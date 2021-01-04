Altın fiyatları yükselişte

Küresel piyasalarda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle artan risk algısı, salgın nedeniyle merkez bankaları ve hükümetlerce alınan trilyonlarca dolarlık önlemler, ABD ile Çin arasında devam eden gerginlik, ABD iş gücü piyasasının sıkıntılı durumu ve salgında ikinci dalga endişeleri, altın fiyatlarının 2020 yılında kayda değer bir şekilde artmasına neden oldu.

2020'de 540,6 lirayla rekor seviyeye çıkan altının gram fiyatı, yılı yüzde 56,4 artışla 454,1 liradan tamamlayarak 19 yılın en yüksek kazancını sağladı. Altının gram fiyatı, 2001 yılında yüzde 119,1 değer kazanmıştı.

Peki 2021'in ilk iş gününde altın fiyatları ne kadar oldu? Altın fiyatları ne kadar? sorusu 4 Ocak Pazartesi günü yatırımcılar tarafından araştırılıyor. İşte, 4 Ocak 2020 canlı altın fiyatları...

GRAM ALTIN NE KADAR?

456,63

459,41

ÇEYREK ALTIN KAÇ TL?

732,15

748,31

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EKONOMİ Altının gram fiyatında son 19 yılın en yüksek kazancı

YARIM ALTIN FİYATI

1.460,04

1.496,90

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

2.929,24

2.984,65

FOTOĞRAF 8 Yeni tip koronavirüsün mutasyona uğramış türünün İngiltere’de görülmesinden sonra altının ons fiyatı yükselişe geçti. Ons altın mutasyon açıklamalarının ardından 1850 dolardan 1900 dolara fırladı. İç piyasada dolarTL paritesindeki düşüşe bağlı olarak gram altın 468 lira, çeyrek altın 770 liradan satılıyor. Gram altın, yeni haftaya yükselişle başlamasının ardından saat 10.30 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 2,2 üzerinde 471,3 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 770 lira, Cumhuriyet altını da 3.145 liradan satılıyor. Analistler, İngiltere'de yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) yüzde 70 daha hızlı yayılan bir türünün ortaya çıkması ve ABD'deki 900 milyar dolarlık teşvik paketinde anlaşmaya varılmasının altının ons fiyatını desteklediğini söyledi. Bugün, ABD'de Chicago Fed ulusal aktivite endeksinin ve Kovid-19'un yeni türüne ilişkin haber akışının takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.876 doların destek, 1.923 doların direnç olarak öne çıktığını kaydetti. Ons altın virüsün mutasyona uğramasıyla yükseldi. Ons altın virüsün mutasyona uğramasıyla yükseldi. Mutasyon altın fiyatlarını da hareketlendirdi: Altın fiyatları yükseldi Ons altın virüsün mutasyona uğramasıyla yükseldi. İç piyasada dolar/TL paritesindeki düşüşe bağlı olarak gram altın 468 lira, çeyrek altın ise 770 liradan satılıyor.

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