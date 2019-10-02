5 milyar liralık yatırıma imzayı Bakan atacak

Yatırımlara proje bazlı devlet yardımı verilmesine ilişkin kararda değişiklik öngören Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.
5 MİLYAR LİRALIK YABANCI YATIRIM İÇİN YETKİLİ BAKAN OLACAK
Kararla, söz konusu karara eklenen ek madde uyarınca, 5 milyar lira sabit yatırım tutarında ve tamamı yeni yatırım niteliğinde yatırım projelerine ilişkin olarak, yabancı yatırımlar kanununda tanımlanan yabancı yatırımcılar ile özel hukuka tabi yatırım projesi imzalamaya Sanayi ve Teknoloji Bakanı yetkili olacak.