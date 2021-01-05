Dolar güne nasıl başladı?

Küresel piyasalarda doların yaklaşık iki yılın en düşük düzeylerine gerilemesi ve yıl sonu nedeniyle artan kurumsal döviz satışlarının etkisiyle önemli ölçüde gerileyen kurlar, yeni yılın ilk işlem gününde de bu düzeylerde hareket etti.
DOLAR KAÇ LİRA OLDU?
İstanbul serbest piyasada dolar 7,4230 liradan, avro 9,1120 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 7,4210 liradan alınan dolar, 7,4230 liradan satılıyor. 9,1100 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 9,1120 lira olarak belirlendi.
Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 7,3670 lira, avronun satış fiyatı ise 9,0580 lira olmuştu.