30 Mart altın fiyatları: Bugün gram altın ne kadar çeyrek altın kaç liradan alınıp satılıyor? Altın fiyatları yükselişe geçti Piyasaların ikinci işlem gününde altın fiyatları son dakika haberleri milyonların gündeminde yer alıyor. Özellikle küçük ve büyük ölçekli yatırımcılar Kapalıçarşı’dan gelen canlı ve güncel rakamlar bilgisi ile uzman yorumlarını merak ediyor. Sarı metalin Şubat ayı boyunca izleyeceği grafik merak edilirken vatandaşlar gün içinde altın fiyatları ne kadar, 30 Mart bugün yarım, cumhuriyet, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu gibi sorulara yanıt arıyor.

Haber Merkezi 30 Mart 2021, 08:10 Son Güncelleme: 30 Mart 2021, 08:17 Yeni Şafak