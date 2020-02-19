Ekonomi 4 otomotiv devi üretime yeniden başladı paladyum fiyatları rekor kırdı
OTOMOTİV

Otomobil üreticileri Çin'de işbaşı yaptı, paladyum rekorda

4 otomotiv devi üretime yeniden başladı paladyum fiyatları rekor kırdı

Koronavirüs nedeniyle Çin'de üretime ara veren General Motors, Fiat Chrysler, Toyota ve

Audi peş peşe yeniden üretime başladıklarını açıklayınca yarısından fazlası otomobillerde kullanılan paladyum fiyatları ons başına 2 bin 681 doları aşarak tüm zamanların rekor düzeylerine çıktı.

Haber Merkezi DHA
2 binden fazla kişinin hayatını kaybettiği virüs salgını nedeniyle otomotiv üreticileri üretimlerine ara vermişti.
2 binden fazla kişinin hayatını kaybettiği virüs salgını nedeniyle otomotiv üreticileri üretimlerine ara vermişti.

Covid-19 salgını nedeniyle Çin'de üretime ara veren otomobil üreticileri, salgın ile ilgili endişelerin azalması üzerine üretime yeniden başlama kararı alınca, paladyum fiyatları ons başına 2 bin 681.96 dolar ile tüm zamanların rekor düzeylerine yükseldi.

YARISINDAN FAZLASI ARAÇLARDA KULLANILIYOR

Paladyum ve onun konjen platininin yarısından fazlası katalitik konvertörlerde kullanılıyor ve bu da otomobil egzozundaki (hidrokarbonlar, karbon monoksit ve azot dioksit ) zararlı gazların yüzde 90'ını daha az zararlı maddelere dönüştürüyor (azot, karbon dioksit ve su buharı).

  • Paladyum ayrıca elektronik, dişçilik, ilaç, hidrojen arıtma, kimyasal uygulamalar, yeraltı suyu arıtımı, beyaz altın üretimi ve mücevherlerde de kullanılıyor.

ÜRETİME YENİDEN BAŞLADILAR

Covid-19 salgını endişelerinin azalmasıyla, General Motors Co., Fiat Chrysler Automobiles N.V. ve Toyota Motor Corp. art arda, daha önce salgın nedeniyle ara verdikleri üretimi yeniden başlattıklarını açıkladılar.

Fiat, Çin'deki iki fabrikasından birinde üretimin .başladığını, ikincisinde de çok yakında başlayacağını açıkladı.

General Motors Çin'deki 15 fabrikasında üretimi yeniden başlatacak.

Toyota'nın fabrikalarında da üretim bu hafta tek vardiya sistemiyle üretime başladı. General Motors'un bir sözcüsü de, şirketin Çin'deki 15 fabrikasında üretimin yeniden başlatılması için çalışmaların başladığını açıkladı.

  • Audi AG firmasından yapılan açıklamada da Çin'de üretime yeniden başlatıldığı belirtildi.

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