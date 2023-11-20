50 yılda eksiksiz tamamlanan 205 projeye imza attı

Yakınları ile birlikte düzenlediği 50. Yıl etkinliğinde konuşan Bayraktar İnşaat’ın kurucusu Erdoğan Bayraktar, özel sektörde, bürokraside ve Bakanlık görevinde geçen 50 yıllık çalışma yaşamı ile ilgili bilgileri paylaştı. Konuşmasında, en fazla önem verdiği şeyin “güven vermek ve güven kazanmak” olduğunu söyleyen Erdoğan Bayraktar, “Başta konut olmak üzere muhtelif sanayi siteleri, tatil siteleri ve kooperatif yapılar ürettik. Başladığımız tüm projeleri eksiksiz tamamlayarak iskanını aldık” dedi.

50. yıl, 5 proje, bir çiftlik ve sosyal sorumluluk projeleri ile taçlanıyor

Gündemlerinde bulunan Ankara Etlik Şehir Hastanesi karşısında Yenişehir Yapı Kooperatifi’nden kat karşılığı alınan büyük bir işi yürüttükleri bilgisini veren Bayraktar, öne çıkan projeleriyle ilgili şöyle konuştu:

"Ankara’da devam eden inşaatımız oldukça büyük bir proje. Arsa sahibi kooperatife 1.290 konut vereceğiz. Üyelerin evlerini de bir an önce bitirip teslim edeceğiz. Bugüne kadar 300 kadar daire sattık. Toplamda 3.000 konut ve 2 çarşısı olan bir inşaat, güzel bir proje. Biz de inşaatı kaliteli yapmak ve bir an önce bitirmek istiyoruz.

Yine İstanbul’da Kartal Samandıra Kavşağı’nda çok müthiş bir eğitim kompleksini bitirdik. Sancaktepe’de Mesleki ve Teknik Yüksekokul olabilecek, misafirhanesi, yurdu, lojmanları ve büyük bir atölyesi olan eğitim kampüsünü de değerlendirmek istiyoruz. Koşuyolu’nda ofis binası bitirdik ve satış sürecindeyiz. Silivri Selimpaşa’da 17 villa yapıyoruz. Kırklareli-Demircihalil köyünde güzel bir çiftliğimiz var. Jersey ırkı ile büyükbaş süt hayvancılığı ve tarım yapıyoruz. Trabzon merkezde, Pazarkapı’da bitirme aşamasına getirdiğimiz cami ve külliye bizim en önemli sorumluluğumuzdur."

"Sektöre öncü olduk"

50 yıllık dönemde gerçekleştirdikleri çalışmaları da anlatan Erdoğan Bayraktar, iş dünyasında saygın ve güvenilir bir miras bırakarak birçok projeyi hayata geçirdiklerini belirtti. Bayraktar İnşaat’ın, bu dönemde toplum yararına sosyal projeleri ile de öne çıktığına vurgu yapan Erdoğan Bayraktar, “Her zaman sektöre öncü ve örnek olduk” dedi.

Bayraktan İnşaat Kurucusu Erdoğan Bayraktar, ailesi, yakınları, iş ortakları, sektörden ve siyaset dünyasından seçkin katılımcıların hazır bulunduğu 50.yıl resepsiyonundaki konuşmasında şunları söyledi:

“Erdoğan Bayraktar olarak yarım asırdır çok fazla iş yaptım. İnşaat sektöründe; çoğunlukla Fatih, Şehremini, Topkapı, Kaleiçi, Lunapark çevresi olmak üzere; Kocamustafapaşa, İkitelli ve Eskişehir’de de; konutlar, tatil siteleri, sanayi siteleri, kooperatifler gibi birçok projeyi eksiksiz tamamlayarak iskanlarını aldık. Konut alacak olan müşterimiz inşaatı bizim yaptığımızı öğrenince ‘Erdoğan BAYRAKTAR verdiği sözü tutar, aldığı işi bitirir’ diyor ve parayı verip gidiyor. İşte bu güven vermektir, güven kazanmaktır. Binlerce şükür olsun.”

Bayraktar İnşaat’ın başarı karnesi

Bayraktar’ın verdiği bilgiye göre, Bayraktar İnşaat 50 yılda 205 farklı projeye imza attı. Bu projelerin 172’si konut, 5’i sanayi ve fabrika, 14’ü ticari-iş merkezi, 6’sı eğitim tesisi olan işlerin tamamı özel sektör kökenli olup; 8’i de sosyal sorumluluk projeleridir.

50 yılda toplam inşaat alanı 1,8 milyon m2’yi bulan projeler; İstanbul, Trabzon, Eskişehir, Kırklareli, Balıkesir, Hatay (İskenderun) ve Ankara’da gerçekleştirildi.



