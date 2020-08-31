31 Ağustos Pazartesi altın fiyatlarında son durum - gram altın ne kadar oldu? Altın fiyatları yükseliyor: Gram altın 464 lira seviyesinde Altın fiyatları haftaya yükselişle başladı. Yeni haftaya girilmesi ile birlikte altın fiyatlarındaki seyri hem küresel piyasalarda hem de iç piyasalardaki gelişmeler belirleyecek. Altın fiyatlarında alış ve satış işlemleri yapacaklar, "Bugün altın gram ne kadar, kaç TL oldu?" sorusunun yanıtını merak ediyor. 31 Ağustos Pazartesi günü için gram altın, çeyrek altın, yarım altın, 22 ayar bilezik altın fiyatları ne kadar oldu? sorusunun yanıtını haberimizden öğrenebilirsiniz. İşte Kapalıçarşı'da haftanın ilk işlem günündeki son altın fiyatları...

Haber Merkezi 31 Ağustos 2020, 09:18 Son Güncelleme: 31 Ağustos 2020, 09:23 Yeni Şafak