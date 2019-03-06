Ekonomi 3 milyon kişi bu toplantıyı bekliyor
TÜRKİYE EKONOMİSİ

3 milyon kişi bu toplantıyı bekliyor

Yaklaşık 3 milyon kamu görevlisini ilgilendiren Kurum İdari Kurul toplantılarının bu yılki ilk süreci nisan ayında gerçekleşecek. Kurum yöneticileri ile sendika temsilcileri arasındaki toplantılarda, iş yerindeki çalışma koşulları başta olmak üzere memurları ilgilendiren birçok konu görüşülecek. Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı Tonbul, "Toplantılarda, üyelerimizin çalışma koşulları ve karşılaştıkları sorunları çözüme kavuşturmaya çalışacağız" dedi.

Haber Merkezi AA
Nisan ve ekim aylarında olmak üzere yılda iki dönem halinde gerçekleştirilen KİK toplantılarında, memurların çalışma koşulları çalıştıkları kurum bazında ele alınıyor.
Nisan ve ekim aylarında olmak üzere yılda iki dönem halinde gerçekleştirilen KİK toplantılarında, memurların çalışma koşulları çalıştıkları kurum bazında ele alınıyor.

Yaklaşık 3 milyon kamu görevlisini ilgilendiren Kurum İdari Kurul (KİK) toplantılarının bu yılki ilk süreci nisan ayında gerçekleşecek. Kurum yöneticileri ile sendika temsilcileri arasındaki toplantılarda, iş yerindeki çalışma koşulları başta olmak üzere memurları ilgilendiren birçok konu görüşülecek.

Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı ve Enerji Bir-Sen Genel Başkanı Hacı Bayram Tonbul, yaptığı açıklamada, KİK toplantılarının kamu işvereni ile kamu çalışanları arasında sosyal diyalog mekanizması işlevini gördüğünü söyledi.

Bu toplantıların, toplu sözleşme görüşmeleri ve Kamu Personeli Danışma Kurulu (KPDK) kadar önemli olduğunu belirten Tonbul, KİK toplantılarının kurumlarda lokal müdahalelerle yerinde çözümler üretme işlevinin bulunduğuna dikkati çekti.

"Beklentimiz hemfikir olunan maddelerin uygulanması"

KİK'in geçmiş toplantılarında kamu görevlileri açısından önemli kazanımlar elde ettiklerini vurgulayan Tonbul, şunları kaydetti:

"Toplantıların gündeminin en az 15 gün önceden belirlenmesi nedeniyle bir süre önce başladığımız çalışmaları hızlandırdık. Toplantılarda, üyelerimizin çalışma koşulları ve karşılaştıkları sorunları çözüme kavuşturmaya çalışacağız. Bizim kurum yöneticilerinden temel beklentimiz, görüşülüp hemfikir olunan gündem maddelerinin bürokratik engeller ve yorum farklılıklarıyla yavaşlatılmadan uygulanması."

Tonbul, Enerji Bir-Sen'in 2010'dan beri "enerji, sanayi ve madencilik" hizmet kolunda genel yetkili sendika unvanını aralıksız taşıdığını hatırlatarak, geçmiş KİK toplantılarında banka promosyonlarının dağıtılması, görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavlarının açılması, mühendislere ve vardiyalı çalışanlara fazla mesai verilmesinin de aralarında olduğu birçok kazanım elde ettiklerini vurguladı.

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Hizmet kollarında yetkili sendika temsilcileri ile kamu kurum yöneticileri arasında geçen KİK toplantıları her kurum için ayrı ayrı yapılıyor. Nisan ve ekim aylarında olmak üzere yılda iki dönem halinde gerçekleştirilen KİK toplantılarında, memurların çalışma koşulları çalıştıkları kurum bazında ele alınıyor.

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