Altın fiyatları düşüşte

Altın fiyatları bugün ne kadar, kaç para sorusu binlerce vatandaşın gündemini meşgul ediyor. Pandeminin ilk döneminden beri hareketlenme içerisinde olan altındaki hareketlilik sürüyor. Koronavirüs salgınından direkt olarak etkilenen sarı metaldeki düşüş devam ederken piyasalar bu yönde hareketleniyor. Son dönemde gram fiyatının 500 TL'nin altında seyreden altın gelen son dakika haberine göre bugün sabah saatlerinde 496 TL'den işlem görüyor. Peki 26 Temmuz 2021 Bugün Kapalıçarşı'da gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu? Yarım altın ve cumhuriyet altını fiyatı kaç TL? İşte son rakamlar...
Kapalıçarşı'dan gelen altın fiyatları son dakika rakamları yatırımcıların gündeminde yer alıyor. Bu noktada canlı rakamlar önem kazanırken özellikle sabah saatleri olmak üzere gün içerisinde de sıklıkla araştırılıyor. Küçük ve büyük ölçekli yatırımcıların yakından takip ettiği sarı metalde bugün çeyrek altın 806 liradan işlem görüyor. Buna göre; 26 Temmuz bugün cumhuriyet, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? İşte altın fiyatlarında son rakamlar...