50 milyar lirayı altına yatırdık

Yurt içinde özellikle döviz kurundaki artışın etkisiyle gram altın fiyatında ilk çeyrekte geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 37'lik yükseliş yaşanırken, altın mevduatları da ikiye katlanarak 50 milyar liraya dayandı.

Yurt dışında küresel büyüme endişeleri, jeopolitik riskler, Brexit, merkez bankaları para politikaları ve yurt dışında döviz kurundaki artış gibi gelişmelerin yön verdiği ilk çeyrekte yatırımcılar güvenli liman arayışına girerken, bu durum altına talebin artmasını beraberinde getirdi.

Artan talebin etkisiyle 2018'in ilk çeyreğini 168,5 liradan tamamlayan altının gram fiyatı, bu yılın aynı döneminde 230,9 liraya yükseldi. Böylece altının gram fiyatı, geçen bir yıllık süreçte yüzde 37 artış kaydetti.

Aynı dönemde dolar/TL 3,9544 seviyesinden 5,5591'e çıktı ve yüzde 40,6 yükseldi.

Altın talebinin ve döviz kurundaki artışın etkisiyle, Türkiye'deki altın mevduatlarının TL karşılığında da önemli yükseliş yaşandı.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre, Türkiye'deki altın mevduatları ilk çeyrekte 2017'nin aynı dönemine kıyasla yüzde 109,2 artarak 49 milyar 912 milyon 798 bin liraya ulaştı. Altın mevduatları, geçen yılın ilk çeyreğinde 23 milyar 862 milyon 503 bin lira düzeyinde bulunuyordu.

İSTANBUL'DA 15,5 MİLYAR LİRALIK ALTIN MEVDUATI VAR

Türkiye'de, 2019'un ilk çeyreği itibarıyla en fazla altın mevduatına sahip kent 15 milyar 536 milyon 36 bin lirayla İstanbul oldu. İstanbul'u 4 milyar 974 milyon 275 bin lirayla Ankara, 2 milyar 697 milyon 394 bin lirayla İzmir ve 1 milyar 800 milyon 3 bin lirayla da Bursa takip etti.

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Söz konusu 4 ilin toplam altın mevduatı 25 milyar 7 milyon 708 bin liraya ulaşırken, bu rakamın Türkiye'deki altın mevduatlarının yüzde 50,1 ile yarısını oluşturması dikkati çekti.

Bu dönemde Konya 1 milyar 403,9 milyon liralık, Kocaeli 1 milyar 278,1 milyon liralık, Antalya 1 milyar 259,6 milyon liralık, Adana ise 785,3 milyon liralık toplam altın mevduatıyla öne çıkan iller arasında yer aldı.

Altın mevduatının en düşük olduğu il ise 29 milyon 643 bin lirayla Ardahan oldu. Ardahan'ı 33 milyon 475 bin lirayla Bayburt, 37 milyon 517 bin lirayla Tunceli, 37 milyon 845 bin lirayla da Iğdır izledi.

ALTIN MEVDUATI EN FAZLA TUNCELİ'DE ARTTI

Toplam altın mevduatının 2019'un ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre en fazla arttığı kent, yüzde 258,9 ile Tunceli oldu. Tunceli'nin 2018'in mart sonunda 10 milyon 454 bin lira düzeyinde bulunan altın mevduatı, bu yılın ilk çeyreğinde 37 milyon 517 bin liraya ulaştı ve 27 milyon 63 bin lira artmış oldu.

Altın mevduatı artışında Tunceli'yi yüzde 246'yla Hakkari, yüzde 214,9'la Siirt, yüzde 204,1'le Muş, yüzde 203,3'le Şırnak, yüzde 196,5'le de Şanlıurfa takip etti. Iğdır yüzde 190'lık, Ardahan yüzde 186,2'lik, Mardin yüzde 186'lık, Ağrı yüzde 184,3'lük, Bingöl yüzde 175,3'lük, Batman yüzde 169,8'lik ve Elazığ yüzde 169,6'lık altın mevduatı artışı ile öne çıkan iller oldu.

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Böylece altın mevduatı artışında zirvede yer alan illerin Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde yer aldığı görüldü.

Söz konusu dönemde altın mevduatının Kırklareli, İzmir, İstanbul ve Rize haricinde 81 kentin 78'inde yüzde 100'ün üzerinde artış kaydettiği görüldü.

FOTOĞRAF 11 Manisa’nın Turgutlu ilçesinde esnaflık yapan Murat Almışlar ve Mustafa Gökçalı, yaklaşık 6 yıl önce başladıkları arıcılığı ürün çeşitliğiyle de geliştirdi. Almışlar ve Gökçalı, arıcılıktan gelir arttırmaya yönelik yaptıkları araştırmalarla arı zehri üretimine merak sardı. Arı zehri üretiminde kullanılan aparatların yurt dışından geldiğini ve yüksek fiyatlı olduğunu öğrenen iki meraklı arıcı aparatları kendileri de imal etmeyi başardı. Arasında tel bulunan cam aparatları kovana yerleştiren arıcılar tellere arıya zarar vermeyecek miktarlarda elektrik veriyor. Arılar verilen elektriğe tepki göstermesi sonrası iğnelerini camlara batırarak zehirlerini bırakıyor. Arılara zarar vermeyen yöntemle hem arılardan zehir elde ediliyor hem de bal üretiminde aksama yaşanmıyor. Meraklı iki arıcı tarafından üretilen arı zehri dünya yıldızlarının cilt bakımları için kullandığı kozmetik ürünlerinde ve birçok hastalığının tedavisinde kullanılan ilaçların üretiminde kullanılıyor. Arıcı Almışlar ve Gökçalı bu yıl 250-300 gram arı zehri üretmeyi hedefliyor. Arı zehri ise Türkiye’de gramı 400 liradan alıcı buluyor. 250 GRAM HEDEFİMİZ VAR: Arı zehri üretimine başlama hikayesini anlatan Murat Almışlar Bulunduğumuz bahçe tütün tarlasıydı. Tütünü bırakıp daha gelir getirici bir faaliyete yönelenim istedik. Kiraz ektik buraya. Kiraz ekince de çiçek döneminde arı ihtiyacı doğdu. Etrafımızda arı bulamadığımız için iki kovan arı satın aldık. Kovanın kapağını ilk açtığımda arıya aşık oldum. Hala daha arıya aşığım. Zaten arıcılığı sevmeyen yapamaz. Geçen 6. yılımızda arkadaşım Mustafa Gökçalı ile birlikte bu arıcılıktan daha fazla gelir elde edebilmek için ne yapabilir diye düşünmeye başladık. Polen, arı sütü gibi ürünler var. Aynı zamanda esnaflık yaptığımız için onlarla fazla ilgilenemiyoruz. Bir arı zehri merağımız oldu... Arı zehrini araştırdığımızda arı zehri aparatlarının yurt dışından geldiğini ve fiyatlarının yüksek olduğunu öğrendik. Bu aparatlardan en az 60-70 adet ihtiyacımız olduğunu öğrendik. Bu da bizim için büyük bir meblağ yapıyor ve bu işin pazarı da yoktu. Araştırarak bu aparatların yapımını kendimiz başardık. Daha sonrasında satış kanalımızı bulduk. Ben ilk başta söylemiştim, üretilmeyen malın pazarı da olmaz. Kesinlikle üretilmeli. ’Bu işin pazarı yok üretmeyin’ gibi söylemler çok oldu. Ama biz yılmadan devam ettik. Bugün yaklaşık 400 lira civarında gram fiyatıyla bu yıl 250 gram hedefimiz var dedi. Arı zehrinin üretimi hakkında bilgi veren Almışlar, Üzerinde elektrik telleri olan altında camı olan aparattan oluşuyor. Arıya elektrik veriyoruz. Bu verdiğimiz elektrik arıya kesinlikle zararı yok. Arıyı öldürmüyor. Arıya sadece ufak bir gıdıklama yapıyor. Bu elektriği alan arı camı sokmak için uğraşıyor. Camı sokmak için uğraşırken zehrini bırakıyor diye konuştu. ARI ZEHRİ ÜRETİMİNİN DAHA DA YAYGINLAŞMASINI SAĞLAMAK İSTİYORUZ: Arı zehri üretiminin Türkiye’de yaygınlaşmasını istediklerini belirten Almışlar, Diğer ürünler fazla kazanç getiremeyeceği için, çok fazla arımız olmadığı için arı zehrinin gelir açısından daha avantajlı olduğunu gördük. Türkiye’de bu arı zehri üretiminin daha da yaygınlaşmasını sağlamak istiyoruz. Birinci amacımız bu. Arıcının daha fazla gelir elde etmesini istiyoruz... Yurt dışında çok fazla üretimi var. İlaç yapımında, kozmetik yapımında çok fazla kullanılıyor. Yurt dışındaki arıcılar da bunu çok üretiyor. Ama Türkiye’de bilinmiyor ve yapılmıyor. 80 bine yakın arıcımız var. Bu arıcılarımızın yüzde 5’i bu arı zehri üretimine girse ham madde konusunda çok yüksek miktarlarda Türkiye olarak kazancımız olur. Ülkeye de bir katma değerimiz olur ifadelerini kullandı. GRAM FİYATI 400 LİRA: Arı zehrinin gram fiyatının 400 lira civarında kilogram fiyatının ise 400 bin lira civarında olduğu bilgisini veren Almışlar, Arı zehrinin gram fiyatı 400 lira civarında geziyor. Yurt dışında kaliteli bir arı zehrinin 250-300 dolarlara kadar çıkabildiği ama ortalama olarak yurt dışında 100 dolar civarında alıcı buluyor. Bizim ülkemizde 400 lira civarında alıcı buluyor. Yurt içinde ve yurt dışında görüştüğümüz kanallar var. Yurt içinde 400 lira civarında ürünümüzü satmayı hedefliyoruz. Kilogram bazında üretimi bir arıcının tek başına başarması çok zor. Ama yüksek sayıda kovanı olan bir arıcı kilogram bazında da üretimini yapabilir. Kilograma gelince de 400 bin liraya geliyor. Gerçekten çok güzel bir para diye konuştu. 150 kovanda yaklaşık 3 milyon arı ile hem bal üretimi hem de arı zehri üretimi yapan Murat Almışlar ve Mustafa Gökçalı Türkiye arıcılığında yeni gelir kapıları oluşturmayı hedefliyor. Arı zehri baldan tatlı, gramı altından iki kat değerli Manisa'da arıcılık üretimine merak saran iki esnaf arkadaş birçok hastalığın tedavisinde ve kozmetik ürünlerinde ham madde olarak kullanılan arı zehrini kendi imkanlarıyla üretmeyi başardı. Bal üretimi aksamadan elde edilen arı zehrinin gramının 400 liradan alıcı bulduğunu söyleyen Murat Almışlar, kilogram bazında da arı zehrinin 400 bin lirayı bulduğunu belirtti.

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FOTOĞRAF 13 Bursa'da 30 yıldır kuyumculuk yapan Can Coşar, İnsanlar bir düğüne gidecekleri zaman bir çeyrek altına yaklaşık 400 lira ödemek zorunda kalıyor. Ancak 1 gram altın 200, yarım gram 100, çeyrek gram altın ise 50 lira. Hiç gitmemektense çeyrek gram altın takmayı tercih edenler fazla dedi. Yaz aylarının yaklaşıp düğün, nişan ve sünnet gibi kutlama ve törenlerin artmasıyla kuyumcularda hareketlilik yaşanmaya başladı. Akraba ve yakınlarının kutlama ve törenlerine katılmak isteyen düşük ve orta gelirli vatandaşların hediye tercihi, çeyrek altının fiyatı ortalama 400 liraya yükselince değişti. Geleneklere göre oldukça yaygın bir adet olarak hediye edilen çeyrek altın, yerini 1 gram, 0,5 gram ve 0.25 gram olan altınlara bıraktı. 55 lira ile 255 lira arasında fiyatları değişen bu altınlar son günlerde en çok satılan altın çeşitlerinden oldu. Fiyatların yükselmesinden dolayı altında seçenek sayısının arttığını belirten Bursa Tarihi Çarşı kuyumcularından Metehan Demirci, Çeyrek altının alternatifi olarak gram altınlar bir süredir revaçta. Gram altının yarısı olan 0.50 gram ve 0.25 gramlık altınlar mevcut. Çeyrek altının fiyatı 390-400 lira civarında seyrediyor. Gram altın 225-230 lira, yarım gram altın 125 lira dolaylarında seyrediyor... Onun da yarısı olan 0,25 santim ya da 0,25 gram diye tabir ettiğimiz çeyrek gram altın da 55-60 lira civarında seyrediyor. Fiyatlar giderek yükseldiği için insanların da gram altına olan talebi günden güne artıyor. Bu nedenle gram altın satışlarımız oldukça yoğun. İnsanlar düğünde para takmaktansa altın takmayı tercih ediyorlar. Bu nedenlerle gram altın satışlarımız bu günlerde artış gösterdi dedi. 'HAREKETLİLİK ARTACAK': Kapalı Çarşı'da kuyumculuk yapan Can Coşar ise yeni çıkan 4 taksit yassası ile birlikte bu yıl sektörde hareketlilik beklediklerine dikkat çekerek, Geçen sene biraz iyiydi ama bu sene beklentilerimiz çok daha yüksek. Yani altının belirli bir seviyede durması, alıcıya çok büyük güven veriyor. Çok hareketli bir piyasada 'alalım mı, erteleyelim mi?' gibi olaylar oluyor. Ama bu sene bu sezonda iyi bir beklentimiz var... Yeni çıkan 4 taksit yasası konusunda da sevinçliyiz. 4 taksit bizi çok rahatlatacak. Düğün alışverişleri yüklü meblağlar tutuyor. 40 bin lira 50 bin lira gibi bir rakamı bir seferde veremiyorlar ama 4 taksit müşteri için de bizim için de kolaylık oluyor. Tabi bu kural işçilik içeren ürünlere geçerli. Bu taksitlerde vade farkı geçerli. Bankalar bunu bize uygulayacak diye konuştu. GÖSTERİŞLİ SETLER GEÇMİŞTE KALDI: Yine düğün geleneklerine göre eskiden neredeyse her ailenin mutlaka satın aldığı gösterişli gelin setlerinin de yerini spor modellere bıraktığını belirten Coşar, Setlerin yanı sıra söz bilezikleri içinde aynı durum geçerli. Eskiden olduğu gibi ağır setler değil de günlük hayatta da kullanılabilecek şeyler istiyorlar. Bazen ikilem çıkıyor. Aile büyükleri 'Bunu mu taktılar?' dedirttirmemek için daha gösterişli şeyler almalarını tavsiye ediyorlar dedi. SAHTE ALTINLARA DİKKAT: Piyasada sıklıkla görülen sahte çeyrek altın, sahte bilezik ve diğer takılara karşı da vatandaşları uyaran Coşar, Normalde zaten gerçek altınla sahte altını gözle ayırt edecek çok özellik var. En basiti rengi. Altının renginden çok rahat anlaşılabilir. Sertliğinden anlaşılır... Çünkü sahte altınlar demir ve bakalit gibi maddelerden yapıldığı için sert olur. Biz meslekte olduğumuz için çok rahat ayırt edebiliyoruz ama bunun en güzel yolu bildiğiniz güvendiğiniz kuyumcudan alış veriş yapmanızdır diye konuştu. Düğünlerin yeni takısı; çeyrek gram altın Düğünlerin yeni takısı; çeyrek gram altın Yükselen altın fiyatlarıyla, düğün, nişan, sünnet, doğum ve diğer kutlamalara sık sık hediye olarak götürülen çeyrek altının fiyatı 400 liraya yaklaştı. Bu fiyatı yüksek bulanların yeni tercihi ise 0,25 gram olan 'çeyrek gram altın' oldu. BiP'te paylaş

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