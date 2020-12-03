3 Aralık döviz fiyatları: Dolar ne kadar oldu? Dolar güne nasıl başladı? Piyasalar koronavirüse ilişkin aşı çalışmalarını yakından takip ederken yatırımcılar ise dolar ve eurodaki son rakamları araştırıyor. İstanbul serbest piyasada 3 Aralık döviz fiyatları belli oldu. İşte yeni günde dolar ve euro fiyatları..

Haber Merkezi 03 Aralık 2020, 09:19 Son Güncelleme: 03 Aralık 2020, 09:24 Yeni Şafak