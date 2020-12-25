Haftanın son günü altın fiyatları ne durumda?

Bugün altın almak veya altın bozdurmak isteyen vatandaşların yakından takip ettiği altın fiyatları kaç liradan alınıyor, kaç liraya satılıyor. Yatırım amaçlı veya hediyelik amaçlı altın almak isteyenler, altının satış fiyatını araştırırken, elinde olan altınını bozdurmak isteyenler altının alış fiyatını araştırıyor. İşte 25 Aralık Cuma günü altın fiyatları...

ALTIN FİYATLARI

GRAM ALTIN: Alış Fiyatı:456,59 TRY Satış Fiyatı:459,20 TRY

ÇEYREK ALTIN: Alış Fiyatı:742,00 TRY Satış Fiyatı:750,30 TRY

YARIM ALTIN: Alış Fiyatı:1.483,90 TRY Satış Fiyatı:1.499,30 TRY

FOTOĞRAF 8 Yeni tip koronavirüsün mutasyona uğramış türünün İngiltere’de görülmesinden sonra altının ons fiyatı yükselişe geçti. Ons altın mutasyon açıklamalarının ardından 1850 dolardan 1900 dolara fırladı. İç piyasada dolarTL paritesindeki düşüşe bağlı olarak gram altın 468 lira, çeyrek altın 770 liradan satılıyor. Gram altın, yeni haftaya yükselişle başlamasının ardından saat 10.30 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 2,2 üzerinde 471,3 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 770 lira, Cumhuriyet altını da 3.145 liradan satılıyor. Analistler, İngiltere'de yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) yüzde 70 daha hızlı yayılan bir türünün ortaya çıkması ve ABD'deki 900 milyar dolarlık teşvik paketinde anlaşmaya varılmasının altının ons fiyatını desteklediğini söyledi. Bugün, ABD'de Chicago Fed ulusal aktivite endeksinin ve Kovid-19'un yeni türüne ilişkin haber akışının takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.876 doların destek, 1.923 doların direnç olarak öne çıktığını kaydetti. Ons altın virüsün mutasyona uğramasıyla yükseldi. Ons altın virüsün mutasyona uğramasıyla yükseldi. Mutasyon altın fiyatlarını da hareketlendirdi: Altın fiyatları yükseldi Ons altın virüsün mutasyona uğramasıyla yükseldi. İç piyasada dolar/TL paritesindeki düşüşe bağlı olarak gram altın 468 lira, çeyrek altın ise 770 liradan satılıyor.

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