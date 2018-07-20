Ekonomi 28 günlük askerlik esnafı heyecanlandırdı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

28 günlük askerlik esnafı heyecanlandırdı

Bedelli askerlik düzenlemesinde yer alan 28 günlük askerlik detayı asker malzemesi satan esnafta heyecana yol açtı. Askerlikte en çok ihtiyaç duyulan malzemelerin satışlarında artış bekleyen esnaf fiyatların ise kalite ve ihtiyacın türüne göre 70 lira ile 200 lira arasında değiştiğine dikkat çekiyor.

Haber Merkezi AA
Bedelli askerlik düzenlemesindeki 28 günlük askerlik detayı esnafın işlerini de arttıracak.
Bedelli askerlik düzenlemesindeki 28 günlük askerlik detayı esnafın işlerini de arttıracak.

TBMM gündeminde bulunan "Askerlik Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi" 31 Aralık 1993 günü ve öncesinde doğan yükümlülerin, 15 bin Türk lirası bedel ödemeleri ve 28 gün temel askerlik eğitimi almaları şartıyla vatani görevini yerine getirmiş sayılmalarını öngörüyor.

İHTİYAÇ LİSTESİ HAZIRLANMAYA BAŞLANDI

Teklifin Meclise sunulmasıyla bedelli askerlik imkanından faydalanacak yükümlüler, görevleri süresince ihtiyaç duyacakları malzemelerin listesini hazırlamaya başladı.

200 LİRAYI BULUYOR

Bu durum, özellikle asker malzemesi satan esnafta işlerin artması beklentisi yarattı. Maltepe'deki Anadolu Kapalı Çarşısı'nda askeri malzeme satan iş yerleri, teklifin yasalaşmasıyla işlerin daha da hareketlenmesini ümit ediyor.Çarşıda, askerlikte en çok ihtiyaç duyulan iç çamaşırdan cüzdana, çantadan kişisel bakım ürünlerine kadar birçok malzeme satılırken, fiyatlar kalite ve alınacak malzemenin türüne göre 70 lira ile 200 lira arasında değişiyor.

15 bini duyan elindekini satıyor
EKONOMİ
15 bini duyan elindekini satıyor

'ARTIŞ YAŞANIR'

Çarşıda asker malzemeleri satan Semra Kınalı, askeriyenin belli başlı ihtiyaçları karşıladığını ancak adet ve çeşitlilik olarak erlerin dışarıdan alışveriş yapması gerektiğini söyledi.

Bedelli askerlikle az da olsa işlerde artış yaşanabileceğini ifade eden Kınalı, "Askeriye bazı malzemeleri verse de erler genelde dışarıdan çok sayıda iç çamaşırı ve çorap alıyor. Bunun haricinde cüzdan, asma kilit, ortopedik bot tabanlığı gibi malzemeler alınabilir. Fiyatlar kaliteye göre değişiyor. Bizde tam takım malzemelerin toplam fiyatı 100 lira ile 200 lirayı buluyor. Rakam kışın eldiven, boyunluk ve içlik gibi ihtiyaçlarla artabiliyor." diye konuştu.

28 günlük askere tazminat var mı?
EKONOMİ
28 günlük askere tazminat var mı?

'İŞLERİ HAREKETLENDİRECEK'

Çarşı esnafından Arzu Bal da kendilerinden daha çok rütbeli asker ve çarşı iznine çıkan erlerin alışveriş yaptığını ancak 28 gün bedelli askerliğin de işlerini hareketlendireceğini belirtti.

Eskiden asker malzemesinin daha çok dışarıdan temin edildiğini anımsatan Bal, şunları kaydetti: "Günümüzde askeriye adet olarak az da olsa iç çamaşırı, çorap, terlik, sabun gibi temel malzemeleri erlere veriyor. Bizden daha çok kişisel bakım ürünleri, kışlık malzemeler, künye gibi ihtiyaçlar ve ilave temel ürünler alınıyor. Bizdeki fiyatlar 70 lira ile 150 lira arasında değişiyor."

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