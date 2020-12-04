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4 Aralık 2020 döviz fiyatları: Dolar ne kadar oldu, euro kaç lira?

Dolar ne kadar oldu?

Koronavirüse karşı geliştirilen aşılara ilişkin yürütülen çalışmalar piyasalar tarafından yakından takip edilirken haftanın son işlem gününde dolar ve euronun fiyatı da yatırımcılar tarafından araştırılıyor. İşte 4 Aralık döviz fiyatları ve dolar ve euroda son rakamlar..

Haber Merkezi Yeni Şafak
4 Aralık 2020 döviz fiyatları
4 Aralık 2020 döviz fiyatları

Aşıya ilişkin gelişmelerin Covid-19 kaynaklı krizden toparlanmayı hızlandıracağı öngörüsüyle euro dolar karşısındaki kazanımlarını yükselterek 1.21 sınırını da aştı.

Euronun dolar karşısındaki haftalık kazancı yüzde 1.5'i bulurken, dolar endeksi Mart'ta gördüğü üç yılın en yüksek düzeyi olan 102.990'dan yüzde 12 gerileyerek Perşembe günü 90.504 ile iki buçuk yılın en düşük düzeyine indi.

Dövizler iç piyasada ise haftanın son işlem gününe yatay başladı.

DOLAR NE KADAR OLDU?

İstanbul serbest piyasada dolar 7,8070 liradan, avro 9,4860 liradan güne başladı.

Serbest piyasada 7,8050 liradan alınan dolar, 7,8070 liradan satılıyor. 9,4840 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 9,4860 lira olarak belirlendi.

Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 7,7780 lira, avronun satış fiyatı ise 9,4580 lira olmuştu.

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