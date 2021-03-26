26 Mart altın fiyatlarında son durum: Bugün gram altın ne kadar çeyrek altın kaç liradan alınıp satılıyor? Altın fiyatları ne kadar?: İşte haftanın son günü güncel altın fiyatları Altın fiyatları yaşadığı ani iniş ve çıkışlarla gündem olmaya devam ediyor. Küçük ve büyük ölçekli yatırımcı fark etmeksizin fiyatlardaki bu hareketliliği canlı ve güncel rakamlarla takip ediyor. Öte yandan gün içerisinde "Tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar?" soruları yanıt arıyor. Altın fiyatlarından gelen son dakika verilerine göre; bugün sabah saatlerinde altının gram fiyatı yükselişe geçti.

Haber Merkezi 26 Mart 2021, 07:50 Son Güncelleme: 26 Mart 2021, 08:10 Yeni Şafak