4 Aralık 2020 döviz fiyatları: Dolar ne kadar oldu, euro kaç lira? Dolar ne kadar oldu? Koronavirüse karşı geliştirilen aşılara ilişkin yürütülen çalışmalar piyasalar tarafından yakından takip edilirken haftanın son işlem gününde dolar ve euronun fiyatı da yatırımcılar tarafından araştırılıyor. İşte 4 Aralık döviz fiyatları ve dolar ve euroda son rakamlar..

Haber Merkezi 04 Aralık 2020, 09:22 Son Güncelleme: 04 Aralık 2020, 09:22 Yeni Şafak