50 ili ilgilendiren proje hız kesmiyor

Osmanlı padişahı Sultan Abdülaziz döneminde ilk kez dile getirilen, 2. Abdülhamid Han zamanında projesi çizilen 600 kilometrelik Karadeniz-Akdeniz Yolu’nun Ordu etabının yüzde 90’ı tamamlandı. Karadeniz başta olmak üzere tüm Türkiye ekonomisini olumlu yönde etkileyecek olan asrın projesi Karadeniz’i İç Anadolu, Doğu Anadolu ve Akdeniz’in ticaret limanı yapacak.
İHA
Karadeniz-Akdeniz Yolu projesi tamamlanma aşamasına geldi.
50 İLİ DOLAYLI ŞEKİLDE İLGİLENDİRİYOR
Orta ve Doğu Karadeniz’i Akdeniz’e bağlayacak, toplam bedeli yaklaşık 1 milyar TL olan ve 50 ili dolaylı şekilde ilgilendiren proje sayesinde, Karadeniz’in kapıları İç Anadolu ve Akdeniz’e açılacak. Ordu’dan, Akdeniz Bölgesi’ndeki illere kadar ulaşımı kolaylaştıracak olan proje, Rusya, Gürcistan, Ukrayna gibi ülkelere de kent üzerinden ithalat ve ihracatta önemli rol üstlenecek.
Toplamda 28 tünelin bulunduğu, 600 kilometre uzunluğa sahip olan projenin en önemli etaplarından birisi olan Ordu sınırlarında çalışmalar aralıksız bir şekilde devam ediyor. Ordu’da Melet Irmağı boyunca yaklaşık 90 kilometrelik yolun büyük bölümü tamamlanıp asfaltlanırken, diğer bölgelerde ise ekipler çalışmaları aralıksız devam ettiriyor. Ordu sınırları içerisinde ise yaklaşık 15 kilometre uzunluğunda 25 tek tip tünel, çok sayıda köprü ve 330 metre uzunluğunda 1 adet viyadük bulunuyor.
İHA
Proje tamamlandığında Karadeniz’i İç Anadolu, Doğu Anadolu ve Akdeniz’in ticaret limanı yapacak.
"SADECE ORDU İÇİN DEĞİL, TÜRKİYE İÇİN HAYATİ BİR PROJE"
Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Hilmi Güler, Karadeniz-Akdeniz yolunun sadece Ordu için değil, tüm Türkiye açısından son derece önemli ve hayati bir proje olduğunu söyledi. Proje sayesinde, yurt içi ve yurt dışı ithalat ve ihracatta da kolaylıklar yaşanacağını ifade eden Başkan Güler, “Karadeniz-Akdeniz yolu çok hayati bir yol. Sadece ordu için değil, Türkiye için son derece önemli. Çünkü Karadeniz’in, Gürcistan’ın, Rusya’nın, Ukrayna’nın bütün mallar, Karadeniz’i dolaşıp, Ege’yi dolaşıp, Akdeniz’i dolaşmadan direk Mersin’den inecek. Mısır’dan, Lübnan’dan, Suriye’den, Ürdün’den, İsrail’den gelenler de dolaşmadan buraya gelecek. Ordu ile Mersin arasında 41 tane vilayetin ithalat-ihracat malları var. Bu çok heyecan verici projeyi en üst yönetim ile görüştük. Bu bizim büyük bir katkımız olacak” şeklinde konuştu.
EKONOMİ
Üreticiye 60 milyon avroluk yeni hibe
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Yahyalı ilçesine bağlı Senirköy Mahallesi’nde bulunan kanalda, her yıl olduğu gibi bu yılda kurbağa toplama işi başladı. Hatay’dan gelerek kanal çevresinde gaz lambalarıyla kurbağa avlayan avcılar, topladıkları kurbağaları kilosu 45 TL’den satıyor.
Kurbağa toplayan 47 yaşındaki Nihat Baliç, “Küçük yaştan beri kurbağa işi yapıyorum. Başka bir geçim kaynağım yok. Burada kanallarda kurbağa topluyoruz. Topladığımız kurbağanın kilosunu 45 TL’den satıyoruz. Topladığımız bu kurbağalar Fransa, İngiltere ve Hollanda gibi ülkelere gidiyor. Bu benim baba mesleğidir. Çocukluktan beri ailecek bu işi yapıyoruz. Başka bir işimiz olmadığı için kurbağa topluyoruz. Sadece mevsiminde avlanıyoruz. Yasak başladığında toplamayı bırakıyoruz. 1 hafta içinde yasak başlayacak. Bizde bu dönem içerisinde 20 ton kurbağa topluyoruz” dedi.
Yahyalı İlçe Tarım ve Orman Müdürü Hakan Yılmaz da, “İlçemizde Senirköy Mahallesi kanal mevkiinde bakanlığımızın mevzuatlarına uygun olarak kurbağalarda diğer su ürünlerinde olduğu gibi bakanlığımızın 2016’ya 35 sayılı ticari amaçlı su ürünleri avcılığının düzenlenmesi hakkında tebliğ esasına göre yapılmaktadır. Dolayısıyla bu işi yapacaklar öncelikle il müdürlüğümüze başvurarak su ürünleri ruhsat teskeresi almak zorundalar...
Ayrıca bu bölgelerden 6 ayda bir numuneler alınarak analiz için referans laboratuvarlarımıza gönderilir. Buralardan toplanan kurbağalar özellikle güney bölgelerimizdeki turistlerin yoğun olduğu otellere ve İtalya, İngiltere ve Fransa başta olmak üzere Avrupa ülkelerine ihraç edilmektedir” diye konuştu.
Kayseri Tarım ve Orman İl Müdürü Mustafa Şahin ise yaptığı yazılı açıklamada, konuyla ilgili şu bilgileri verdi: “15 Mayıs-15 Temmuz tarihleri arasında av yasağı olması nedeniyle avlanma yapılamayacağından, Bakanlığımız tarafından belirlenen avlak sahaların avcılığa açılabilmesi için, kurbağa avlayacak olan firmaların dilekçe ile İl Müdürlüğümüze, Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğüne müracaat etmeleri gerekmektedir...
Kurbağa avlanılacak bölgeden 6 ay ara ile yılda 2 defa kurbağa numunesi alınarak, Bakanlıkça belirlenen Gıda Kontrol Laboratuvarı’na gönderilmektedir. Numuneler zirai ilaç kalıntıları ve ağır metaller yönünden incelenerek sonucu İl Müdürlüğümüze bildirilmektedir. Analiz sonucu Bakanlığımızın belirlediği parametrelere uygun ise bölge avcılığa açılmaktadır...
Bunun yanında avcılık yapacak olan firmalar avlanma tarihinden en az 3 gün önce, avlanma yapacak personele ait av tezkerelerinin de ekinde yer aldığı, avlanma yeri, tarih ve saatine ait bilgiler içeren dilekçeyi il, ilçe müdürlüğüne sunmak zorundadır. Yahyalı İlçesinden, 2016 yılında 70 bin 700 kg, 2017 yılında 64 bin 800 kg ve 2018 yılında 85 bin 500 kg canlı kurbağa sevk işlemleri yapılmıştır...
Kayseri’nin Yahyalı ilçesinde avcılık yoluyla toplanan kurbağalar, su ürünleri işleme merkezlerinde tüketime hazır hale getirildikten sonra başta Avrupa ülkeleri olmak üzere ihraç edilmektedir.”
Avcılar gaz lambalarıyla gecenin karanlığında kurbağa avına çıktı
Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde, gece saatlerinde gaz lambaları ile aydınlattıkları kanaldan kurbağa avına çıkan avcılar, av döneminde 20 ton kurbağa topladıklarını ifade ederek, kurbağalara en çok Fransa, İngiltere ve Hollanda gibi ülkelerin ilgi gösterdiğini söyledi.
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Çin tıbbında şifa kaynağı bitkiler arasında yer alan, bağırsak ve mide hastalıklarını tedavi amaçlı olarak kullanılan kuzugöbeği mantarı Pozantı’da vatandaşların gelir kapısı oldu.
Genellikle mart ayındaki yağmurlarla çam, meşe, gürgen, dişbudak, elma ve ceviz ağaçlarının dibinde yetişen kuzugöbeği mantarını toplayan vatandaşlar, kilosunu 100 ile 200 lira arasında satıyor.
Kimi vatandaşlar ise geçmiş yıllarda kurusunun 600 ile 800 TL’ye varan fiyatlarla alıcı bulması üzerine satmayıp, kurutmayı tercih ediyor.
180 KİLOMETRELİK YOL KATETTİLER: Adana’nın Kozan ilçesinden Pozantı’ya yaklaşık 180 kilometre yol katedip kuzugöbeği toplamaya gelen Bekir Kaya ve Cumali Özkan isimli vatandaşlar ise kuzugöbeğini bir kere yedikten sonra hoşlarına gittiğini belirterek, “Kuzugöbeğini daha önce bir arkadaşımız Pozantı’dan toplayıp bizlere gönderdi yedikten sonra o kadar hoşumuza gitti ki anlatamayız. Gerçekten farklı bir lezzet...
Gerek televizyon gerekse internetten baktığımızda çok faydalı bir mantar olduğunu da öğrendik ve o kadar kilometre yapıp Pozantı’ya kadar geldik ve 1-2 kilo kadar topladık ve mutlu bir şekilde evimize dönüyoruz” dediler.
NİĞDE'DEN TOPLAMAYA GELDİM: Niğde’nin Ulukışla ilçesinden Pozantı’ya kuzugöbeği toplamaya gelen Hasan Hüseyin Büyükbaş da kuzugöbeğinin ilaç sanayisinde antibiyotiğin hammaddesi olarak kullanıldığını Avrupa ve İskandinav ülkelerinde lüks restoranlarda tüketilmesi nedeniyle büyük rağbet gördüğünü söyledi.
Büyükbaş “Doğanın bizlere bahşettiği lezzetli bir ürün. Bilinçli tüketildiği sürece sorun yok. Ben yaklaşık 100 km’lik yoldan geliyorum. Önce köyden dolmuşla Pozantı’ya geldim. Pozantı’dan yine dolmuşla Akçatekir’e ulaştım oradan dağa yürüyerek geldim. Altın var deseler gelmem ama bu mantar toplamak için gelirim...
Yaklaşık 15-20 yıldır gelirim buralara her geldiğimde de toplarım. Bu topladığım mantarları İstanbul’da yaşayan çocuklarıma göndereceğim. Ailece çok seviyoruz ve tüketiyoruz. Zaten tadına bakan bir daha bırakamaz” dedi.
ÇOK FAYDALI BİR MANTAR: Pozantıda yaşayan Serdar Gökay ve Nurettin Yiğit Doğan ise Pozantı’nın dört bir tarafının dağlarla kaplı olmasından dolayı şanslı olduklarını kaydederek, şunları söylediler: “Pozantı’da yaşadığımız için şanslıyız dağlarımızda çok farklı mantarlar yetişiyor. Bizlerde mevsimsel olarak yaklaşık 6-7 çeşit mantarın tadına bakıyoruz. İlkbaharın gelmesiyle olan kuzugöbeği dağlarımızdaki en lezzetli ve en faydalı mantarlarımızdan.”
KUZUGÖBEĞİ MANTARI: ’Morchella’ cinsine ait olan kuzugöbeği mantarı, ortalama 5- 15 santimetre boyunda ve kremden koyu kahverengiye kadar değişen renklere sahip.
Bal peteğini andıran şapkasıyla kolayca diğer mantar türlerinden ayırt edilebilen kuzugöbeğinin üremesini sağlayan sporları, askus adı verilen bir kese içinde bulunuyor.
Bu keseden atılan sporlar uygun sıcaklık ve nemde toprakta çimlenerek mantarı meydana getiriyor.
Kuzugöbeği mantarının dünyada yaklaşık 30 türü biliniyor. Uzmanlar, kuzugöbeğinin gyromitra esculenta gibi zehirli türlerle (sahte kuzugöbeği mantarı) karıştırılma riski olduğundan, dikkatli olunması, çeşitli alerjik reaksiyonlara neden olacağından çiğ olarak yenmemesi konusunda uyarıyor.
Altın değerinde mantar: Kuzugöbeği
Adana'nın Pozantı ilçesinde ormanlık alanda ağaç diplerinde toplanan kuzugöbeği mantarının kilosu 100 ile 200 lira arasında alıcı buluyor. Çevre şehirlerden de mantar toplamak için vatandaşlar ilçeye geliyor.