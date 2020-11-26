Dolar güne nasıl başladı?

Karavanla yaptıkları tatillerin ardından tutkularını ticarete dönüştürdüklerini söyleyen Ebru Yetim, Karavan bizim 10 senelik hobimiz. Birtakım vesilelerle bizim için bir işe dönüştü. Biz gezmeyi seven bir aileyiz. Daha önce tur ve uçak ile gezilere gittik ve bu tarzın bize uygun olmadığını fark ettik. Alternatif tatil arayışlarına girmemizle birlikte Avrupa'da bir kültür haline gelmiş karavan ilgimizi çekti. Bunu araştırdık ve karavan kiralayarak Avrupa'da tatil yapmaya başladık. Tecrübe ettikten sonra da karavanımızın siparişini verdik ve o zamandan bu yana karavancıyız. Olaylar ve insanlar, hobimizi işe dönüştürmeye sevk etti. Şu anda karavan ve parçaları üzerine bir mağazaya sahibiz dedi.