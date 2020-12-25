Ekonomi Faiz kararı ile düşüşe geçen dolar güne nasıl başladı?
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25 Aralık döviz fiyatları: Dolar kaç lira oldu?

Faiz kararı ile düşüşe geçen dolar güne nasıl başladı?

Merkez Bankası'nın dünkü 200 baz puanlık faiz artışının ardından düşüşe geçen dolarda yeni gün başlangıç rakamları merak ediliyor. 25 Aralık döviz fiyatları belli oldu. İşte dolar ve euroda son rakamlar..

Haber Merkezi AA
Foto/arşiv
Foto/arşiv

Dolar/TL, haftanın son işlem gününe yükselişle başlamasının ardından 7,5820 seviyesinde işlem görüyor.

Dün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz kararı sonrası döviz kurlarında gerileme devam etti. TCMB, dünkü Para Politikası Kurulu toplantısında, 1 hafta vadeli repo faiz oranını 200 baz puan artırarak yüzde 15'ten yüzde 17'ye çıkardı. Karar sonrası 7,5520 seviyesine kadar gerileyen dolar/TL, günü bir önceki kapanışa göre yüzde 1 azalışla 7,5677'den tamamladı.

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Dolar/TL, bugüne yükselişle başlamasının ardından saat 09.20 itibarıyla dünkü kapanışın yaklaşık yüzde 0,2 üzerinde 7,5820'den işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL önceki kapanışa göre yüzde 0,1 artışla 9,2510'dan, sterlin/TL de yüzde 0,4 değer kazancıyla 10,2810'dan satılıyor.

Analistler, TCMB'nin faiz kararı ve karar metninde yer alan enflasyonla mücadele ve finansal istikrar vurgusunun Türk lirası varlıklara ilgiyi artırdığını belirtti.

Bugün yurt içinde reel kesim güven endeksi, kapasite kullanım oranı ve sektörel güven endekslerinin takip edilebileceğini bildiren analistler, yurt dışında ise Noel tatili sebebiyle ABD ve Avrupa'da piyasaların kapalı olduğunu kaydetti.

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