48 bin genç çiftçiye 1,4 milyar lira hibe desteği sağlandı

3 yılda 48 bin çiftçiye 1 milyar 433 milyon lira hibe desteği verildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı, genç çiftçiler için başlattığı proje kapsamında, 3 yılda 48 bin çiftçiye hayvancılıktan bitkisel üretime kadar çeşitli alanlarda 1 milyar 433 milyon lira hibe desteği verdi.

Tarım ve Orman Bakanlığınca 2006'da başlatılan yüzde 50 hibe destekli Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı'nın (KKYDP) uygulanmasına 81 ilde devam ediliyor.

Ulusal bütçeyle desteklenen ve bugüne kadar 12 başvuru çağrısına çıkılan programın 13'üncü etap başvuruları ağustos ayında başladı.

Kırsal kalkınma desteklerinden tüm illerin uygun ve eşit ölçüde yararlanmasına yönelik yapılan yeni düzenlemelerle Avrupa Birliği Kırsal Kalkınma Programı (IPARD) kapsamında olmayan 39 ilin benzer desteklerden yararlanması için hibe alanları belirlendi ve destek miktarı artırıldı.

Kırsal alanda yatırımlara hibe desteği sağlayan proje kapsamında bugüne kadar tamamlanan 10 bin 782 projeye 2,9 milyar lira hibe desteği verilirken, 1040 projenin yatırımına devam ediliyor.

FOTOĞRAF 16 Adnan Menderes Havalimanında özel bir şirkette yer hostesliği yapan Kaplan, yaklaşık 10 yıl bu sektörde çalıştıktan sonra işi bıraktı. Bir süre işsiz kalan Kaplan, dedesinden gördüğü ve çok sevdiği hayvancılık işine girmeye karar verdi. Özel bir hayvancılık firmasında 5 yıl çalışan Kaplan, Torbalı ilçesinde kendi çiftliğini kurmak için kolları sıvadı. Sektöre kesim işiyle giren Nurcan Kaplan, daha sonra 65 hayvandan sağdığı sütleri ilçedeki mandıralara satmaya başladı. ŞEHİR HAYATINDAN ÇİFTLİĞE: Hosteslik yaptığı dönemde şehir hayatının gerektirdiği gibi yaşayan Kaplan, çiftliğinde çizme giyiyor, traktör sürüyor. Önceki mesleğinde işe servisle giden Kaplan, çiftliğinde Bulut Bey ismini verdiği beyaz atla ulaşımını sağlıyor. İyi derecede Almanca ve İngilizce bilen Kaplan, hem çalışanlarına hanım ağalık yapıyor hem de büyükbaş hayvanlarının yanında koyun, eşek, tavuk ve köpeklerine bakıyor. DEDE MESLEĞİ: Nurcan Kaplan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dedesinin hayvancılık yaptığını ve bu yüzden çocukluktan beri bu mesleğe ilgi duyduğunu söyledi. Çocuk yaşlardan itibaren hayvan sevgisiyle büyüdüğünü dile getiren Kaplan, Sektöre ilk girdiğim zaman yadırgıyorlardı. 'Kadın olarak burada ne işi var. Nasıl yapabilir bunu? Mutlaka bir destekçisi vardır. Sen kadınsın beceremezsin dediler.' Çok tepki aldım. Gerçekten de yanımda yöremde kimse olmadan tek başına bu işi yapıyorum. diye konuştu. Eski çalışma arkadaşlarının bazen çiftliğe ziyarete geldiğini anlatan Kaplan, bazılarının duruma çok şaşırdığını ve hayretle kendisini izlediğini belirtti. Kadın girişimcilerin daha fazla desteklenmesi gerektiğine değinen Kaplan, bu konuda kamu bankalarının özel bankalara göre daha çok destek vermesi gerektiğini vurguladı. İnsan sevdiği işte daha mutlu oluyor. diyen Kaplan, Kadınların anaçlık duygusu var. Biz hayvanlara ticari gözle bakmıyoruz. Kadın yaptığı zaman daha naif, hassas yapar. Bir buzağı doğduğu zaman hissettiklerimi tarif bile edemem. Bir anne olunca bunu anlayabilirsiniz. diye konuştu. Kadınların bu sektörde daha çok yer alması gerektiğini vurgulayan Kaplan, Kadın ne yaparsa güzel yapar. Kadınların yapamayacağı iş yok. Hiçbir şeyden korkmayın, tedirgin olmayın. Yol yürümekten geri durmayın. diyerek hemcinslerine tavsiyelerde bulundu. Hostesliği bırakıp çiftçi oldu Hostesliği bırakıp çiftçi oldu Hostesliği bırakıp çiftçi oldu Hostesliği bırakıp çiftçi oldu İzmir'de uzun yıllar hosteslik yapan 46 yaşındaki Nurcan Kaplan, mesleğini bırakıp büyükbaş hayvan çiftliği kurdu. BiP'te paylaş

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Makine ekipman desteklemeleri kapsamında 261 bin 147 projeye 993 milyon lira, bireysel tarla içi sulama sistemleri yatırımları için de geçen yıl sonu itibarıyla 26 bin 82 projeye 456 milyon lira ödeme gerçekleştirildi.

Bu yılın ekim sonu itibarıyla bireysel sulama hibe desteği için toplam 12 bin 258 proje başvurusu alındı ve 9 bin 981 proje kabul edildi. Ödenmesi planlanan proje bedeli 270 milyon lira olurken, ödeme işlemleri aşamasındaki 5 bin 79 projeye 117 milyon lira ödeme yapılması kararlaştırıldı. Bu projelerle kırsal alanda yaklaşık 92 bin yeni istihdam hedeflendi.

Kırsal kalkınma ekonomik yatırım hibe destekleri şu konulardan oluşuyor:

"Bitkisel ürün işleme paketleme ve depolama, hayvansal ürün işleme paket ve depolama, tarımsal ürünlerin depolanması, yenilenebilir enerji üretim tesisleri, soğuk hava deposu, su ürünleri işleme paketleme ve depolama, hayvansal bitkisel orijinli gübre işleme paketleme ve depolama yatırımları, tarımsal üretime yönelik sabit yatırımlar, yenilenebilir enerji kullanan seralar, çiftlik faaliyetlerinin geliştirilmesi, kırsal turizm yatırımları ve el sanatları, katma değerli ürünler ile bilişim sistemi yatırımları."

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FOTOĞRAF 14 İlçeye bağlı Tüfekçikonak Mahallesi'nde yaşayan ve Ziraat Bankası'nın genç girişimcilere yönelik başlattığı faizsiz genç girişimci esnaf kredisi kullanan Seda Özbek, aldığı 7 büyükbaş hayvanla süt ürünleri üretmeye başladı. Zamanla ürünlerin çeşidini artırarak tereyağı, peynir, reçel, erişte, tarhana, salça ve turşu da üreten Özbek, ürünlerin ticaretinden iyi bir gelir elde etti. Özbek, köydeki diğer kadınlara da tavsiyelerde bulunarak ticaret atılmalarını sağladı ve üretilen doğal ürünlerin siparişine yetişemez hale geldi. Üretmeye 19 yaşında başladığını ve devletin verdiği faizsiz kredinin bunda önemli bir yeri olduğunu ifade eden Özbek yaptığı açıklamada, köydeki kadınların da üretime katılmalarıyla onlara destek olduğunu belirtti. Kadınların kalkınması adına birleşip gıda ürünleri üretmeye karar verdiklerini ifade eden Özbek, Bizim için karlı da bir iş, evlerde de yapılabilen bir iş. Burası köy olduğu için herkesin ihtiyacı var. Kimisinin eşi yok, kimisinin borcu var benim gibi. Kiminin ihtiyacı var, taksidi var. Hamur işi zaten yıllardır yapılan bir iş köylerde. Herkes olumlu baktı. Olur mu olmaz mı derken çok şükür oldu diye konuştu. Farklı ürünler ürettiklerini ve hepsinin doğal olduğunu vurgulayan Özbek, şu bilgileri verdi: Tereyağımız var, pişmiş yoğurt kaymağından üretiyoruz. Süzme yoğurdumuz, kaşar lorumuz var. Ekşili tarhanamızda acı ve baharat yok, soğan, sarımsak, kırmızı biber, domates ve yoğurttan oluşuyor... Eriştelerimiz var, bol köy yumurtalı, kendi tavuklarımızdan elde ettiğimiz yumurtalardan üretiyoruz. Saclarda değil, çarşaflarda kurutuyoruz hem is duman kokusu olmuyor hem de pişince daha bereketli oluyor. Sebzeli eriştelerimiz var, sebzelerin hem özünü kullanıyoruz hem suyunu kullanıyoruz. Turşularımız var, kendi sirkelerimizden kurduk onları da, tamamen organik.. Bahçe domateslerinden kurduğumuz turşularımız var yine. Odun ateşinde 12 saat boyunca başında beklediğimiz salça üretiyoruz. Ayva, şeftali, kayısı reçeli, kuşburnu ve çilek marmelatı yapıyoruz. Bunun yanında hayvancılığı da devam ettiriyoruz. Torununun siparişlerinin yetişmesi için ona yardım eden babaannesi Ayşe Özbek ise Seda Özbek'in başarılı ve örnek bir iş yaptığını dile getirerek, Böyle ürünlerden kazanıyor. 2 Çuval tarhanayı 3 bin liraya sattı... 2 çuval yine var yoğrulmuş. Turşuları var, reçelleri var, her ürünü yapıyor. Sirkeyi de yaptı. Şimdi yine yaylaya gidip elmanın sirkesini yapacak, o daha kıymetli dedi. 21 yaşındaki kadın girişimci köye örnek oldu 21 yaşındaki kadın girişimci köye örnek oldu 21 yaşındaki kadın girişimci köye örnek oldu 21 yaşındaki kadın girişimci köye örnek oldu 21 yaşındaki kadın girişimci köye örnek oldu Bursa'nın İnegöl ilçesinde yaşayan 21 yaşındaki kadın girişimci, aldığı "genç girişimci kredisi"yle doğal gıda ürünleri imal ederek köydeki diğer kadınlara da örnek oldu. BiP'te paylaş

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Genç Çiftçilere Hibe Projesi

Tarım ve Orman Bakanlığı ayrıca, genç nüfusun köyde yatırım yapması, tarımsal nüfusun gençleşmesi ve kırsalda istihdamın artırılması amacıyla 2016 yılında "Genç Çiftçilere Hibe Projesi"ni hayata geçirdi.

Bakanlık, 3 yıllık proje kapsamında, hayvansal üretim, bitkisel üretim, yöresel ürünler, tıbbi ve aromatik bitkisel ürün üretimi, işlenmesi, depolanması ve paketlenmesi, coğrafi işaretli ürünlerin üretimine yönelik yatırım yapan gençlere hibe desteği sağladı.

Bu kapsamda, 2016-2018 döneminde, büyükbaş ve küçükbaş hayvancılık projeleri için ise 1 milyar 117 milyon lira, arıcılık ve kanatlı projeleri için 182 milyon lira ve bitkisel üretim projeleri için 134 milyon lira ödeme yapıldı. Ülke genelinde 48 bin genç çiftçiye toplam 1 milyar 433 milyon lira hibe desteği verildi.