sarraf Yavaşoğlu altındaki dalgalanmadan dolayı panik yapılmaması gerektiğini ifade ederek şunları söyledi;
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“Altın her zaman yükseldiği seviyeden düşmüş, sonrasın da pik yaptığı seviyeyi yakalayarak geçmiştir.
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Altın bu güne kadar hiç yerinde durmadı. Geçen sene bu zamanlarda altının gramı 280-290 lira civarındaydı.
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Altın bu gün baktığımızda yüzde 80 değer kazandı. Dünya ekonomisinin ne olacağı belli değil.
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Şu anda bütün ülkelerde Korona virüsten dolayı bir belirsizlik söz konusu. Düğünlerde iptal. Millet de ne yapacağını da bilmiyor.”
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Altın alınır mı, satılır mı? Uzmanından altında kritik tavsiye
Koronavirüse karşı aşının geliştirilmesinin ardından düşüşe geçen altın fiyatları yatırımcısının da kafasını karıştırıyor. Geçtiğimiz ay 535 liraya kadar çıkan gram altın şimdilerde ise 460 liradan işlem görüyor. Altın fiyatlarında yaşanan inişli çıkışlı hareket sonrası yatırımcılar altın alınır mı satılır mı? sorusunun cevabını ararken uzmanlar ise altın alacaklara kritik bir tavsiyede bulunuyor.
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