Altın erimeye devam ediyor

Piyasaların kalbinin attığı Kapalıçarşı’dan altın fiyatları ile ilgili son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Pandemi süreci altın fiyatları üzerinde ciddi artışa sebep oldu. Kasım ayında gelen aşı haberleri ise, altın fiyatlarını düşüşe geçirdi. Yeni yılda da düşüş eğilimi göstermeye devam eden altının gram fiyatı bu sabaha 410 liradan başladı. Peki, altın fiyatları bugüne nasıl başladı?
GRAM ALTIN
Alış: 411,66
Satış: 411,75
YARIM ALTIN
Alış: 1.343,00
Satış: 1.365,00ÇEYREK ALTIN
Alış: 672,00 Satış: 683,00
TAM ALTIN
Alış: 2.639,76
Satış: 2.693,48
22 AYAR BİLEZİK
Alış: 372,89
Satış: 401,31
ATA ALTIN
Alış: 2.751,00
Satış: 2.790,00
CUMHURİYET ALTIN
Alış: 2.743,00
Satış: 2.785,00