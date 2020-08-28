28 Ağustos döviz kurları: Dolar kaç lira oldu, euro ne kadardan satılıyor?
Dolar kaç lira oldu, euro ne kadardan satılıyor?
Serbest piyasada 28 Ağustos döviz kuru fiyatları belli oldu. ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın açıklamaları sonrası küresel piyasalarda dolar daha da güçlenirken, yatırımcılar ise doların fiyatını, euronun ise kaç liradan alınıp satıldığını merak etmeye başladı. İşte dolar ve euroda son durum..
ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın istihdamı artırmak için daha yüksek enflasyona göz yumacağını açıklamasının ardından küresel piyasalarda dolar daha güçlendi.
Açıklamaların ardından gözler iç piyasadaki döviz kurlarına çevrildi. Yatırımcılar doların fiyatının ne kadar olduğunu, euronun kaç liradan satıldığını merak etmeye başladı. İşte 28 Ağustos 2020 dolar ve euro fiyatları..
DOLARIN FİYATI KAÇ LİRA OLDU? (28 AĞUSTOS DÖVİZ FİYATLARI)
İstanbul serbest piyasada dolar 7,3460 liradan, avro 8,7220 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 7,3440 liradan alınan dolar, 7,3460 liradan satılıyor. 8,7200 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 8,7220 lira olarak belirlendi.
Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 7,3560 lira, avronun satış fiyatı ise 8,6670 lira olmuştu.