Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Ekonomi Dolar güne nasıl başladı?
TÜRKİYE EKONOMİSİ

3 Aralık döviz fiyatları: Dolar ne kadar oldu?

Dolar güne nasıl başladı?

Piyasalar koronavirüse ilişkin aşı çalışmalarını yakından takip ederken yatırımcılar ise dolar ve eurodaki son rakamları araştırıyor. İstanbul serbest piyasada 3 Aralık döviz fiyatları belli oldu. İşte yeni günde dolar ve euro fiyatları..

Haber Merkezi Yeni Şafak
3 Aralık 2020 döviz fiyatları
3 Aralık 2020 döviz fiyatları

Doların küresel piyasalarda tüm sert para birimleri karşısında gerilemesi ve euro/dolar paritesinin 1.21 düzeyini de aşmasının ardından, iç piyasada dövizler yeni güne Çarşamba gününe yakın düzeylerde başladılar.

DOLAR GÜNE NASIL BAŞLADI?

İstanbul serbest piyasada dolar 7,8580 liradan, avro 9,5320 liradan güne başladı.

Serbest piyasada 7,8560 liradan alınan dolar, 7,8580 liradan satılıyor. 9,5300 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 9,5320 lira olarak belirlendi.

Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 7,8300 lira, avronun satış fiyatı ise 9,4470 lira olmuştu.

Türk şirket üretti: Koronavirüsü iki saatte yok ediyor
EKONOMİ
Türk şirket üretti: Koronavirüsü iki saatte yok ediyor

Altın fiyatları yükseliyor
EKONOMİ
Altın fiyatları yükseliyor
Abone Ol Google News
Uygulama bugün başladı

Uygulama bugün başladı

​Adliyelerde ve istinaf mahkemelerinde HES kodu şartı.
ÖzellikleAlmanları hedef aldılar

Özellikle
Almanları hedef aldılar

​İzmir'den Avrupa'ya uzanan dolandırıcılık.
CHP Kadın Kolları taciz iddiaları karşısında sessizliğe gömüldü

Siirt'te 5 büyüklüğünde deprem

Siirt'te 5 büyüklüğünde deprem

​20 kilometre derinlikte Kurtalan'ın Karabağlar Köyü'nde meydana geldi.

Fırtına gibi esti

Fırtına gibi esti

​Devler Ligi'nde attığı 4 golle tarihe geçti.
Koronavirüsü<br>iki saatte yok ediyor

Koronavirüsü
iki saatte yok ediyor

​Gaziantep'te faaliyet gösteren Türk şirket üretti.
Altı kat<br>daha tehlikeli

Altı kat
daha tehlikeli

​BM Genel Sekreteri 'bu bir intihardır' diyerek uyardı.
Prefabrik ev sistemine talebi artıyor

Prefabrik ev sistemine talebi artıyor

Pandemide Prefabrik ve Konteyner Ev talepleri tavan yaptı
Haberimiz yoktu!

Haberimiz yoktu!

​Kısıtlamada sokağa çıkanlar cezadan kurtulamadı.
16 adres<br>eş zamanlı basıldı

16 adres
eş zamanlı basıldı

​İstanbul'un 9 ilçesinde DEAŞ operasyonu.
Akla ziyan

Akla ziyan

​İş dünyasından TSK'ya destek.
Süre yine doldu

Süre yine doldu

​Sosyal medya şirketlerine ikinci ceza geliyor.
Korsan içimizde

Korsan içimizde

​Alman istihbaratının adamı gibi konuştu.
Sinyal güçleniyor

Sinyal güçleniyor

​Riyad, Zayed ile yolları ayırıyor.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.