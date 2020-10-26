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Ekonomi Dolar yeni haftaya nasıl başladı?
TÜRKİYE EKONOMİSİ

26 Ekim döviz fiyatları: Dolar kaç lira oldu, euro ne kadar?

Dolar yeni haftaya nasıl başladı?

26 Ekim döviz fiyatları belli oldu. Yatırımcılar doların fiyatının yeni haftanın ilk işlem gününde ne kadar olduğunu, euronun kaç liradan alınıp satıldığını merak ediyor. İşte dolar ve euroda son rakamlar..

Haber Merkezi Yeni Şafak
26 Ekim döviz fiyatları
26 Ekim döviz fiyatları

Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu'nda, artış beklentilerine karşın, politika faizinin yüzde 10.25'te sabit tutulması sonrasında haftanın son işlem gününde 7.97 liranın üzerine yükselen dolar, yeni haftaya da bu düzeylerde başladı.

DOLAR KAÇ LİRA OLDU?

İstanbul serbest piyasada dolar 7,9790 liradan, avro 9,4420 liradan haftaya başladı.

Serbest piyasada 7,9770 liradan alınan dolar, 7,9790 liradan satılıyor. 9,4400 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 9,4420 lira olarak belirlendi.

Cuma günkü kapanışta doların satış fiyatı 7,9640 lira, avronun satış fiyatı ise 9,4200 lira olmuştu.

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