32 milyar dolarlık ilave yatırım: 100 bin kişiye daha iş kapısı

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Sanayi Komisyonu Başkanı Ziya Altunyaldız, "İnşaat ve proje aşamaları devam eden endüstri bölgelerimizin üretim ordumuza katılmasıyla 32 milyar dolarlık yatırımı hayata geçirmeyi ve 100 bin kişiye ilave istihdam imkânı sunmayı hedefliyoruz" dedi. Altunyaldız, yeni yasama yılında Genel Kurul'da görüşülecek olan Endüstri Bölgeleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi hakkında Yeni Şafak'a değerlendirmelerde bulundu.

ENDÜSTRİ BÖLGELERİNİN İŞLEVİ ARTACAK

Komisyon çalışmaları süresince sahadan ve yatırımcılardan gelen talepleri kapsamlı bir şekilde değerlendirdiklerini belirten Altunyaldız, "Tasarının yasalaşmasıyla beraber büyük ölçekli, stratejik ve entegre yatırımlar için uygun bir yatırım ortamı sağlayan endüstri bölgeleri daha işlevsel hale getirilecek ve nitelikli yatırımcıların süratli bir şekilde entegrasyonu sağlanacak" diye konuştu.

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RUHSAT VE İZİNLER HIZLANACAK

Ziya Altunyaldız, kanun teklifi ile beraber endüstri bölgelerinde ruhsat ve izin mekanizmalarının hızlanacağını vurguladı. Bu sayede yeni yatırımlara kucak açacaklarını kaydeden Altunyaldız, "Endüstriyel üretim için alan üretimi de bir o kadar önemli. Nitelikli üretimimizi güçlendirecek yeni alanlara açılımı mümkün kılıyoruz" ifadesini kullandı.

MİLYONLARIN GÖZÜ YENİ TORBA YASADA

Öte yandan, hafta içinde ekonomiye ilişkin 30 maddelik torba yasa tasarısı Meclis'e sunulacak. Çalışanlara elektrik-doğal gaz desteği, KYK faizlerinin ve icra takibine düşen borçların silinmesi gündeme gelecek. Öğrenci kredilerinde borçlu 3 milyon 157 bin vatandaşın 26 milyar liralık faiz borcu silinecek. 30 milyar liralık icra ve haciz kalkacak. 6 milyon dar gelirlinin 15 Ağustos öncesine ait icralık 30 milyar lira tutarındaki borçları silinecek. Kur Korumalı Mevduat 1 Aralık 2023'e kadar uzatılacak. İhracatı 500 bin doların üzerinde olan ihracatçı firma temsilcilerine düzenlemeyle iki yeşil pasaport verilecek.

Endüstri 4.0 üretiminde örnek iş birliği