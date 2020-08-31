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31 Ağustos Pazartesi altın fiyatlarında son durum - gram altın ne kadar oldu?

Altın fiyatları yükseliyor: Gram altın 464 lira seviyesinde

Altın fiyatları haftaya yükselişle başladı. Yeni haftaya girilmesi ile birlikte altın fiyatlarındaki seyri hem küresel piyasalarda hem de iç piyasalardaki gelişmeler belirleyecek. Altın fiyatlarında alış ve satış işlemleri yapacaklar, "Bugün altın gram ne kadar, kaç TL oldu?" sorusunun yanıtını merak ediyor. 31 Ağustos Pazartesi günü için gram altın, çeyrek altın, yarım altın, 22 ayar bilezik altın fiyatları ne kadar oldu? sorusunun yanıtını haberimizden öğrenebilirsiniz. İşte Kapalıçarşı'da haftanın ilk işlem günündeki son altın fiyatları...

Haber Merkezi Yeni Şafak
Arşiv
Arşiv

Son üç yıldır hızla yükselen altın fiyatları, küresel koronavirüs salgını ile rekor üstüne rekor kırdı. Altın fiyatlarında yükselmeler devam ederken yatırımcılar, altın fiyatları yükselecek mi yoksa düşecek mi? sorusunun yanıtını merak ediyor.

31 Ağustos Pazartesi gününe altın fiyatları yükselişle başladı. Kapalıçarşı'da haftanın ilk işlem gününde gram altın 464 liradan işlem görüyor.

  • İşte altın fiyatlarında son durumu anlatan tablomuz:
  • ALTIN (TL/GR) 464
  • 22 Ayar Bilezik 424
  • Altın (ONS) 1.968,33
  • Altın ($/kg) 62.975,00
  • Altın (Euro/kg) 75.076,00
  • Cumhuriyet Altını 3.007,00
  • Çeyrek Altın 754,10

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KÜRESEL PİYASALARDA SON DURUM

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) enflasyon hedefini "yüzde 2.0" yerine "ortalama yüzde 2.0" olarak değiştirmesi üzerine, küresel piyasalarda gerileyen dolar, iç piyasada yeni haftaya 7.30 liranın üzerinde başladı.

Fed Başkanı Jerome Powell, bu yıl sanal olarak düzenlenen Jackson Hole ekonomik politika sempozyumunda yaptığı konuşmada Fed'in "ortalama yüzde 2.0" enflasyon hedefleyeceğini söyledi ve ekledi:

  • "Enflasyonun yüzde 2.0'nin altında seyrettiği dönemlerin ardından, uygun para politikası, muhtemelen bir süreliğine yüzde 2.0'nin biraz üzerinde bir enflasyonu hedefleyecektir."

Powell'ın konuşmasının ardından doların, euro karşısında yüzde 0.73 geriledi ve parite 1.19088 düzeyine yükseldi. Aynı şekilde sterlin de dolara karşı yüzde 0.58 artışla 1.32790 dolara yükseldi. Dolar Japon yeni karşısında da yüzde 0.65 geriledi ve 105.872 yene düştü.

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) 1,094 ve 1,113 puan arasında dalgalandığı haftanın son işlem gününü yüzde 0.76 düşüşle 1,100.55 puanda tamamladı. Kapanışta, BIST Sanayi Endeksi yüzde 0.20 artıda, BIST Mali Endeks yüzde 0.86 ve BIST Hizmetler Endeksi de yüzde 0.95 eksideydi.

Döviz piyasalarındaki işlemlerde;

  • - Dolar en düşük 7.2953 lira ve en yüksek 7.3537 lirayı gördükten sonra, 7.33 – 7.34 lira aralığında,
  • - Euro en düşük 8.6730 lira ve en yüksek 8.7666 lirayı gördükten sonra, 8.73 – 8.74 lira aralığında,
  • - Sterlin en düşük 9.7475 lira ve en yüksek 9.8158 lirayı gördükten sonra 9.78 – 9.79 lira aralığında hareket ediyor.
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