Ekonomi Altın erimeye devam ediyor
TÜRKİYE EKONOMİSİ

5 Şubat Cuma altın fiyatları: Gram altın ne kadar, çeyrek altın kaç liradan alınıp satılıyor?

Altın erimeye devam ediyor

Pandemi sürecinden direkt olarak etkilenen altın fiyatları gelen aşı haberleri ile beraber ani bir düşüş yaşamıştı. Bu kapsamda gram fiyatı 410 TL bandında seyreden altının gün içerisinde yaşadığı iniş ve çıkışlar yatırımcıların merak konusu haline geliyor. Peki yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar? İşte son dakika altın fiyatları ve canlı rakamlar…

Haber Merkezi Yeni Şafak
Foto: Arşiv.
Foto: Arşiv.

Piyasaların kalbinin attığı Kapalıçarşı’dan altın fiyatları ile ilgili son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Pandemi süreci altın fiyatları üzerinde ciddi artışa sebep oldu. Kasım ayında gelen aşı haberleri ise, altın fiyatlarını düşüşe geçirdi. Yeni yılda da düşüş eğilimi göstermeye devam eden altının gram fiyatı bu sabaha 410 liradan başladı. Peki, altın fiyatları bugüne nasıl başladı?

Altın fiyatları gerilemeye devam ediyor
EKONOMİ
Altın fiyatları gerilemeye devam ediyor

GRAM ALTIN

Alış: 411,66

Satış: 411,75

YARIM ALTIN

Alış: 1.343,00

Satış: 1.365,00

ÇEYREK ALTIN

Alış: 672,00 Satış: 683,00

TAM ALTIN

Alış: 2.639,76

Satış: 2.693,48

22 AYAR BİLEZİK

Alış: 372,89

Satış: 401,31

ATA ALTIN

Alış: 2.751,00

Satış: 2.790,00

CUMHURİYET ALTIN

Alış: 2.743,00

Satış: 2.785,00

Altın eriyor
EKONOMİ
Altın eriyor
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