Altın fiyatları düşüş eğiliminde

Kapalıçarşı'dan gelen altın fiyatları son dakika rakamları yatırımcıların gündeminde yer alıyor. Bu noktada canlı rakamlar önem kazanırken özellikle sabah saatleri olmak üzere gün içerisinde de sıklıkla araştırılıyor. Küçük ve büyük ölçekli yatırımcıların yakından takip ettiği sarı metalde bugün çeyrek altın 804 liradan işlem görüyor. Buna göre; 25 Haziran bugün cumhuriyet, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? İşte altın fiyatlarında son rakamlar...
GRAM ALTIN NE KADAR?
ALIŞ(TL) 496,95
SATIŞ(TL) 497,03
ÇEYREK ALTIN KAÇ TL?
ALIŞ(TL) 804,00
SATIŞ(TL) 819,00
EKONOMİ
Altın fiyatları yön değiştirdi
YARIM ALTIN FİYATI
ALIŞ(TL) 1.609,00
SATIŞ(TL) 1.640,00
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
ALIŞ(TL) 3.215,00
SATIŞ(TL) 3.270,00
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Yüksek fiyatlarıyla bilinen altın, insanlar için ulaşması zor bir noktaya geldi. Fakat ziynet eşyası kullanmak isteyen insanlar farklı arayışlar içerisinde. Son zamanlarda insanlar, altın takıya alternatif olarak gördükleri altın kaplama ürünler için yoğun talep oluşturuyor.
Eskişehir'de altın kaplama metal ürünlerin satışını yapan Adem Dikici, yoğun talepleri anlattı.
Altın ürünlere göre çok daha ucuza elde edilebilen altın kaplama metal takılardaki talebe neden olan sebepleri anlatan Dikici, şu ifadeleri kullandı:
Altın kaplama metal ürünler satıyoruz. Altın kaplama yaptığımız için görüntüsü birebir aynı. Zaten modelleri kuyumcular yapıyor. Altın fiyatları çok yüksek olduğu için kuyumcular da artık imitasyon ürünler yapmaya başladı.
Bileklik, kolye, tuğra, bilezik gibi modellerin tamamı yapılıyor. İnsanlar da maliyet açısından tercih ediyor. Dışarıdaki 10 bin liralık bileziğin aynısını 100 liraya alabiliyorlar. Tuğra, bileklik, kolye gibi ürünlerde işçilik işin içine giriyor. İşçiliği fazla olduğu için fiyatları 120 lira civarlarında oluyor. Kuyumcudan altınını satın almak isteseler 6-7 bin lira oluyor. İnsanların talepleri çok fazla oluyor. Kolları ve boynu boş gezmek istemeyen fakat maddi durumu altın almaya yetmeyen vatandaşlar bu ürünleri tercih ediyor.
Vatandaş altın kaplama metal ziynet eşyalarına yöneldi: '10 bin liralık bileziğin aynısını 100 liraya alabiliyorlar'
Son zamanlarda yükselen altın fiyatlarıyla birlikte vatandaşlar altın kaplama metal ziynet eşyalarına yoğun ilgi gösteriyor.
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Çeyrek altının gerçeğinin 16 kat aşağısına yani 50 TL’ye satıldığını ve son zamanlarda artan altın fiyatlarından sonra vatandaşların altının 10’da 1 fiyatına satılan imitasyon altına yöneldiklerini söyleyen Gümüşçü Gökhan Yanmaz, ”İmitasyona ilgi yoğun. Biz de çeşidimizi o yönde geliştirdik. Vatandaşlar altın fiyatlarının yükselmesinden dolayı takı ve ziynet eşyası istiyorlar. Biz de getiriyoruz. İşimiz de güzel...
İmitasyon altınlar, normal altınların 10’da 1’i fiyatında. Güzel bilezik çeşitlerimiz var. Kolye çeşitlerimiz var. Saat arkası modellerimiz var. Bileziklerimizin fiyatı 100 TL’den başlıyor. Birebir orijinal ve kaplaması çok güzel garantili ürünler satıyoruz. Trabzon hasırları var, saat arkası dediğimiz modeller var. Normal bir saat arkasının fiyatı ise ortalama 200 TL’ye satılıyor. 7 sıralı Trabzon hasırları da ortalama 250 TL’ye satılıyor. Sıra sayısı düştükçe fiyatları da düşüyor” dedi.
Gerçeği ile birebir aynı <br> <br> Düğün yapan ailelerin de altın fiyatlarının çok yüksek olmasından dolayı imitasyon altına yöneldiklerini ifade eden Yanmaz, ”Tuğralı kolyelerden alıyorlar, saat arkası bileziklerden alıyorlar, bileziklerden alanlar var. Hatta gelin kızlarına gelip alanlar bile oluyor. Yani mesela 3 tane gerçek bilezik alıyorlar, daha sonra bize gelerek onun arkasını imitasyon bilekliklerle dolduruyorlar. Bu şekilde de gelin kızımızın 8 tane bileziği oluyor...
Altın alacak kadar durumu olmayan aileler düzen alışverişini bizden yapıyor. Bileziğini, kolyesini ve saat arkasını alıyorlar. Ortaya güzel de bir kombin çıkıyor. Altının fiyatı da bundan sonra düşmez hatta daha çıkar diye düşünüyorum. Bu dünya piyasasında pekte düşeceğe benzemiyor. Altının fiyatının artmasıyla da imitasyona olan ilgi daha da artıyor...
Mesela geçen seneki imitasyona olan ilgi ile bu seneki arasında çok fark var. Satışlarımız 2-3’e katlandı. Vatandaşlarımız gönül rahatlığı ile alıp kullanabilirler. Çünkü ürünlerimiz gerçeği ile birebir aynı. Garantili ve birebir değişim yapıyoruz. Yani rahat bir şekilde takabilirler” ifadelerini kullandı.
Çeyrek altının imitasyonu bile 50 TL
Gerçeği ile birebir aynı: 40 bin TL olan ziynet alışverişini bin liraya mal ediyorlar
Kayseri'de altın fiyatlarının yükselmesi ile birlikte imitasyona altına olan ilgi arttı. Çeyrek altının imitasyonu bile 50 TL'ye satılırken, vatandaşlar normalde 40 bin TL olan ziynet alışverişini bin TL'ye mal ediyorlar. 15 yıldır gümüşçülük yapan Gökhan Yanmaz imitasyon altın satışları ile ilgili, “Durumu olmayan aileler düzen alışverişini bizden yapıyor" dedi.