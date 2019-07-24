Ekonomi 5 milyon araç sahibinin beklediği düzenleme
OTOMOTİV

5 milyon LPG'li araç sahibinin beklediği düzenleme

5 milyon araç sahibinin beklediği düzenleme

5 milyon LPG'li araç kullanıcısı, Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik’te gerekli değişikliğin yapıldığına dair Çevre Bakanlığı’ndan gelecek müjdeli habere kilitlenmiş durumda. Sektör temsilcileri ise mevzuattaki değişikliğinin yürürlüğe alınması ve kapalı otoparkların gerekli düzenlemeleri yapmasının ardından, Türkiye’deki LPG’li araç sayısının da katlanarak artacağını öngörüyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
AVM otoparkı.
AVM otoparkı.

Türkiye karayollarında her 100 otomobilin 37,7’si yakıt olarak LPG kullanıyor. Ancak Türkiye’de LPG’li araçların kapalı otoparklara girişi, otoparkların teknik yetersizlikleri ve yasal mevzuat sebebi ile engellenirken Avrupa’da uzun yıllardır LPG’li otomobiller kapalı otoparklara park edebiliyorlar.

Türkiye’deki yasaklama sebebiyle yaklaşık 5 milyon LPG’li araç sahibi, otomobillerini kapalı otoparklar yerine sokak aralarına park etmeye mecbur bırakılıyor.

TASLAK HAZIRLANDI

Uzun yıllardır süren ve çözümsüzlüğe terk edilmiş bu problemin çözümüne dair Çevre ve Şehircilik Bakanı Sayın Murat Kurum, soyut bir adım atarak yönetmelik değişiklik taslağı hazırlattı.

AVM'LERE LPG'Lİ ARAÇ İZNİ

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından hazırlanan “Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik ile ilgili Değişiklik Taslağı” 8 Mayıs – 20 Mayıs tarihleri arasında tarafların görüşüne sunuldu ve konunun tarafı olan kurum ve kuruluşlar değişiklik taslağına dair görüşlerini bildirdiler.

Kapalı otopark izninde sona yaklaşıldı Konutların yer aldığı binaları hariç tutan değişiklik taslağına göre, Ticari (Tip 1) ve Özel kullanım amaçlı (Tip 2) park yerleri TS 9881 nolu “Araç park yerleri için kurallar” standardında belirtilen kural ve şartları sağlamaları ve TSE’den standarda uygunluk belgesi ile İtfaiye’den (ya da ruhsat vermeye yetkili idare) izin almaları halinde LPG kullanan araçları kabul edebilecekler.

MİLYONLARCA LPG'Lİ ARAÇ SAHİBİNİN MAĞDURİYETİNİ SONA ERDİRECEK

Bu otoparklar periyodik olarak denetlenecekler ve LPG dönüşümü Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca belirlenen mevzuata uygun olduğunu gösteren barkod ya da QR kodu bulunan LPG’li araçları kabul edebilecekler. Uygunluk etiketi bulunmayan LPG’li araçlar kapalı otoparklara kabul edilmeyecek. Milyonlarca LPG’li araç sahibinin yıllardır süren mağduriyetinin giderilmesini sağlayacak olan, kapalı otoparkların gerekli teknik altyapıya kavuşmasına yönelik standartların belirlenmesini ve kapalı otoparklara LPG’li araçların kabul edilmesine mevzuat değişikliğinde sona yaklaşıldı.

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  • Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın yönetmelik değişiklik taslağına son halini vermesi ve yürürlüğe alması bekleniyor. Milyonların gözü – kulağı Çevre ve Şehircilik Bakanlığından gelecek müjdeli haberde.

20 MİLYON KİŞİYİ YAKINDAN İLGİLENDİRİYOR

Müstakil LPG’ciler Derneği kararı destekliyor Müstakil Likit Petrol Gazcıları Kit Satıcıları ve Otogaz Bayileri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Yavaşçı, yıllardır çözümsüzlüğe terk edilmiş olan ve aileleri ile birlikte değerlendirildiğinde en az 15 - 20 milyon vatandaşımızı yakından ilgilendiren bu konunun üzerine giden ve somut adımlar atan Bakan Murat Kurum’un açıklamalarını memnuniyetle karşıladıklarını ifade ederek “Bilindiği üzere Avrupa’da ve dünyanın diğer ülkelerinde LPG’li araçlar uzun yıllardır otoparklara serbestçe girebiliyor. Türkiye’nin bu konuda gerekli altyapıyı hazırlayamaması ve yasal mevzuatı düzenleyememesi mağduriyete sebep oluyordu. LPG ekosistemindeki tüm paydaşlar olarak, milyonlarca vatandaşı da yakından ilgilendiren bu konuda Türkiye’nin de gerekli adımları atmasını memnuniyetle karşılıyoruz. AVM’ler ve diğer kapalı otoparkların TSE standardına uygun teknik revizyonları yaparak LPG’li araçları kabul edebilecek standartları yakalamasını arzu ediyoruz.” açıklamasını yaptı.

LPG'Lİ ARAÇLARIN KULLANIMINI TEŞVİK EDECEK

Yavaşçı, LPG’nin ulaşılması en kolay, en çevreci yakıt olduğunu vurgulayarak “Hava kalitesine ve çevrenin korunmasına değer veren tüm gelişmiş ve medeni ülkeler LPG’li araç kullanımını teşvik ediyorlar. Zira havaya ne kadar az zehir salımı olursa, ne kadar az zararlı partikül salımı olursa, bu zehirlerden kaynaklanan türlü hastalıkların da önüne geçmiş olursunuz. LPG’li araçların kapalı otoparklara kabulü bugün 5 milyon kadar araç sahibini ilgilendiren bir konu gibi görünse de aslında daha ekonomik ve çevreci bir yakıt olduğu halde, kapalı otoparklara giremediği, tabir yerindeyse ikinci sınıf vatandaş muamelesine maruz kalmak istemediği için LPG’li araç tercih edemeyen çok sayıda vatandaşımızın da gönül rahatlığı ile LPG’li araç kullanmaya başlamasını teşvik edecektir.

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Dolayısı ile bu mevzuat değişikliği hem mevcut milyonlarca araç sahibini hem bu kişilerin aile fertlerini sevindirirken, LPG almaya sıcak bakan yüzbinlerce vatandaşın da ertelediği LPG’li araç kullanma kararını uygulamasına da yardımcı olacaktır. Araçlarda LPG tüketimi bakımından Avrupa’nın birinci, dünyanın ikinci ülkesi olan Türkiye, çevreye zararı yok denecek düzeyde olan LPG’nin yaygın kullanımında dünyanın diğer ülkelerine örnek teşkil ediyor. Kapalı otoparkların gerekli düzenlemeleri yapmasının ardından, Türkiye’deki LPG’li araç sayısının da katlanarak artacağını öngörüyoruz.” açıklamasını yaptı.

  • Otomobillerin yarıya yakını LPG’li Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK), 2019 yılı mayıs ayı Motorlu Kara Taşıtları İstatistiklerine göre, trafiğe kayıtlı 23 milyon 39 bin 551 adet taşıtın yüzde 54,2’sini otomobiller oluşturuyor. Buna göre, trafiğe kayıtlı 12 milyon 482 bin 475 otomobilin ise yüzde 37,7’sini oluşturan 4 milyon 710 bin 222 araç LPG kullanıyor.

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