4 Ocak 2021 Pazartesi altın fiyatları: Gram altın bugün ne kadar, çeyrek altın kaç liradan alınıp satılıyor?
Altın fiyatları yükselişte
2020'de son 19 yılın en büyük yükselişini gösteren altın, yeni yıla da hızlı başladı. Altın fiyatları yükselişe geçti. 4 Ocak 2021 Pazartesi günü haftanın ilk işlem gününde altın fiyatları yatırımcılar tarafından merakla takip ediliyor. Vatandaşlar 'Gram altın bugün ne kadar, çeyrek altın kaç TL oldu' gibi soruların yanıtlarını arıyor. İşte merak edilen soruların yanıtı haberimizde...
Küresel piyasalarda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle artan risk algısı, salgın nedeniyle merkez bankaları ve hükümetlerce alınan trilyonlarca dolarlık önlemler, ABD ile Çin arasında devam eden gerginlik, ABD iş gücü piyasasının sıkıntılı durumu ve salgında ikinci dalga endişeleri, altın fiyatlarının 2020 yılında kayda değer bir şekilde artmasına neden oldu.
2020'de 540,6 lirayla rekor seviyeye çıkan altının gram fiyatı, yılı yüzde 56,4 artışla 454,1 liradan tamamlayarak 19 yılın en yüksek kazancını sağladı. Altının gram fiyatı, 2001 yılında yüzde 119,1 değer kazanmıştı.
Peki 2021'in ilk iş gününde altın fiyatları ne kadar oldu? Altın fiyatları ne kadar? sorusu 4 Ocak Pazartesi günü yatırımcılar tarafından araştırılıyor. İşte, 4 Ocak 2020 canlı altın fiyatları...