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Ekonomi Dolar güne nasıl başladı?
TÜRKİYE EKONOMİSİ

26 Kasım döviz fiyatları: Dolar kaç lira oldu, euro ne kadar?

Dolar güne nasıl başladı?

Döviz fiyatlarındaki dalgalı seyir devam ediyor. Yatırımcılar doların fiyatının ne kadar olduğunu euronun kaç liradan işlem gördüğünü araştırıyor. İşte açıklanan 26 Kasım döviz fiyatlarına göre dolar ve euroda son rakamlar..

Haber Merkezi Yeni Şafak
26 Kasım döviz fiyatları: Dolar kaç lira oldu, euro ne kadar?
26 Kasım döviz fiyatları: Dolar kaç lira oldu, euro ne kadar?

Küresel piyasalar karışık bir seyir izlerken, yurt içinde bugün açıklanacak Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısının özeti takip edilecek.

Altın fiyatlarında hareketlilik devam ediyor
EKONOMİ
Altın fiyatlarında hareketlilik devam ediyor

Döviz piyasalarında 26 Kasım 2020 rakamları belli oldu. Peki yeni günde dolar kaç lira oldu, euro kaç liradan işlem görüyor. İşte yeni gün başlangıç rakamları..

DOLAR KAÇ LİRA OLDU?

İstanbul serbest piyasada dolar 7,9450 liradan, avro 9,4880 liradan güne başladı.

Serbest piyasada 7,9430 liradan alınan dolar, 7,9450 liradan satılıyor. 9,4860 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 9,4880 lira olarak belirlendi.

Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 7,9860 lira, avronun satış fiyatı ise 9,5050 lira olmuştu.

Koronavirüs sonrası yoğun ilgi var: Bir yıl sonrası için sipariş alıyorlar
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Dünyada etkisini gösteren koronavirüs salgını nedeniyle çok sayıda vatandaş yaz tatili için karavan tercih etmeye başlarken siparişlere yetişmekte zorlanan üreticiler 1 yıl sonraya gün vermeye başladı.
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Yaz tatili sezonunun bitmesine rağmen karavan turizmine ilgi azalmadı.
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Özellikle İstanbul ve Ankara gibi şehirlerde yaşayanlar, satın aldıkları ya da kiraladıkları karavanlarla yakın şehirlerde bulunan karavan kamp alanlarına akın etmeye başladı.
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Adapazarı Poyrazlar Gölü yanındaki park alanı da karavan severlerin akınına uğradı.
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Hafta içi bile dolu olan kamp alanında özellikle hafta sonu yer bulmak için önceden rezervasyon yaptırmak gerekiyor.
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Sakarya'da karavan satış mağazası bulunan Ebru Yetim, son 1 yılda karavana ilginin yüzde 100'den fazla arttığını belirtti.
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Karavanla yaptıkları tatillerin ardından tutkularını ticarete dönüştürdüklerini söyleyen Ebru Yetim, Karavan bizim 10 senelik hobimiz. Birtakım vesilelerle bizim için bir işe dönüştü. Biz gezmeyi seven bir aileyiz. Daha önce tur ve uçak ile gezilere gittik ve bu tarzın bize uygun olmadığını fark ettik. Alternatif tatil arayışlarına girmemizle birlikte Avrupa'da bir kültür haline gelmiş karavan ilgimizi çekti. Bunu araştırdık ve karavan kiralayarak Avrupa'da tatil yapmaya başladık. Tecrübe ettikten sonra da karavanımızın siparişini verdik ve o zamandan bu yana karavancıyız. Olaylar ve insanlar, hobimizi işe dönüştürmeye sevk etti. Şu anda karavan ve parçaları üzerine bir mağazaya sahibiz dedi.
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İnsanların otel odaları yerine karavanı tercih ettiğini ifade eden Ebru Yetim, İnsanlar yavaş yavaş otele alternatif bir tatil olarak karavanı tercih etmeye başladı. Sosyal medyada yapılan paylaşımlar ile insanlarımızda bu heves uyandı. Pandemi ile birlikte insanlarımız herkesin kullandığı otel odaları yerine karavanları tercih etmeye başladı. İnsanlar açısında karavan ile tatil çok tercih edilirken, üretici firmalar ise ancak 1 yıl sonrası için sipariş alabiliyor. Pandemi süresinde karavanlara talep yüzde yüz arttı diyebiliriz diye konuştu.
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Ailesiyle birlikte İstanbul'dan Sakarya'ya gelen ve Poyrazlar Gölü kenarında bulunan karavan kamp alanında tatil yapan Tolga Ertekin ise, Karavan gerçekten bir trend içindeydi. Pandemi de bu süreci hızlandırdı. Biz doğa ile iç içe olmayı çok seviyoruz. Bu süreçte de gerçekten karavan hayatının içinde olmaktan çok mutluyuz ve herkese de tavsiye ediyoruz diye konuştu.
Koronavirüs sonrası yoğun ilgi var: Bir yıl sonrası için sipariş alıyorlar
Koronavirüs salgını sürecinde karavana olan yoğun ilgi satışları da ciddi anlamda artırdı. Pandemi nedeniyle insanların otel odaları yerine karavanları tercih etmeye başlamasının ardından, üretici firmalar ancak 1 yıl sonrası için sipariş alabilyor.

Türk SİHA'ları dünya basınında: Gökyüzünün yeni sahipleri oldular
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Savunma sanayisinde ortaya konulan ürünlerden özellikle İHA ve SİHA'lar ​dünya basınında geniş yer bulmaya devam ediyor.
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Azerbaycan'ın 27 yıldır işgal altında tutulan Dağlık Karabağ bölgesini geri almak için Ermenistan'a karşı elde ettiği zaferin perde arkasında yer alması nedeniyle Türk SİHA'ları bir çok ülke tarafından da yakından takip ediliyor.
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Azerbaycan ordusunun 44 gün içinde elde ettiği tarihi zafer sonrası ABD ordusu bölgede görev yapan SİHA'ların başarısını mercek altına aldı.
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Amerika Birleşik Devletleri Ordusu'ndan yüksek rütbeli bir general, kimliğinin gizli kalması kaydıyla, Karabağ'daki askeri harekatın gelecekteki savaşlarda olayların nasıl gelişeceğini tahmin etmemize izin verdiğini söyledi.​
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​Türk SİHA'larının başarısı İngiliz ve Alman basının ardından Fransız ve İspanyol basınının da manşetlerine yansıdı.
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Fransız gazetesi L'Opinion'da yayınlanan bir haberde Ermenilerin elindeki Rus hava savunma sistemlerinin çok amaçlı olmasına rağmen Karabağ'daki İHA'ları durduramadığı belirtildi.
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Gazete aynı haberde Türkiye'nin sinyal karıştırıcı Jammer sistemleri alanında çok şey geliştirdiğine de vurgu yaparken ''Rusya'nın üst düzey Jammer sistemleri var, ancak Türkler elektronik harp alanında da büyük ilerleme kaydetti. Türkiye'nin savunma sanayi yaklaşık 10 yılda büyük atılımlar yaptı. Bu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın iradesinden kaynaklanmaktadır ifadelerini kullandı.
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İspanyol gazetesi El Pais de Türk SİHA'larının Karabağ savaşındaki başarısı hakkında bir makale yayınladı.
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Gazetede çıkan makalede Ermeni kuvvetlerinin insansız hava araçlarıyla yok edildiği dile getirilirken Türk uçaksavar silahları gökyüzünün yeni sahipleri. Hedefleri yok ediyorlar ve güçlü bir silah.'' denildi.
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Haberin devamında Ermenistan ordusunun defalarca karşı tarafı vurduklarını iddia etmelerine rağmen bunu kanıtlayamadıklarına da vurgu yapan gazete, Azerbaycan Savunma Bakanlığı'nın ise insansız hava araçlarının gücünü gösteren videolar yayınladığını kaydetti.
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Fransız haber ajansı AFP’den de geçtiğimiz ekim ayında Türkiye’nin SİHA’ları ezber bozuyor'' başlıklı bir yorum analiz yazılmıştı.
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Analiz haberde, terör örgütüne yönelik savaşta Türk SİHA’larının, oyun değiştirdiği ve ezber bozduğu ifadeleri yer alırken, Bayraktar TB2’lerin F-16’ların yerine geçtiğine de işaret edilmişti.
Title
Daha uzun süre havada kalan ve gözetleme yapan Bayraktar TB-2’lerin, terör örgütüne yönelik operasyonlarda maliyetleri azalttığı da vurgulandı.
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Azerbaycan'ın cephedeki başarısının en önemli etkenlerinden Türk SİHA'larını, Alman medyası da gündemine almıştı.
Title
Türk yapımı silahlı insansız hava araçlarına (SİHA) yönelik övgü dolu sözler, Almanya'da yayın yapan Tagesschau isimli haber sitesinde yer aldı.
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Analiz haberde dünya genelinde SİHA'ların etkisi anlatıldı, Türk SİHA'ları hakkında dikkat çekici ifadelere yer verildi.
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Haberde Dronelar iş başında. Savaş esnasında kaçmak için 7 saniyeniz var başlığı kullanıldı. Türkiye'nin insansız hava araçlarını diğer askeri teçhizatlarla çok koordine bir şekilde kullandığı vurgulandı.
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Azerbaycan ile Ermenistan arasında yaşanan gerilimde, Türkiye'nin verdiği SİHA'ların Azerbaycan'ın zaferine büyük bir katkı sağladığı aktarıldı. SİHA'ların etkinliğinin artırılması Ermeni kuvvetleri üzerinde yıkıcı ve moral bozucu bir etki yaptı ifadeleri yer aldı.
Title
Haberde ayrıca askeri uzmanların, Avrupalı devletlerin Türkiye'nin gerisinde olduğuna ilişkin değerlendirmelerine yer verildi. Şu anda Avrupa ülkelerinin sahip olduğu hiçbir hava savunma sisteminin Türk SİHA'ları ile baş edemeyeceği yazıldı.
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Öte taraftan İngiliz Financial Times gazetesi de Türkiye'nin silahlı insansız hava araçlarının (SİHA) ABD, İsrail ve Çin'e ciddi rakip olarak ortaya çıktığını yazdı.
Title
Gazetenin, Türkiye'nin ürettiği SİHA'lara ilişkin haberinde, Dağlık Karabağ'da Ermenistan'a karşı mücadele veren Azerbaycan ordusunun çok sayıda Ermeni mevzisini, hava savunma sistemlerini, topçu birliklerini ve tankları hava saldırılarıyla vuran Türk yapımı SİHA'ların usta işi görüntülerini yayınladığı belirtildi.
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Dağlık Karabağ'ın son yıllarda Suriye, Libya, Kuzey Irak ve Doğu Akdeniz'in ardından Türk SİHA'larının konuşlandırıldığı 5. yabancı çatışma bölgesi olduğu belirtilen haberde, Genişleyen Türk İHA sanayisi, Türkiye'nin silah alımlarında Batı'ya olan bağımlılığını azaltmak ve ulusal gururu canlandırmak amacıyla savunma üretimini artırmaya yönelik 20 yıllık bir çabanın sonucu. ifadesine yer verildi.
Türk SİHA'ları dünya basınında: Gökyüzünün yeni sahipleri oldular
Azerbaycan'ın cephedeki başarısının en önemli etkenlerinden Türk SİHA'ları dünya basınında geniş yer bulmaya devam ediyor. İngiliz ve Alman basının ardından Fransız ve İspanyol basını da Türk SİHA'larını manşetlerine taşıyarak sahada elde ettiği başarılardan övgü dolu sözlerle bahsetti.


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