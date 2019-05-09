50 ili ilgilendiren proje hız kesmiyor

Osmanlı padişahı Sultan Abdülaziz döneminde ilk kez dile getirilen, 2. Abdülhamid Han zamanında projesi çizilen 600 kilometrelik Karadeniz-Akdeniz Yolu’nun Ordu etabının yüzde 90’ı tamamlandı. Karadeniz başta olmak üzere tüm Türkiye ekonomisini olumlu yönde etkileyecek olan asrın projesi Karadeniz’i İç Anadolu, Doğu Anadolu ve Akdeniz’in ticaret limanı yapacak.

İHA Karadeniz-Akdeniz Yolu projesi tamamlanma aşamasına geldi.

50 İLİ DOLAYLI ŞEKİLDE İLGİLENDİRİYOR

Orta ve Doğu Karadeniz’i Akdeniz’e bağlayacak, toplam bedeli yaklaşık 1 milyar TL olan ve 50 ili dolaylı şekilde ilgilendiren proje sayesinde, Karadeniz’in kapıları İç Anadolu ve Akdeniz’e açılacak. Ordu’dan, Akdeniz Bölgesi’ndeki illere kadar ulaşımı kolaylaştıracak olan proje, Rusya, Gürcistan, Ukrayna gibi ülkelere de kent üzerinden ithalat ve ihracatta önemli rol üstlenecek.

Toplamda 28 tünelin bulunduğu, 600 kilometre uzunluğa sahip olan projenin en önemli etaplarından birisi olan Ordu sınırlarında çalışmalar aralıksız bir şekilde devam ediyor. Ordu’da Melet Irmağı boyunca yaklaşık 90 kilometrelik yolun büyük bölümü tamamlanıp asfaltlanırken, diğer bölgelerde ise ekipler çalışmaları aralıksız devam ettiriyor. Ordu sınırları içerisinde ise yaklaşık 15 kilometre uzunluğunda 25 tek tip tünel, çok sayıda köprü ve 330 metre uzunluğunda 1 adet viyadük bulunuyor.

İHA Proje tamamlandığında Karadeniz’i İç Anadolu, Doğu Anadolu ve Akdeniz’in ticaret limanı yapacak.

"SADECE ORDU İÇİN DEĞİL, TÜRKİYE İÇİN HAYATİ BİR PROJE"

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Hilmi Güler, Karadeniz-Akdeniz yolunun sadece Ordu için değil, tüm Türkiye açısından son derece önemli ve hayati bir proje olduğunu söyledi. Proje sayesinde, yurt içi ve yurt dışı ithalat ve ihracatta da kolaylıklar yaşanacağını ifade eden Başkan Güler, “Karadeniz-Akdeniz yolu çok hayati bir yol. Sadece ordu için değil, Türkiye için son derece önemli. Çünkü Karadeniz’in, Gürcistan’ın, Rusya’nın, Ukrayna’nın bütün mallar, Karadeniz’i dolaşıp, Ege’yi dolaşıp, Akdeniz’i dolaşmadan direk Mersin’den inecek. Mısır’dan, Lübnan’dan, Suriye’den, Ürdün’den, İsrail’den gelenler de dolaşmadan buraya gelecek. Ordu ile Mersin arasında 41 tane vilayetin ithalat-ihracat malları var. Bu çok heyecan verici projeyi en üst yönetim ile görüştük. Bu bizim büyük bir katkımız olacak” şeklinde konuştu.

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EKONOMİ Üreticiye 60 milyon avroluk yeni hibe

FOTOĞRAF 8 Yahyalı ilçesine bağlı Senirköy Mahallesi’nde bulunan kanalda, her yıl olduğu gibi bu yılda kurbağa toplama işi başladı. Hatay’dan gelerek kanal çevresinde gaz lambalarıyla kurbağa avlayan avcılar, topladıkları kurbağaları kilosu 45 TL’den satıyor. Kurbağa toplayan 47 yaşındaki Nihat Baliç, “Küçük yaştan beri kurbağa işi yapıyorum. Başka bir geçim kaynağım yok. Burada kanallarda kurbağa topluyoruz. Topladığımız kurbağanın kilosunu 45 TL’den satıyoruz. Topladığımız bu kurbağalar Fransa, İngiltere ve Hollanda gibi ülkelere gidiyor. Bu benim baba mesleğidir. Çocukluktan beri ailecek bu işi yapıyoruz. Başka bir işimiz olmadığı için kurbağa topluyoruz. Sadece mevsiminde avlanıyoruz. Yasak başladığında toplamayı bırakıyoruz. 1 hafta içinde yasak başlayacak. Bizde bu dönem içerisinde 20 ton kurbağa topluyoruz” dedi. Yahyalı İlçe Tarım ve Orman Müdürü Hakan Yılmaz da, “İlçemizde Senirköy Mahallesi kanal mevkiinde bakanlığımızın mevzuatlarına uygun olarak kurbağalarda diğer su ürünlerinde olduğu gibi bakanlığımızın 2016’ya 35 sayılı ticari amaçlı su ürünleri avcılığının düzenlenmesi hakkında tebliğ esasına göre yapılmaktadır. Dolayısıyla bu işi yapacaklar öncelikle il müdürlüğümüze başvurarak su ürünleri ruhsat teskeresi almak zorundalar... Ayrıca bu bölgelerden 6 ayda bir numuneler alınarak analiz için referans laboratuvarlarımıza gönderilir. Buralardan toplanan kurbağalar özellikle güney bölgelerimizdeki turistlerin yoğun olduğu otellere ve İtalya, İngiltere ve Fransa başta olmak üzere Avrupa ülkelerine ihraç edilmektedir” diye konuştu. Kayseri Tarım ve Orman İl Müdürü Mustafa Şahin ise yaptığı yazılı açıklamada, konuyla ilgili şu bilgileri verdi: “15 Mayıs-15 Temmuz tarihleri arasında av yasağı olması nedeniyle avlanma yapılamayacağından, Bakanlığımız tarafından belirlenen avlak sahaların avcılığa açılabilmesi için, kurbağa avlayacak olan firmaların dilekçe ile İl Müdürlüğümüze, Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğüne müracaat etmeleri gerekmektedir... Kurbağa avlanılacak bölgeden 6 ay ara ile yılda 2 defa kurbağa numunesi alınarak, Bakanlıkça belirlenen Gıda Kontrol Laboratuvarı’na gönderilmektedir. Numuneler zirai ilaç kalıntıları ve ağır metaller yönünden incelenerek sonucu İl Müdürlüğümüze bildirilmektedir. Analiz sonucu Bakanlığımızın belirlediği parametrelere uygun ise bölge avcılığa açılmaktadır... Bunun yanında avcılık yapacak olan firmalar avlanma tarihinden en az 3 gün önce, avlanma yapacak personele ait av tezkerelerinin de ekinde yer aldığı, avlanma yeri, tarih ve saatine ait bilgiler içeren dilekçeyi il, ilçe müdürlüğüne sunmak zorundadır. Yahyalı İlçesinden, 2016 yılında 70 bin 700 kg, 2017 yılında 64 bin 800 kg ve 2018 yılında 85 bin 500 kg canlı kurbağa sevk işlemleri yapılmıştır... Kayseri’nin Yahyalı ilçesinde avcılık yoluyla toplanan kurbağalar, su ürünleri işleme merkezlerinde tüketime hazır hale getirildikten sonra başta Avrupa ülkeleri olmak üzere ihraç edilmektedir.” Avcılar gaz lambalarıyla gecenin karanlığında kurbağa avına çıktı Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde, gece saatlerinde gaz lambaları ile aydınlattıkları kanaldan kurbağa avına çıkan avcılar, av döneminde 20 ton kurbağa topladıklarını ifade ederek, kurbağalara en çok Fransa, İngiltere ve Hollanda gibi ülkelerin ilgi gösterdiğini söyledi.

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