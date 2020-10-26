26 Ekim döviz fiyatları: Dolar kaç lira oldu, euro ne kadar? Dolar yeni haftaya nasıl başladı? 26 Ekim döviz fiyatları belli oldu. Yatırımcılar doların fiyatının yeni haftanın ilk işlem gününde ne kadar olduğunu, euronun kaç liradan alınıp satıldığını merak ediyor. İşte dolar ve euroda son rakamlar..

Haber Merkezi 26 Ekim 2020, 09:22 Son Güncelleme: 26 Ekim 2020, 09:35 Yeni Şafak